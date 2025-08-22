Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Золотой клад времен Пелопоннесской войны
Золотой клад времен Пелопоннесской войны
© https://commons.wikimedia.org by https://finds.org.uk/database/ajax/download/id/533388 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:19

Золотые дукаты и серебряные денарии: как одна находка вдохновила местных жителей

Археологи нашли керамический горшок с монетами XV века в Бохне

Вы когда-нибудь задумывались, сколько тайн может скрывать земля? Недавно в лесу неподалёку от Бохни, на юге Польши, был найден керамический горшок, который стал настоящей археологической сенсацией. Внутри него оказалось более 600 серебряных монет и четыре золотых дуката, датируемых XV веком.

Необычное открытие

16 марта члены Бохнской ассоциации кладоискателей STATER наткнулись на этот сосуд. При первом контакте из него выпали три серебряные монеты — денарии, которые были отчеканены Казимиром IV Ягеллоном, правившим Польшей и Литвой с 1447 по 1492 год. Несмотря на небольшие повреждения, горшок сохранился в целом, и под слоем земли скрывались ещё более ценные находки.

Сразу после находки информация была передана в Воеводское управление по охране памятников в Кракове. Археологи из Воеводства и Музея Станислава Фишера в Бохне извлекли горшок, а специалисты Краковского университета AGH аккуратно достали его содержимое, избегая повреждений.

Ошеломляющая оценка

Первоначально исследователи предполагали, что в горшке будет около 100 монет. Однако, как оказалось, они сильно недооценили его вместимость. Полное содержимое клада, выявленное в Университете AGH, включает 592 серебряных денария Ягеллонов, 26 серебряных полугрошей различных размеров и четыре золотых дуката, которые были выпущены во времена правления Сигизмунда Люксембургского.

Золотые дукаты были завернуты в льняную ткань, перевязаны веревкой и аккуратно размещены под серебряными монетами. Томографические исследования подтвердили, что это было сделано намеренно, что добавляет загадочности к находке.

Историческое значение

Эксперты считают, что этот клад свидетельствует о том, что район Бохни когда-то был важным центром торговли и экономической активности. Керамический сосуд и монеты теперь будут выставлены в Музее Станислава Фишера, где они станут частью постоянной экспозиции после завершения всех необходимых работ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные нашли окаменелости трилобитов в Тигиреке, меняющие представления о древней жизни вчера в 23:28

Древние существа, которые жили задолго до динозавров: шокирующая находка в Тигиреке

В Алтайском крае найдены окаменелости, возраст которых превышает динозавров. Уникальное открытие раскрывает тайны древней фауны и её эволюцию.

Читать полностью » Недостаток физической активности негативно сказывается на успеваемости школьников: мнения экспертов вчера в 19:08

Как спорт может улучшить успеваемость: удивительные результаты исследования

Удивительные результаты исследования показывают, как физическая активность влияет на когнитивные способности школьников. Узнайте, какие виды спорта наиболее эффективны!

Читать полностью » Ученые обнаружили новую стрекозу Cordualadensa acorni возрастом 75 миллионов лет в Канаде вчера в 18:47

Стрекоза из прошлого: как одна находка возвращает нас в эпоху динозавров

В Альберте обнаружен новый вид стрекозы, Cordualadensa acorni, который заполняет 30-миллионный пробел в эволюции насекомых. Узнайте, что это значит для палеонтологии!

Читать полностью » Учёные исследуют влияние невесомости на восприятие тела астронавтов вчера в 18:01

Испытание на грани: как астронавты теряют ощущение своего тела в космосе

Ученые выяснили, как невесомость влияет на наше восприятие тела. Исследование открывает новые горизонты в понимании когнитивных способностей в космосе.

Читать полностью » Астрономы открыли новую луну Урана с помощью телескопа James Webb вчера в 17:54

Новая луна Урана: что это открытие значит для будущих исследований

Ученые обнаружили новую луну Урана с помощью телескопа имени Джеймса Уэбба. Это открытие расширяет наше понимание системы спутников планеты и её уникальных характеристик.

Читать полностью » Учёные обнаружили, что хвосты динозавров играли ключевую роль в их поведении вчера в 17:44

Удивительные факты о хвостах динозавров: от защиты до общения — что мы не знали

Узнайте, как новое исследование меняет наше представление о движении динозавров, особенно жираффатитана, и какие тайны скрывают их хвосты.

Читать полностью » Учёные из университета изучают мумии Таримской впадины для понимания древних культур вчера в 16:59

Древний след: как генетические исследования перевернули представления о Таримской впадине

Палеогенетики раскрыли тайны Таримской впадины, проанализировав 24 древних генома. Узнайте о миграциях и генетическом наследии древних жителей региона!

Читать полностью » Учёные предупреждают о рисках использования МикроКТ для изучения древних находок вчера в 16:54

Секретные последствия микрокомпьютерной томографии: что скрывают древние артефакты

Как микрокомпьютерная томография влияет на древние образцы? Ученые выяснили, что облучение снижает выход коллагена, ставя под угрозу результаты радиоуглеродного анализа.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Ломова: кофе, цитрусовые и выпечка по утрам раздражают желудок и вызывают изжогу
Садоводство

Ракушечник в ландшафтном дизайне Башкортостана: советы по выбору и применению
Еда

Пошаговый рецепт пирога с курицей, кукурузой и зеленью
Питомцы

Психолог Стэнли Корен: бордер-колли возглавили рейтинг самых умных собак
Садоводство

Что посадить после картофеля: лучшие культуры для севооборота и богатого урожая
Еда

Как пожарить куриные окорочка с чесноком на сковороде
Еда

Как правильно обжаривать ингредиенты для чанахи
Спорт и фитнес

Грейсон Уикхем перечислил упражнения, вызывающие боли в суставах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru