Попытки самостоятельно решить проблему зависимости от капель в нос не всегда эффективны без предварительной диагностики, отметила отоларинголог высшей категории Первой Клиники реабилитации в Хамовниках Галина Жарова. Врач объяснила NewsInfo, почему бесконтрольное использование капель разрушает работу мозга.

Ранее сообщалось, что в России разработали новый метод борьбы с медикаментозным ринитом. Специалисты Сеченовского университета создали препарат, который успешно прошел первичные испытания и показал высокую эффективность в восстановлении функций слизистой. В ближайшее время планируется проведение расширенных доклинических исследований этой разработки.

По словам лор-врача, избавиться от привычки постоянно использовать капли можно с помощью постепенного снижения концентрации действующего вещества, разбавляя препарат физраствором. Также врач рекомендует физическую активность, например, приседания или ходьбу, для естественной стимуляции тонуса сосудов. Однако такие меры помогают лишь при отсутствии патологий. Часто за зависимостью стоят не выявленные вовремя полипы, гайморит, синусит или симптомы аллергии, которые требуют специфического лечения.

"Сначала квалифицированный осмотр, чтобы сориентироваться, что это. Убрать психическую зависимость от капель, никогда не использовать нафтизин. Это запрещенный препарат во всем мире с сорок второго года. Он очень плохо влияет на сосуды мозга, вызывает психическую зависимость", — пояснила Жарова.

Специалист отметила, что подобные лекарства воздействуют непосредственно на центральную нервную систему и обладают бодрящим эффектом, что провоцирует привыкание уже через шесть дней использования.

При этом длительное злоупотребление аптечными средствами приводит к тому, что сосудосуживающие капли меняют слизистую носа, провоцируя ее необратимое разрастание. Для временного облегчения состояния отоларинголог советует переходить на гипертонические солевые растворы или препараты, снимающие заложенность через кровоток, но только под контролем медиков.

Важно учитывать, что хронический отек слизистой может стать серьезным препятствием при смене обстановки или климата. В частности, авиаперелет при заложенности носа грозит баротравмами и осложнениями на уши.

Для тех, чья слизистая носа требует дозы лекарства ежедневно, критически важно пройти осмотр, чтобы исключить риск распространения инфекции в пазухи. Например, неправильная эксплуатация климатической техники часто приводит к тому, что бактерии в кондиционере провоцируют риносинусит, который пациенты по ошибке пытаются лечить обычными каплями от насморка.

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