Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина с рюкзаком
Мужчина с рюкзаком
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:50

Вирусная 12–3–30 стала альтернативой бегу: простая формула, ощутимая нагрузка

Врачи предупредили: ходьба 12–3–30 может вызвать нагрузку на суставы и поясницу

Ходьба на беговой дорожке кажется самым простым видом кардио. Но стоит добавить наклон и задать фиксированную скорость, как нагрузка резко меняется. Именно на этом принципе построена тренировка 12-3-30, которая несколько лет назад стала вирусной и до сих пор вызывает оживлённые обсуждения в фитнес-сообществе.

В чём суть метода

Формула проста: наклон дорожки 12%, скорость 3 мили в час (4,8 км/ч) и продолжительность 30 минут. Такой режим впервые показала в своём ролике блогерша Лорен Гиралдо. Видео быстро набрало популярность, а подписчики начали делиться результатами: одни писали о похудении, другие публиковали фото "до и после".

Через год эта идея добралась до TikTok и превратилась в полноценный тренд. Теперь 12-3-30 практикуют в фитнес-клубах, домашних залах и даже обсуждают на форумах, сравнивая с бегом или классическим стэппером.

Чем полезна ходьба в горку

Учёные давно доказали, что наклон дорожки меняет энергозатраты. При уклоне всего 5% организм тратит на 52% больше калорий, чем при ровной ходьбе. А при 10% энергозатраты возрастают уже более чем вдвое. Это значит, что привычные шаги превращаются в полноценное кардио, сопоставимое с лёгким бегом.

Плюсы заметны и для мышц. Сильнее всего включаются задняя поверхность бедра, ягодицы и квадрицепсы. Дополнительно работают икры, что даёт эффект укрепления и подтягивания ног.

Не менее важно и влияние на выносливость. За счёт постоянного наклона пульс быстро растёт, и регулярные тренировки улучшают работу сердца и лёгких. Для тех, кто не любит бег или переживает за колени, 12-3-30 может стать хорошей альтернативой.

Возможные риски

Не стоит забывать: любая нагрузка имеет ограничения. Если есть болезни сердца, лёгких или проблемы с суставами, сначала необходима консультация врача.

Кроме того, наклонная ходьба может быть стрессом для неподготовленных мышц и связок. Даже здоровые люди иногда ощущают дискомфорт. Так, бегунья Стефани Браун после первой попытки пожаловалась на боли в пояснице.

"Всего одна тренировка 12-3-30 вызвала у неё боль в пояснице", — пояснил врач в материале Verywell Health.

Это хороший пример того, что подход "каждый день без перерыва" подходит далеко не всем.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с разминки — несколько минут на небольшой скорости и минимальном наклоне.

  2. Повышайте уклон постепенно: сначала 5-6%, потом выше. Так суставы и мышцы быстрее адаптируются.

  3. Следите за гидратацией: держите воду под рукой.

  4. Слушайте сигналы тела. Если появилась боль или головокружение — остановитесь.

  5. Увеличивайте продолжительность плавно. Первые тренировки могут длиться 10-20 минут.

Такой алгоритм позволит втянуться и избежать травм.

Мифы и правда

  • Миф: 12-3-30 гарантированно помогает сбросить вес.
  • Правда: исследований, подтверждающих прямую связь, нет. Похудение зависит от дефицита калорий, а не только от вида тренировки.
  • Миф: наклонная ходьба полностью безопасна для суставов.
  • Правда: нагрузка есть, особенно на поясницу и колени. Всё индивидуально и зависит от подготовки.
  • Миф: заниматься нужно ежедневно.
  • Правда: оптимальная частота — 2-5 раз в неделю. Главное — оставлять время для восстановления.

FAQ

Сколько калорий сжигает тренировка 12-3-30?
Зависит от веса и уровня подготовки. В среднем — от 200 до 350 калорий за полчаса.

Что лучше: бег или 12-3-30?
Если цель — высокая скорость похудения и кардиовыносливость, бег эффективнее. Но при проблемах с суставами или нежелании бегать наклонная ходьба — достойная альтернатива.

Можно ли заменить беговую дорожку?
Да. Подойдут горные маршруты на улице, лестницы или степ-тренажёр. Но контролировать скорость и уклон в зале проще.

Исторический контекст

  • 2019 год — видео Лорен Гиралдо с объяснением формулы 12-3-30.
  • 2020 год — первые массовые обсуждения в соцсетях, положительные отзывы подписчиков.
  • 2021 год — тренировка становится трендом TikTok и попадает в СМИ.

А что если…

Попробовать 12-3-30 стоит тем, кто устал от стандартного кардио и ищет более мягкий вариант, чем бег. Но если вы давно не занимались спортом, лучше начать с классической ходьбы и постепенно увеличивать нагрузку.

Для разнообразия метод можно чередовать с плаванием, велотренажёром или йогой. Такой подход даст комплексный эффект и снизит риск травм.

Интересные факты

  1. При наклонной ходьбе активнее работает кора — мышцы живота включаются для стабилизации.

  2. Многие смарт-часы и фитнес-браслеты недооценивают расход калорий при 12-3-30, так как не учитывают уклон.

  3. Тренировку активно используют в реабилитации: мягкая нагрузка помогает восстановиться после травм быстрее, чем бег.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренировка 5:4 тренера Павла Цацулина: махи гирей и отжимания за 30 минут сегодня в 17:10

Интервалы 5:4 без беговой дорожки: что даёт 30 минут работы

Тренировка, которая займёт всего полчаса, не требует тренажёров и даст мощную нагрузку. Секрет метода прост, но результат удивит.

Читать полностью » Становая на одной ноге и выпады с гирей: план тренировки — фитнес-тренеры сегодня в 16:50

Гиря против штанги: какие упражнения дают лучший эффект для женского тела

Тренировка с гирей может заменить и штангу, и тренажёры. Узнайте, какие упражнения стоит освоить, чтобы получить максимум пользы.

Читать полностью » Станислав Линдовер объяснил, как безопасно начинать тренировки в фитнес-центре сегодня в 16:10

Фитнес для занятых: сколько должен длиться грамотный силовой час

Почему в современных фитнес-центрах больше нет «каст», стоит ли доверять тренажёрам и зачем новичку банан перед тренировкой?

Читать полностью » Домашние тренировки эффективны только при правильной программе — врачи назвали причины неудач сегодня в 15:50

Больше повторений — меньше эффекта: как домашний режим тормозит силу и рельеф

Домашний спорт даёт быстрый старт, но часто заканчивается разочарованием. Узнайте, как превратить занятия дома в полноценную альтернативу фитнес-клубу.

Читать полностью » Врачи рассказали, как динамическая разминка снижает риск травм сегодня в 15:10

Гибкость без коврика: как динамика заменяет статичные позы

Короткий комплекс из трёх упражнений помогает подготовить тело к нагрузке и сохранить гибкость — без долгих статичных поз.

Читать полностью » Жена пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова обвинила организаторов в трагедии сегодня в 14:17

Секунды решали всё: почему спасение Свечникова оказалось сорвано

Жена российского пловца Николая Свечникова заявила, что в его пропаже во время заплыва в Босфоре виноваты организаторы.

Читать полностью » Нарушение нейромышечной связи мешает росту мышц даже при регулярных тренировках сегодня в 13:33

Почему мышцы не растут, даже если вы тренируетесь правильно

Почему мышцы не растут, даже если техника идеальна? Разбираем роль нейромышечной связи и современные технологии, которые помогают включить целевые группы.

Читать полностью » Кардиохирург Сергей Волков предупредил о риске сердечных проблем при перегрузках в спорте сегодня в 12:29

Спорт может навредить сердцу: когда тренировки превращаются в риск

Кардионагрузки укрепляют сердце, но при неправильном подходе могут навредить. Врач Сергей Волков рассказал, как тренироваться безопасно.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Зелёный лук и сельдерей легко отрастают из кухонных остатков дома
Спорт и фитнес

Как выполнять рывок и наклон с гирей без риска для спины — рекомендации специалистов
Красота и здоровье

Тренды верхней одежды осень 2025: кожаные куртки, тренчи и драп
Красота и здоровье

Психологи: ночные пробуждения в 3 часа связаны с фазами сна и стрессом
Садоводство

Специалисты объяснили, почему навоз нельзя использовать под чеснок осенью
Авто и мото

Volkswagen сосредоточит производство доступных электромобилей в Испании к 2026 году
Наука

Исследователи определили сезонные причины падений при Паркинсоне у пожилых людей
Культура и шоу-бизнес

Умер основатель фестиваля независимого кино "Сандэнс" Роберт Редфорд
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet