Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бег на дорожке
Бег на дорожке
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Тренировка на беговой дорожке, которая превращает 40 минут в марафон для выносливости

Врачи перечислили основные риски при занятиях на беговой дорожке

Беговые дорожки давно стали привычным оборудованием для фитнес-залов и домашних тренировок. Их универсальность позволяет настроить нагрузку под любые цели — от лёгкой прогулки до интенсивных интервальных забегов. При правильном использовании дорожка помогает укрепить сердце, развить выносливость и сделать тренировки более разнообразными.

10 правил безопасности

Чтобы тренировки приносили пользу, а не травмы, важно соблюдать несколько простых правил:

  1. Следите за техническим состоянием дорожки. Периодически проводите обслуживание согласно рекомендациям производителя.

  2. Освободите пространство вокруг тренажёра. Уберите вещи, которые могут помешать во время занятий.

  3. Выбирайте удобную спортивную обувь и одежду, никогда не занимайтесь босиком.

  4. Включайте дорожку, стоя по бокам полотна. Становиться на ленту до её движения опасно.

  5. Смотрите вперёд — взгляд в пол или в сторону может нарушить равновесие.

  6. Не держитесь постоянно за поручни: это мешает правильной технике и увеличивает риск травм.

  7. Используйте красный страховочный клипс: он автоматически остановит дорожку при падении или смещении назад.

  8. Если чувствуете потерю равновесия, жмите кнопку "Стоп" и сходите с тренажёра.

  9. Никогда не оставляйте дорожку включённой, даже если нужно выйти всего на минуту.

  10. Будьте внимательны — отвлечение на гаджеты или просмотр видео увеличивает вероятность падения.

Варианты тренировок

Пирамида (40 минут)

• Разминка: 5 минут ходьбы под уклон (2,5-3,5 миль/ч).
• Интервалы:
— 1 минута быстрой ходьбы/бега + 1 минута восстановления.
— 2 минуты быстрой работы + 1 минута отдыха.
— 4 минуты нагрузки + 1 минута отдыха.
— 8 минут нагрузки + 1 минута отдыха.
— 4 минуты нагрузки + 1 минута отдыха.
— 2 минуты нагрузки + 1 минута отдыха.
— 1 минута нагрузки + 1 минута отдыха.
• Заминка: 5 минут спокойной ходьбы без уклона.

Холмы (25 минут)

• Разминка: 5 минут ходьбы в среднем темпе.
• Основная часть: постепенное увеличение и снижение уклона — от уровня 1 до 8 и обратно, каждая ступень по 1 минуте.
• Заминка: 5 минут ходьбы на ровной поверхности.

Обе программы подходят для тренировки выносливости, улучшения времени на дистанции и разнообразия кардионагрузки.

Беговая дорожка — это не просто альтернатива уличному бегу, а полноценный инструмент для прокачки физической формы. Она позволяет контролировать скорость, наклон и время, а также безопасно тренироваться в любых погодных условиях. Главное — соблюдать технику и правила безопасности, тогда занятия принесут максимум пользы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи объяснили, почему отдых важен для восстановления после тренировок сегодня в 3:50

Тренировка или самообман: секрет, о котором забывают

Питание и спорт тесно связаны, и удерживать баланс между ними проще, чем кажется. Несколько простых приёмов помогут превратить тренировки в удовольствие.

Читать полностью » Тренеры: сегодня в 3:26

Пять минут в день — и талия становится уже даже без диеты

Вакуум живота — древняя техника, ставшая модным фитнес-трендом. Узнайте, почему это упражнение изменяет фигуру и укрепляет здоровье.

Читать полностью » Учёные Южнокалифорнийского университета: тренировки с другом улучшают настроение сегодня в 3:10

Пропустил одну тренировку — и спорт уходит из жизни надолго

Совместные тренировки могут стать ключом к мотивации, радости и безопасности. Узнайте, какие неожиданные плюсы даёт партнёр по спорту.

Читать полностью » Упражнения пилатеса уменьшают боль в суставах и улучшают осанку — Лаура Арндт сегодня в 2:50

Эти движения кажутся простыми, но меняют всё для суставов и спины

Пилатес помогает не только укрепить мышцы, но и избавиться от хронических болей. Узнайте, как простые движения возвращают подвижность и лёгкость.

Читать полностью » Чейз Бэррон доказал, что 5 минут бёрпи в день укрепляют мышцы и снижают жир сегодня в 2:16

Не спортзал и не бег: одно упражнение превратило живот в стальной за месяц

Фитнес-блогер Чейз Бэррон месяц подряд делал по 100 бёрпи в день. Что изменилось в его теле и почему результат оказался неожиданным?

Читать полностью » Подвесные упражнения развивают координацию и силу корпуса — профессор Стюарт Филлипс сегодня в 2:10

Петли TRX: как упражнения на ремнях взрывают силу и баланс

Подвесные тренировки подходят для любого уровня подготовки. Они укрепляют тело, развивают баланс и гибкость, а главное — доступны в любом месте.

Читать полностью » Спорт замедляет биологическое старение ДНК на девять лет — данные исследования сегодня в 1:50

Всего 20 минут движения — и организм получает защиту от старости

Ученые нашли объяснение, почему спорт замедляет старение. Оказывается, тренировки влияют на ДНК и помогают справиться с воспалением.

Читать полностью » Прямая мышца живота: строение, функции и лучшие упражнения сегодня в 1:28

Красивый рельеф не равен силе: правда о мышцах живота

Прямая мышца живота — не самая крупная, но именно она отвечает за рельеф «кубиков». Почему её роль важнее, чем кажется, и какие упражнения работают лучше всего?

Читать полностью »

Новости
Еда

Для идеальной глазуньи нужно предварительно прогреть сковороду
Культура и шоу-бизнес

Автоюрист предупредил о риске серьёзных поломок двигателя из-за некачественного топлива
Наука и технологии

Археологи Швейцарии нашли римский мост: как империя контролировала провинции
Дом

Умный дом и технологии, которые значительно упрощают повседневную жизнь
Туризм

Глэмпинги становятся популярной альтернативой традиционным отелям
Авто и мото

Автомеханики рассказали, какие последствия возникают при смешивании моторных масел
Туризм

Туристы выбирают фермерские туры вместо традиционного отдыха
Садоводство

Тройная защита урожая: зачем садоводы развешивают жестяные банки на деревьях
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet