Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Медицинский осмотр у врача
Медицинский осмотр у врача
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:31

Рука снова тянется к каплям для носа: что поможет сократить их использование без мучений

Попытки самостоятельно решить проблему зависимости от капель в нос не всегда эффективны без предварительной диагностики, отметила отоларинголог высшей категории Первой Клиники реабилитации в Хамовниках Галина Жарова. Врач объяснила NewsInfo, почему бесконтрольное использование капель разрушает работу мозга.

Ранее сообщалось, что в России разработали новый метод борьбы с медикаментозным ринитом. Специалисты Сеченовского университета создали препарат, который успешно прошел первичные испытания и показал высокую эффективность в восстановлении функций слизистой. В ближайшее время планируется проведение расширенных доклинических исследований этой разработки.

По словам лор-врача, избавиться от привычки постоянно использовать капли можно с помощью постепенного снижения концентрации действующего вещества, разбавляя препарат физраствором. Также врач рекомендует физическую активность, например, приседания или ходьбу, для естественной стимуляции тонуса сосудов. Однако такие меры помогают лишь при отсутствии патологий. Часто за зависимостью стоят не выявленные вовремя полипы, гайморит, синусит или симптомы аллергии, которые требуют специфического лечения.

"Сначала квалифицированный осмотр, чтобы сориентироваться, что это. Убрать психическую зависимость от капель, никогда не использовать нафтизин. Это запрещенный препарат во всем мире с сорок второго года. Он очень плохо влияет на сосуды мозга, вызывает психическую зависимость", — пояснила Жарова.

Специалист отметила, что подобные лекарства воздействуют непосредственно на центральную нервную систему и обладают бодрящим эффектом, что провоцирует привыкание уже через шесть дней использования.

При этом длительное злоупотребление аптечными средствами приводит к тому, что сосудосуживающие капли меняют слизистую носа, провоцируя ее необратимое разрастание. Для временного облегчения состояния отоларинголог советует переходить на гипертонические солевые растворы или препараты, снимающие заложенность через кровоток, но только под контролем медиков.

Важно учитывать, что хронический отек слизистой может стать серьезным препятствием при смене обстановки или климата. В частности, авиаперелет при заложенности носа грозит баротравмами и осложнениями на уши.

Для тех, чья слизистая носа требует дозы лекарства ежедневно, критически важно пройти осмотр, чтобы исключить риск распространения инфекции в пазухи. Например, неправильная эксплуатация климатической техники часто приводит к тому, что бактерии в кондиционере провоцируют риносинусит, который пациенты по ошибке пытаются лечить обычными каплями от насморка.

Проверено экспертом: отоларинголог высшей категории Галина Жарова

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мужское бесплодие в России резко выросло: причина резкого роста удивит тех, кто винит современную жизнь 04.09.2026 в 16:35

Андролог Дмитрий Охотобов прокомментировал NewsIfo рост заболеваемости бесплодием среди мужчин в России.

Читать полностью » Сон без мелатонина оказался ближе, чем кажется: простая техника помогает настроиться на отдых 04.09.2026 в 15:01

Биолог Владимир Дорохов поделился с NewsInfo выводами о мелатонине и его влиянии на сон.

Читать полностью » Обычная аптека или заказ онлайн: где риск нарваться на поддельное лекарство почти исчезает 04.09.2026 в 12:16

Аналитик Николай Беспалов пояснил NewsInfo, почему покупка медикаментов в интернете имеет свои нюансы, о которых важно знать.

Читать полностью » Арбузная диета кажется идеальной для похудения: почему радоваться быстрому результату слишком рано 03.09.2026 в 15:15

Диетолог Алексей Калинчев раскрыл NewsInfo главные мифы об арбузной диете и объяснил, почему она опасна и неэффективна.

Читать полностью » Сахарозаменитель в кофе каждый день: почему одна привычка спустя годы может иметь последствия 02.09.2026 в 13:28

Диетолог Анна Гончарова рассказала NewsInfo, почему употребление определенных подсластителей может вызывать серьезные проблемы с обменом веществ.

Читать полностью » Осенняя аллергия добирается даже до тарелки: привычные овощи внезапно становятся провокаторами 01.09.2026 в 14:53

Аллерголог Галина Котова пояснила NewsInfo, как сложные реакции на привычные продукты могут стать сюрпризом для многих.

Читать полностью » Осанка портится незаметно: одна детская привычка каждый день перегружает позвоночник 27.08.2026 в 16:33

Ортопед Тимур Гришин пояснил NewsInfo, почему современные дети страдают от ухудшения осанки и как физическая активность становится важной мерой защиты.

Читать полностью » Апельсиновый сок считают одним из самых полезных: есть нюанс, о котором мало кто знает 26.08.2026 в 13:20

Нутрициолог Юлия Дробышева пояснила NewsInfo, почему влияние апельсинового сока на здоровье может быть индивидуальным и даже рискованным.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
АвтоВАЗ оформил права на фразу: что стоит за неожиданным решением автогиганта
Технологии
Российский аналог iPhone столкнулся с жесткой реальностью: что придется создать практически с нуля
Авто и мото
Seat оказался слишком дешевым для Volkswagen: марку хотят закрыть ради Cupra
Недвижимость
Квартира может достаться вместе с чужими проблемами: что проверить перед покупкой доли
Авто и мото
Залить хоть целую емкость: почему одно решение может резко обострить нехватку бензина
Орловская область
Долгая пауза вместо защиты: Орловская область столкнулась с резким сдвигом сроков иммунизации
Нижегородская область
Ночная тишина взорвалась над Дзержинском: последствия масштабного налета беспилотников оказались пугающими
Еда
Школьникам хотят бесплатно давать молоко и кефир каждый день: есть одно важное условие
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet