Тренировка в спорт зале
Тренировка в спорт зале
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:30

Почему бег в зале — не всегда легче? Откроем тайны настоящего уличного бега

Чередование беговой дорожки и уличных тренировок

Для большинства бегунов тренировки на беговой дорожке кажутся более комфортными: никаких изменений погодных условий, стабильная температура и влажность, отсутствие встречного ветра. Однако стоит выйти на улицу, как знакомые километры превращаются в настоящую пытку. Почему так происходит и чем отличается бег в помещении от уличных тренировок? Разбираемся в этом вопросе, а также выясняем, где сжигается больше калорий.

Погодные условия: важный фактор при выборе места для тренировки

Беговая дорожка

В зале вам не нужно переживать о температуре или влажности. Всё под контролем благодаря кондиционеру, а при проблемах с дыханием, таких как искривление носовой перегородки или хронические болезни, бег в помещении будет гораздо легче. Ветер не мешает, а влажность регулируется. Бег на дорожке также не вызывает дискомфорта в виде пересохшего горла или слезящихся глаз, как на улице. Если хочется усилить нагрузку, можно просто поднять угол наклона дорожки.

Улица

На улице вас поджидает всё: ветер, солнце, дождь, высокая или низкая температура, а также влажность. В условиях улицы невозможно избежать воздействия внешних факторов. Это делает бег на свежем воздухе более сложным, но и в то же время интересным. Зимой холод, летом жара — ваш организм реагирует на внешние условия и тратит больше энергии. К тому же встречный ветер может как помочь в беге, так и сильно замедлить его, требуя от вас дополнительных усилий.

Уровень травматизма: что важнее — поверхность или разнообразие

Беговая дорожка

На первый взгляд, беговая дорожка — это безопасное место для тренировки. Поверхность ровная и мягкая, риски повреждений минимальны. Однако при длительных тренировках на одной и той же поверхности нагрузка на суставы и мышцы становится однообразной, что может привести к хроническим травмам из-за однотипных движений. Важно помнить, что несмотря на кажущуюся безопасность, травмы на беговой дорожке тоже возможны.

Улица

На улице поверхность может быть разной — от гладких асфальтированных дорог до неровных тропинок, на которых легко подскользнуться. Здесь стоит быть осторожным, ведь неровности, ямы и корни деревьев могут стать причиной травм. Однако постоянная смена ландшафта — это полезно для организма. Нагрузка на разные мышцы происходит в зависимости от состояния поверхности, и ваше тело получает более разнообразную тренировку.

Количество сожжённых калорий: где больше эффекта?

Беговая дорожка

На беговой дорожке всё более предсказуемо. Кондиционер, одинаковая температура и влажность — условия постоянные. Но не стоит забывать, что данные на экране тренажёра могут быть завышены на 15-20%, что в итоге даёт не совсем точную картину. Сжигаемые калории зависят от интенсивности тренировки, но с учётом одинаковых условий тренировка в зале может не быть такой эффективной.

Улица

Уличные тренировки предполагают больший расход энергии, ведь погодные условия всегда разные. Холод требует от организма тратить больше энергии для согревания, а в жару тело активно работает на охлаждение, что тоже увеличивает нагрузку. Ветер или его отсутствие могут сделать тренировку легче или, наоборот, сложнее, что также влияет на количество сожжённых калорий. Исследования показывают, что на улице вы сжигаете на 5% больше калорий, а при интенсивном беге — даже на 10%.

Техника бега: что важнее для развития?

Беговая дорожка

Бег на тренажёре, несмотря на свою простоту, может ограничивать вашу технику. Так как дорожка движется, вам не нужно прикладывать усилия для того, чтобы продвигать тело вперёд. Это способствует тому, что шаг становится короче, а нагрузка больше ложится на квадрицепсы. Ягодицы и бицепсы бедра работают меньше, что со временем может привести к дисбалансу в работе мышц.

Улица

Бег на улице позволяет развивать технику. Здесь можно работать над длинными шагами и эффективно использовать разные группы мышц. На улице не только разнообразие покрытия, но и возможность выбора подходящей местности для тренировки. Важно, что техника бега, тренируемая на улице, значительно более естественна.

Разнообразие тренировок: ограничения и возможности

Беговая дорожка

На беговой дорожке вам не нужно думать о маршруте — достаточно выбрать программу тренировки, и тренажёр будет делать всё за вас. Это удобно, если вы не хотите рисковать или тратить время на планирование маршрута. Есть программы, имитирующие бег по холмам с возможностью регулировки угла наклона, но в целом тренировка остаётся однообразной.

Улица

На улице можно менять маршруты, бегать по разным трассам, видеть новые пейзажи и открывать для себя необычные места. Это делает тренировки более увлекательными и разнообразными. Выбирая маршрут, можно брать в расчёт как уровень сложности, так и интересные локации для вдохновения.

Советы для бегунов: как выбрать оптимальную тренировку

  1. Рассматривайте цели. Если вашей целью является подготовка к соревнованиям, тренировки на улице дадут вам больше преимуществ, так как они позволяют адаптироваться к реальным условиям.

  2. Чередуйте тренировки. Комбинируйте занятия на дорожке с уличными пробежками для разнообразия нагрузки.

  3. Следите за самочувствием. Если погода слишком неблагоприятная, бег на дорожке — отличная альтернатива.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: постоянный бег на одной и той же поверхности (например, на дорожке).
  • Последствие: перегрузка определённых мышц и суставов, что может привести к травмам.
  • Альтернатива: разнообразие тренировок, чередование беговой дорожки и улицы, а также изменение маршрутов.
  • Ошибка: игнорирование погодных условий.
  • Последствие: недооценка нагрузки на организм, которая может привести к перегрузкам.
  • Альтернатива: корректировка интенсивности тренировки в зависимости от условий или выбор более подходящих маршрутов для бега.

Мифы и правда

  • Миф: бег на беговой дорожке всегда безопаснее.
  • Правда: бег на улице может быть более разнообразным и полезным для общего состояния организма, но требует повышенной внимательности.
  • Миф: бег на дорожке сжигает больше калорий, чем на улице.
  • Правда: на улице, в зависимости от погодных условий, сжигается больше калорий, особенно при высоком темпе.

В конечном итоге, выбор между беговой дорожкой и улицей зависит от ваших целей и предпочтений, но важно помнить, что разнообразие в тренировках всегда приносит больше пользы.

