Золотые дукаты и серебряные денарии: как одна находка вдохновила местных жителей

Вы когда-нибудь задумывались, сколько тайн может скрывать земля? Недавно в лесу неподалёку от Бохни, на юге Польши, был найден керамический горшок, который стал настоящей археологической сенсацией. Внутри него оказалось более 600 серебряных монет и четыре золотых дуката, датируемых XV веком.

Необычное открытие

16 марта члены Бохнской ассоциации кладоискателей STATER наткнулись на этот сосуд. При первом контакте из него выпали три серебряные монеты — денарии, которые были отчеканены Казимиром IV Ягеллоном, правившим Польшей и Литвой с 1447 по 1492 год. Несмотря на небольшие повреждения, горшок сохранился в целом, и под слоем земли скрывались ещё более ценные находки.

Сразу после находки информация была передана в Воеводское управление по охране памятников в Кракове. Археологи из Воеводства и Музея Станислава Фишера в Бохне извлекли горшок, а специалисты Краковского университета AGH аккуратно достали его содержимое, избегая повреждений.

Ошеломляющая оценка

Первоначально исследователи предполагали, что в горшке будет около 100 монет. Однако, как оказалось, они сильно недооценили его вместимость. Полное содержимое клада, выявленное в Университете AGH, включает 592 серебряных денария Ягеллонов, 26 серебряных полугрошей различных размеров и четыре золотых дуката, которые были выпущены во времена правления Сигизмунда Люксембургского.

Золотые дукаты были завернуты в льняную ткань, перевязаны веревкой и аккуратно размещены под серебряными монетами. Томографические исследования подтвердили, что это было сделано намеренно, что добавляет загадочности к находке.

Историческое значение

Эксперты считают, что этот клад свидетельствует о том, что район Бохни когда-то был важным центром торговли и экономической активности. Керамический сосуд и монеты теперь будут выставлены в Музее Станислава Фишера, где они станут частью постоянной экспозиции после завершения всех необходимых работ.