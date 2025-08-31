Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:30

Секрет выносливости: короткая тренировка, о которой молчат фитнес-гуру

Учёные: 10 минут интервальной ходьбы в день продлевают жизнь

Когда повседневные дела наваливаются со всех сторон, времени на спорт остаётся катастрофически мало. Рабочие задачи, готовка, уборка, стирка, походы в магазин и редкие встречи с друзьями — всё это вытесняет тренировку на второй план. Но есть способ уложиться всего в 10 минут и всё же получить ощутимую пользу для здоровья.

Почему стоит попробовать интервальную тренировку

Короткие, но интенсивные занятия на беговой дорожке способны заменить полноценную кардиосессию. Интервалы — это чередование нагрузок разной интенсивности: ходьба, быстрый шаг, бег или спринт. Такой формат позволяет быстро разогнать пульс, укрепить сердце и развить выносливость. И главное — он идеально подходит тем, у кого всегда не хватает времени.

Учёные отмечают, что даже 10 минут активного движения в день способны продлить жизнь и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому "короткая дистанция" здесь работает не в минус, а в плюс: главное — регулярно включать её в свой распорядок.

С чего начать: базовый протокол

Перед тем как перейти к конкретным схемам, полезно освоить общий принцип интервальной тренировки. Она всегда строится по одному сценарию:

• разогрев — лёгкая ходьба или медленный бег;
• ускорение до темпа, при котором дыхание заметно учащается;
• отрезок на "сложном" уровне — выше скорость или больше наклон;
• возврат к восстановлению — спокойный шаг или лёгкий бег;
• повтор циклов в зависимости от времени.

Последний этап — заминка, когда нужно сбросить скорость и дать сердцу постепенно вернуться к привычному ритму.

10-минутная ходьба на дорожке

Для тех, кто только начинает тренировки или предпочитает умеренную нагрузку, подойдёт вариант с быстрой ходьбой и наклоном. Примерная схема:

  1. 1 минута — шаг 3 мили/ч, наклон 0%.

  2. 1 минута — шаг 3,5-4,5 мили/ч, наклон 2%.

  3. 90 секунд — тот же темп, но наклон 5%.

  4. 45 секунд — шаг 3,5-4,5 мили/ч, наклон 2%.

  5. 1 минута — шаг 3,5-4,5 мили/ч, наклон 6%.

  6. 30 секунд — возврат к 2%.

  7. 30 секунд — тот же темп, наклон 8%.

  8. 1 минута — шаг 3,5-4,5 мили/ч, наклон 2%.

  9. 45 секунд — шаг 3,5-4,5 мили/ч, наклон 8%.

  10. 90 секунд — шаг 3,5-4,5 мили/ч, наклон 2%.

  11. 30 секунд — максимально быстрый шаг, наклон 8%.

  12. 1 минута — шаг 3 мили/ч, восстановление.

Такой формат даёт ощутимую нагрузку даже без бега.

Вариант для начинающих бегунов

Если привычнее чередовать шаг и лёгкий бег, можно выбрать средний уровень сложности:

  1. 1 минута — ходьба 3 мили/ч.

  2. 1 минута — бег 4,5-5,5 мили/ч, наклон 2%.

  3. 90 секунд — бег 5,5-6,5 мили/ч, наклон 5%.

  4. 45 секунд — бег 4,5-5,5 мили/ч, наклон 2%.

  5. 1 минута — бег 5,5-6,5 мили/ч, наклон 6%.

  6. 30 секунд — бег 4,5-5,5 мили/ч, наклон 2%.

  7. 30 секунд — бег 5,5-6,5 мили/ч, наклон 8%.

  8. 1 минута — бег 4,5-5,5 мили/ч, наклон 2%.

  9. 45 секунд — бег 5,5-6,5 мили/ч, наклон 8%.

  10. 90 секунд — бег 4,5-5,5 мили/ч, наклон 2%.

  11. 20 секунд — максимальная скорость, наклон 8%.

  12. 1 минута — ходьба 3 мили/ч, восстановление.

Такой режим помогает постепенно увеличивать скорость и готовит к более серьёзным нагрузкам.

Спринт для продвинутых

Любителям интенсивных тренировок стоит попробовать беговой вариант:

  1. 1 минута — ходьба 3 мили/ч.

  2. 1 минута — бег 5,5+ мили/ч, наклон 2%.

  3. 90 секунд — бег 6,5+ мили/ч, наклон 5%.

  4. 45 секунд — бег 5,5+ мили/ч, наклон 2%.

  5. 1 минута — бег 6,5+ мили/ч, наклон 6%.

  6. 30 секунд — бег 5,5+ мили/ч, наклон 2%.

  7. 30 секунд — бег 6,5+ мили/ч, наклон 8%.

  8. 1 минута — бег 5,5+ мили/ч, наклон 2%.

  9. 45 секунд — бег 6,5+ мили/ч, наклон 8%.

  10. 90 секунд — бег 5,5+ мили/ч, наклон 2%.

  11. 30 секунд — максимальная скорость, наклон 8%.

  12. 1 минута — ходьба 3 мили/ч, восстановление.

Такой формат требует сил, но отлично развивает выносливость.

Интервальные тренировки на беговой дорожке подходят любому уровню подготовки. Всего 10 минут достаточно, чтобы укрепить сердце, повысить выносливость и почувствовать прилив энергии. Главное — подбирать темп под свои возможности и не забывать о регулярности. Даже короткая тренировка лучше, чем её полное отсутствие.

