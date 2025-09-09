Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка в спорт зале
Тренировка в спорт зале
© Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:10

5 часов подряд на дорожке — и всё ради одной цифры на весах

Как наклон и скорость на беговой дорожке влияют на расход калорий: исследование Университета Нью-Мексико

Тренировки на беговой дорожке могут стать отличным инструментом для тех, кто решил ускорить процесс снижения веса. Сжигание 800 калорий за одно занятие — задача вполне выполнимая, но требует серьёзных усилий и грамотного подхода. Добиться такого результата можно разными способами: увеличить скорость, задать высокий угол наклона или просто посвятить тренировке больше времени.

Сколько нужно идти или бежать

Чтобы представить масштаб задачи, стоит обратиться к данным Американского совета по физическим упражнениям. По их подсчётам, человек весом 84 кг расходует около 167 калорий за час лёгкой ходьбы со скоростью 2 мили в час (примерно 3,2 км/ч). Для того чтобы сжечь 800 калорий в таком темпе, пришлось бы провести на дорожке почти пять часов.

Если же увеличить скорость до 3,5 мили в час (5,6 км/ч), энергозатраты вырастут примерно до 318 калорий за час. В этом случае цель будет достигнута за 2,5 часа, что уже выглядит более реалистично, но всё ещё требует значительного времени.

Самым быстрым способом остаётся бег. При скорости 6 миль в час (9,6 км/ч) человек того же веса сможет сжечь около 800 калорий за 60 минут. Такой вариант подходит для подготовленных спортсменов, так как нагрузка в этом темпе очень высокая.

Роль наклона и дополнительного веса

Увеличить эффективность тренировки можно с помощью наклона дорожки или утяжелителей. Интересное исследование на эту тему провёл в 2013 году Джеймс Джереми МакКормек в Университете Нью-Мексико. Он наблюдал за 13 участниками, которые ходили на дорожке под разными углами наклона.

Средний расход энергии составил:
• без наклона — 3,4 калории в минуту,
• при 5% наклона — 4,6 калории в минуту,
• при 10% — 6,4 калории в минуту,
• при 15% — 8,2 калории в минуту.

Если пересчитать эти цифры, получается, что:

  1. наклон на 5% увеличивает расход энергии на 35%,

  2. на 10% — почти вдвое,

  3. на 15% — более чем в два раза по сравнению с ходьбой по ровной поверхности.

Эксперимент также показал, что использование жилета с дополнительным весом, равным 10% массы тела, даёт прибавку менее 3% на ровной поверхности. При сочетании с наклоном эффект усиливается до 9%.

Альтернативы беговой дорожке

Несмотря на то что сжечь 1000 калорий за тренировку на дорожке реально, далеко не всегда это лучший выбор. Бег оказывает серьёзную нагрузку на суставы, и при регулярных интенсивных занятиях возрастает риск травм. Чтобы избежать перегрузки, специалисты советуют чередовать разные виды активности.

По данным Harvard Health Publishing, сопоставимый с бегом расход энергии дают:
• прыжки через скакалку,
• плавание,
• занятия боевыми искусствами,
• высокоинтенсивная аэробика,
• езда на велотренажёре.

Такое разнообразие позволяет не только поддерживать высокий уровень калорийного расхода, но и снизить риск монотонности и переутомления.

Реалистичные цели для похудения

При планировании тренировок важно учитывать, что снижение веса должно быть безопасным и постепенным. Чтобы избавиться от одного фунта жира, нужно создать дефицит в 3500 калорий. Однако, как отмечает Центр по контролю и профилактике заболеваний США, оптимальная скорость похудения — 0,5-1 кг в неделю. Это соответствует ежедневному дефициту в 500-1000 калорий.

Добиться такого результата можно двумя путями: уменьшить количество потребляемых калорий или увеличить физическую активность. На практике чаще всего сочетают оба метода. При этом важно избегать чрезмерных ограничений: слишком низкокалорийные диеты (менее 800 калорий в сутки) допустимы только под строгим контролем врача.

Национальный институт сердца, лёгких и крови США рекомендует женщинам ограничивать рацион в пределах 1200-1500 калорий в день, мужчинам — 1500-1800 калорий. Эти цифры считаются безопасными и эффективными для постепенной потери веса.

Главное — постепенность

Даже если вы ставите перед собой амбициозную цель — сжечь 800 калорий за тренировку, важно давать телу время на адаптацию. Начинайте с умеренной нагрузки и постепенно увеличивайте её. Такой подход позволит избежать переутомления и травм, а значит, поможет сохранить мотивацию и продолжать движение к цели.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дэвид Бекхэм признался, что не может выполнять подтягивания сегодня в 13:16

Бекхэм признался, какое упражнение даётся ему хуже всего

Дэвид Бекхэм признался, какое упражнение ему всегда давалось с трудом, и объяснил, почему в футболе он почти не развивал верхнюю часть тела.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Брэндон Менторе назвал приём для повышения эффективности скручиваний сегодня в 12:43

Классические скручивания развивают мышцы неравномерно: чем это грозит

Фитнес-эксперт Брэндон Менторе рассказал, как сделать скручивания более эффективными и задействовать мышцы пресса равномерно.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Эдуард Каневский назвал признаки профессионального тренера сегодня в 11:40

Победы на соревнованиях не делают человека тренером: на что смотреть на самом деле

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал, какие признаки отличают хорошего тренера и почему образование важнее спортивных побед.

Читать полностью » Стэн Эффердинг назвал оптимальную позу для сна спортсменов после тренировок сегодня в 10:36

Сон на спине помогает мышцам восстанавливаться быстрее

Бодибилдер Стэн Эффердинг и специалист по психическому здоровью объяснили, почему сон на спине считается лучшим для восстановления мышц и позвоночника.

Читать полностью » Плавание и ходьба: сколько калорий тратится за 30 минут по данным Harvard Health Publishing сегодня в 9:50

30 минут в воде или на суше: неожиданный лидер в битве за стройность

Узнайте, какое кардио помогает быстрее расходовать калории, и какие приёмы сделают привычные тренировки ещё эффективнее.

Читать полностью » Причины усталости после силовых тренировок назвали врачи сегодня в 9:30

Силы тают после штанги? Причина может оказаться неожиданно простой

Постоянная сонливость после силовых тренировок может быть связана не только с нагрузкой, но и с привычками вне зала. Что именно стоит проверить?

Читать полностью » Минздрав США: рекомендации по физической активности для снижения веса сегодня в 9:10

Талия уходит не там, где ждёшь: главный миф похудения разоблачен

Убрать сантиметры с талии можно, но не так, как обещают рекламные ролики. Реальный путь к стройности состоит из трёх проверенных шагов.

Читать полностью » Сколько калорий сжигает мини-батут: данные исследования Science & Sports сегодня в 8:50

Женщины с ожирением снизили вес после 12 недель тренировок на батуте — Journal of Sports

Прыжки на мини-батуте помогают худеть, укреплять мышцы и сердце. Но сколько калорий они сжигают на самом деле и когда ждать первых результатов?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Кортизол мешает росту мышц: данные Harvard Health Publishing
Культура и шоу-бизнес

Джеймс Корден и Рут Джонс снимут сериал "The Choir" для Apple TV+
Туризм

Скала Киселева в Туапсе возвышается над Чёрным морем на 46 метров
Культура и шоу-бизнес

OpenAI представит полнометражный мультфильм, созданный с помощью ИИ, на Каннском кинофестивале 2026 года
Наука и технологии

Археологи раскрыли связь бронзового льва Святого Марка с Шёлковым путём
Садоводство

Аэрация газона улучшает доступ влаги и кислорода к корням
Садоводство

5 полезных советов по уходу за юккой, которые знает каждая хозяйка
Питомцы

Ветеринары назвали правила выбора корма для кошек зимой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet