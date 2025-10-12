Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Деревянное укрытие для растений зимой
Деревянное укрытие для растений зимой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:11

Алтайские морозы против садоводов: вот как агроволокно превращает зиму в союзника

В Алтайском крае напомнили сроки и правила утепления плодовых деревьев агроволокном

Зима в Алтайском крае суровая: нередки морозы до -35 °C, ветра и резкие перепады температуры. Поэтому садоводы заранее заботятся о защите плодовых деревьев, особенно молодых саженцев. Одним из самых надёжных и доступных способов является укрытие агроволокном — современным материалом, который сохраняет тепло и не мешает растениям "дышать".

Почему именно агроволокно

Агроволокно (или спанбонд) — это лёгкий нетканый материал, который пропускает воздух и влагу, но при этом удерживает тепло и защищает от ветра. Он не создаёт парникового эффекта, в отличие от полиэтилена, и может служить несколько сезонов подряд.

"Агроволокно позволяет растениям зимовать естественно, без перегрева и выпревания", — пояснила агроном Наталья Плотникова.

Особенности климата Алтайского края

Регион отличается контрастными зимами: в январе температура часто колеблется от -15 до -35 °C, при этом возможны оттепели и ледяные дожди. В таких условиях особенно важно правильно подобрать плотность укрывного материала и технологию утепления, чтобы не навредить деревьям.

Сравнение укрывных материалов

Материал Преимущества Недостатки Срок службы
Агроволокно (60-80 г/м²) Пропускает воздух, защищает от мороза и грызунов Требует фиксации 3-5 лет
Мешковина Натуральная, дышащая Намокает при оттепелях 1-2 сезона
Сено и солома Удерживают тепло, дешёвы Привлекают мышей 1 сезон
Плёнка Дешёвая Не пропускает воздух, растения выпревают 1 сезон

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте деревья. В конце октября проведите побелку стволов известковым раствором, удалите сухие ветви и листья у корней.

  2. Мульчируйте приствольный круг. Используйте опилки, торф или перегной — слой не менее 10 см. Это дополнительная защита корней.

  3. Выберите плотность агроволокна. Для Алтайского края подойдут материалы плотностью 60-80 г/м².

  4. Обмотайте ствол. Начинайте снизу, немного заходя на почву, и поднимайтесь вверх, фиксируя витки мягкой верёвкой или шпагатом.

  5. Защитите крону. Для молодых деревьев до 2 м высотой можно полностью обернуть крону агроволокном, оставив немного пространства для воздуха.

  6. Зафиксируйте укрытие. Внизу закрепите материал камнями или колышками, чтобы его не сдуло ветром.

  7. Проверяйте укрытие зимой. После сильных ветров или метелей убедитесь, что материал не соскользнул.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать полиэтиленовую плёнку.
    Последствие: растения преют из-за конденсата.
    Альтернатива: дышащее агроволокно средней плотности.

  • Ошибка: укрывать слишком рано, пока тепло.
    Последствие: выпревание коры.
    Альтернатива: утеплять после первых устойчивых заморозков (-5…-7 °C).

  • Ошибка: туго заматывать ствол.
    Последствие: повреждение коры и ограничение воздухообмена.
    Альтернатива: оборачивать материал с лёгким натяжением, оставляя зазоры для циркуляции воздуха.

А что если снегопады начнутся рано?

Если снег выпал до утепления, просто аккуратно расчистите приствольный круг и установите укрытие поверх снега. Главное — обеспечить плотное прилегание материала к земле, чтобы под него не проникал холодный воздух. Позже можно дополнительно подгрести снег к основанию дерева — он станет естественным утеплителем.

Плюсы и минусы использования агроволокна

Плюсы Минусы
Лёгкий и удобный в работе Требует аккуратной фиксации
Пропускает воздух и влагу Со временем выгорает на солнце
Защищает от мороза и ветра Не подходит для слишком старых деревьев
Многоразовый материал Нужен правильный подбор плотности

FAQ

Когда укрывать деревья агроволокном в Алтайском крае?
В конце октября — начале ноября, после первых устойчивых заморозков, но до выпадения снега.

Какой плотности должно быть агроволокно?
Для зимовки плодовых культур подходит плотность 60-80 г/м², для кустарников можно взять 40-60 г/м².

Можно ли использовать агроволокно повторно?
Да, его стирают, сушат и хранят в сухом месте — материал служит до 5 сезонов.

Мифы и правда

Миф: чем плотнее материал, тем лучше защита.
Правда: слишком плотное агроволокно (более 100 г/м²) плохо пропускает воздух и может вызвать прение.

Миф: утепление нужно всем деревьям.
Правда: взрослые деревья с толстой корой обычно не требуют укрытия — достаточно мульчирования.

Миф: укрывной материал нужно снимать весной сразу.
Правда: снимать лучше постепенно, когда дневная температура стабильно выше +5 °C.

Интересные факты

  1. Агроволокно впервые применили в СССР в 1980-х годах для защиты тепличных культур.

  2. Один слой спанбонда толщиной 60 г/м² снижает потери тепла на 40 %.

  3. Белое агроволокно отражает до 70 % солнечных лучей, предотвращая ожоги коры весной.

Исторический контекст

На Алтае традиционно защищали деревья мешковиной и соломой, но с развитием агротекстиля ситуация изменилась. С 2000-х годов агроволокно стало главным зимним помощником садоводов: оно сочетает прочность, лёгкость и безопасность для растений, заменяя старые методы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Азалия, цикламен и каланхоэ признаны самыми капризными комнатными растениями — ботаники сегодня в 14:41
Цветок, который мстит за жару: три растения, чья красота требует ледяного терпения

Не все цветы, купленные в магазине, способны радовать повторным цветением. Узнайте, почему азалия, цикламeн и каланхоэ часто теряют красоту уже через пару месяцев.

Читать полностью » Лапник защитит сад от морозов и оттепелей: рекомендации экспертов из Калининградской области сегодня в 14:22
Калининградская осень снова готовит сюрпризы: одно старое средство спасает сады от вымерзания

В Калининградской области садоводы всё чаще возвращаются к старинному способу защиты растений. Рассказываем, почему лапник пережил агроволокно и плёнку.

Читать полностью » Многолетние травы в Башкирии рекомендуют подкармливать золой и фосфорно-калийными удобрениями осенью сегодня в 13:47
Подготовьте травы к зиме без потерь: пять шагов, которые спасут урожай весной

Осень в Башкортостане — решающее время для многолетних трав. Один неверный шаг осенью может стоить урожая весной. Разбираем, как этого избежать.

Читать полностью » Бузина помогает отпугивать насекомых и украшает участок без сложного ухода — специалисты сегодня в 13:41
Ядовитая соседка и сладкая сестра: как не перепутать полезную и опасную бузину

Бузина не только украшает сад, но и защищает его от вредителей. Разбираемся, как выращивать её правильно и использовать с максимальной пользой.

Читать полностью » Сено для мульчи следует укладывать на поддоны и накрывать брезентом — садоводы сегодня в 12:45
Сено любит сухо и свободно: как сохранить мульчу до весны, чтобы она не превратилась в труху

Узнайте, как правильно хранить мульчу из сена, чтобы она не отсырела и не сгнила. Простые шаги, частые ошибки и советы, проверенные фермерами.

Читать полностью » Специалисты советуют прекращать полив за 5 дней до уборки капусты для улучшения хранения сегодня в 12:45
Один промах — и весь урожай пропал: когда капуста превращается в гниль за одну ночь

Как не опоздать со сбором капусты и сохранить урожай до весны? Рассказываем, какие ошибки чаще всего допускают дачники и как их избежать.

Читать полностью » Фитофтора поражает томаты, картофель и перец при повышенной влажности — эксперты сегодня в 11:45
Грибок, который идёт по ветру: чем опасен фитофтороз и почему его не остановить водой и молитвами

Фитофтороз способен уничтожить урожай за несколько дней. Разбираемся, как предотвратить болезнь, какие препараты выбрать и как действовать при первых признаках.

Читать полностью » Учёные: споры фитофторы сохраняются в теплице до пяти лет сегодня в 11:37
Фитофтора не спит: одна ошибка осенью — и весной теплица превратится в рассадник болезней

Одна осенняя обработка теплицы способна заменить десятки летних опрыскиваний. Рассказываем, почему октябрь — идеальное время для борьбы с фитофторой.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Подушки из влагостойких тканей продлевают срок службы садовой мебели
Спорт и фитнес
Спортивные физиологи объяснили, почему упражнения в стиле животных полезны для всего тела
Наука
В Австралии обнаружены гигантские месторождения ниобия
Питомцы
Ветеринар Джорджина Филлипс объяснила, чем опасно есть насекомых для кошек
Наука
В Германии при строительстве велодороги нашли кладбище средневековой больницы
Технологии
Глава Nvidia Дженсен Хуанг признал, что компания недооценила потенциал стартапа Илона Маска xAI
Дом
Эксперт Михаил Лукшин: роботы с распылителем очищают окна эффективнее и безопаснее
Еда
Гарвардская школа здравоохранения: регулярное употребление орехов продлевает жизнь на 2–3 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet