Женщина на беговой дорожке
© Designed be Freepik by jcomp is licensed under Public domain
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Как одна простая тренировка может изменить ваше тело: тайна похудения на беговой дорожке

Как эффективно сжигать жир на животе с помощью тренировки на беговой дорожке

Чтобы эффективно сжигать жир и улучшать здоровье сердца, ходьба на беговой дорожке может стать отличным выбором. Хотя невозможно нацеливаться исключительно на сжигание жира в области живота, регулярная ходьба помогает снижать общий уровень жира в организме, а значит, и уменьшать объёмы в нужных местах.

Как сжигать калории на беговой дорожке?

Чтобы потерять 1 фунт жира, необходимо сжигать около 3500 калорий. Когда вы ходите на беговой дорожке, каждое занятие сжигает калории в зависимости от вашего веса, скорости и интенсивности тренировки.

Например, человек весом 70 кг (155 фунтов) при ходьбе со скоростью 6,4 км/ч (4 мили в час) в течение 30 минут сжигает около 175 калорий. Для человека весом 56,7 кг (125 фунтов) этот показатель составит около 135 калорий.

Ещё больший эффект можно достичь, увеличив время тренировки. Чем больше времени вы проводите на беговой дорожке, тем больше калорий вы сжигаете, что способствует более заметному снижению веса. Чтобы достичь наилучших результатов, специалисты рекомендуют заниматься физической активностью от 150 до 300 минут в неделю, а это примерно 30-60 минут в день.

Как повысить интенсивность тренировки?

Чтобы повысить эффективность сжигания калорий, можно добавить интенсивности в тренировку. Один из простых способов — увеличить наклон беговой дорожки. Ходьба в гору заставляет работать больше мышц и требует большего расхода энергии, чем на ровной поверхности.

Ещё один способ повысить интенсивность — интервальные тренировки с высокой нагрузкой (HIIT). Этот подход сочетает периоды интенсивной работы с периодами отдыха. В результате тело продолжает сжигать калории даже после тренировки, что увеличивает общую потрату энергии.

Для HIIT-тренировки на беговой дорожке можно чередовать бег или быстрый шаг с медленным шагом, например, бегать в течение 30 секунд, а затем идти 1-2 минуты. Повторяйте такой цикл несколько раз в течение 30 минут или более. Постепенно можно увеличивать продолжительность интервалов бега и отдыхов.

Почему важно бороться с жиром на животе?

Жир на животе делится на два типа: подкожный и висцеральный. Подкожный жир — это тот, что находится прямо под кожей и его можно ощутить, ущипнув за живот. Висцеральный жир располагается глубже, вокруг внутренних органов, и является более опасным для здоровья.

Висцеральный жир связан с рядом серьёзных заболеваний, таких как нарушение работы инсулина, повышение уровня сахара и холестерина в крови, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Даже небольшое уменьшение этого жира может значительно улучшить ваше здоровье.

Дополнительные способы снижения жира

Кроме тренировки на беговой дорожке, полезно включать в программу силовые тренировки. Они помогут увеличить мышечную массу, а значит, повысить общий уровень метаболизма. Силовые упражнения могут быть выполнены с использованием гантелей, штанг, тренажёров, а также с собственным весом: приседания, выпады, отжимания, планки и другие упражнения.

Кроме того, для достижения максимального эффекта важно следить за питанием. Рацион должен быть сбалансированным, с преобладанием белков, овощей, фруктов, а также минимизацией потребления насыщенных жиров и сахаров. Диетологи рекомендуют ограничить потребление насыщенных жиров до 10% от общего калоража, а добавленных сахаров — до 10% от суточной калорийности.

Такой комплексный подход, включающий правильное питание и регулярные тренировки, поможет добиться лучших результатов в борьбе с лишним жиром, в том числе на животе.

