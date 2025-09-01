Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка в спорт зале
Тренировка в спорт зале
© Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Беговая дорожка показывает километры не так, как вы думаете

Как беговая дорожка считает километры и мили: данные компании Treadmill Doctor

Беговая дорожка — удобный способ поддерживать активность, особенно когда погода за окном не располагает к тренировкам. Эти тренажёры позволяют заниматься в любое время, получать объективные данные о нагрузке и отслеживать прогресс. Но у многих возникает вопрос: насколько точными являются показатели дистанции, отображаемые на панели?

Что показывает дисплей тренажёра

Современные беговые дорожки оснащены экраном, на котором выводится несколько ключевых параметров: потраченные калории, скорость, время тренировки и пройденная дистанция. Обычно наибольшее окно посвящено интенсивности нагрузки — она отображается в виде графика и чисел. Рядом всегда виден таймер, который считает минуты в прямом или обратном порядке. Эти данные помогают ориентироваться, но важно понимать, как именно формируется показатель расстояния.

В чём секрет подсчёта дистанции

Принцип работы прост: дорожка фиксирует количество оборотов бегового полотна. Его длина известна, и каждый полный цикл вращения соответствует определённому отрезку пути. Так тренажёр суммирует шаг за шагом, сколько вы пробежали или прошли. Наклон дорожки при этом значения не имеет — дистанция остаётся прежней, хотя нагрузка на мышцы увеличивается. Чем круче угол, тем больше энергии тратится, ведь по сути вы бежите в гору.

Миля на дорожке и на улице — это одно и то же

Многие сомневаются, можно ли приравнять километры и мили, намотанные в зале, к уличным пробежкам. Ответ однозначен: да. Миля на тренажёре равна стандартной величине в 1609 метров. Время прохождения зависит исключительно от вашей скорости. Для одного это 6 минут, для другого — все 25.

Как настроить единицы измерения

Чтобы правильно интерпретировать результаты, важно убедиться, что беговая дорожка считает километры или мили в привычной для вас системе. В инструкции обычно описан процесс переключения. Но если руководство утеряно, можно воспользоваться универсальным способом. Для большинства моделей достаточно включить питание, вставить ключ безопасности и с помощью тонкого предмета нажать кнопку калибровки под панелью. После того как на экране замигает индикатор, нужный режим выбирается кнопками регулировки скорости.

Как рассчитать темп самостоятельно

Не все пользователи довольствуются данными дисплея. Чтобы вычислить свой реальный беговой темп, достаточно разделить время тренировки на дистанцию. Полученный показатель "минуты на километр" или "минуты на милю" — лучший ориентир для отслеживания прогресса. Этот метод работает всегда, независимо от настроек дорожки.

Насколько точны показатели

Хотя система подсчёта достаточно надёжна, стопроцентной точности ждать не стоит. Со временем беговое полотно немного растягивается, что вносит небольшую погрешность в измерения. Сенсоры и программное обеспечение тоже постепенно теряют чувствительность. В результате цифры на экране могут немного отличаться от реальных значений, особенно если тренажёр используется не первый год.

Как повысить точность контроля

Тем, кто хочет получать максимально точные данные, стоит подключить дополнительные устройства. Многие спортивные часы и фитнес-браслеты имеют режим "indoor run", позволяющий считать шаги и ускорение без привязки к GPS. Если такой опции нет, гаджет ориентируется по частоте шагов и движению рук, оценивая примерное расстояние. В любом случае, сравнивая показатели с беговой дорожкой, можно получить более объективную картину.

Беговые дорожки — надёжный помощник для поддержания формы и контроля за тренировками. Но их показания всё же стоит воспринимать как ориентир, а не как безусловный факт. При регулярных занятиях небольшая погрешность не критична, однако использование дополнительных гаджетов поможет более точно оценить прогресс и правильно выстраивать план тренировок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-тренеры назвали базовые шаги зумбы для первого занятия сегодня в 9:50

Зумба превращает тренировку в вечеринку: почему фитнес больше не скучный

Танцевальный фитнес с элементами латиноамериканских ритмов помогает не только сжигать калории, но и превращает тренировку в праздник.

Читать полностью » Хезер Андерсон: при Пилатесе вес растёт за счёт мышц, а не жира сегодня в 9:10

Весы показывают больше после Пилатеса: что на самом деле происходит с телом

Начав заниматься Пилатесом, многие замечают неожиданный набор веса. Почему это происходит и стоит ли переживать — объясняем простыми словами.

Читать полностью » Фитнес-тренеры перечислили лучшие упражнения для широчайших мышц дома сегодня в 8:50

Латы без спортзала: тренировка, которая меняет тело и дыхание

Узнайте, как развить мощные мышцы спины, не выходя из дома. Простые и доступные упражнения помогут укрепить тело и сохранить здоровье позвоночника.

Читать полностью » Бег 5 км в день улучшает работу сердца и лёгких — физиолог Биара Вебстер сегодня в 8:10

Тело против тебя: что скрывает привычка бегать каждый день

Что изменится в организме, если ежедневно пробегать пять километров? От мышц и суставов до сна и настроения — эксперты раскрывают неожиданные эффекты.

Читать полностью » Тамика Кросс: тренировки при менструации могут уменьшить спазмы и отеки сегодня в 7:50

Менструальный цикл и спорт: то, что скрывает женское тело от тренеров

Гормональные колебания во время менструального цикла могут влиять на тренировки. Узнайте, как спорт способен облегчить неприятные симптомы.

Читать полностью » Тренировки с наклоном на беговой дорожке помогают снизить нагрузку на суставы сегодня в 7:10

Один рычажок на панели — и нагрузка растёт в разы

Беговая дорожка может стать не просто заменой пробежке на улице, а полноценным тренажёром для силы, выносливости и контроля нагрузки.

Читать полностью » Брэд Годболд: плавание помогает похудеть и безопасно для суставов сегодня в 6:50

Бассейн против спортзала: неожиданное преимущество, о котором молчат

Плавание и простое удержание на воде могут превратиться в эффективный инструмент для снижения веса. Но есть один важный нюанс, о котором часто забывают.

Читать полностью » Лиз Фэйсон назвала растяжку до пальцев ног показателем здоровья суставов сегодня в 6:10

Коснулся пальцев ног? Проверь, что это говорит о твоём здоровье

Простое упражнение способно показать реальный уровень вашей гибкости и защитить суставы от боли. Но для успеха нужен правильный план.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Суд в Калифорнии рассмотрит коллективный иск против Toyota из-за эха по Bluetooth
Красота и здоровье

Медики: корица снижает гликемический индекс продуктов и уровень холестерина
Спорт и фитнес

Какие мышцы нужно развивать для первого подтягивания — объяснили инструкторы
Еда

Национальное блюдо Центральной Азии лагман подают с лепёшкой и зелёным чаем
Питомцы

Кошки используют зрение и обоняние для идентификации владельца — данные университета
Туризм

Природные достопримечательности Абу-Даби: сафари, дайвинг и наблюдение за птицами
Дом

Шеф-повар Алексей Саввин объяснил, как правильно точить и править кухонные ножи дома
Культура и шоу-бизнес

Сенатор Косихина назвала Shaman достойным претендентом на победу в "Интервидении"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru