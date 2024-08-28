Врач-невролог объяснила, в чем заключается основная ошибка в медикаментозном лечении головокружения

Врач Шаповалова: при лечении головокружения могут ошибочно назначаться препараты для сосудов

Врач-невролог Мария Шаповалова подчеркнула, что при лечении головокружения часто ошибочно назначаются препараты для лечения сосудов, которые не помогают устранить эту проблему. Лечение должно основываться на выяснении первопричины головокружения.

Например, если головокружение связано с психогенными факторами, могут назначаться антидепрессанты, а при мигрени — препараты для снижения головной боли. При доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении (ДППГ) используются специальные маневры для провокации головокружения, чтобы ускорить его исчезновение.

Также может быть рекомендована специальная гимнастика. Важно не затягивать с обращением к врачу, так как правильное лечение может значительно улучшить качество жизни пациента, сообщает Газета.Ру.

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