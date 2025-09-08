Лайфхак от природы: почему прошлая травма делает тебя сверхчувствительным к опасностям

Представьте: прошло полгода после травмы, а запах опасности мгновенно возвращает боль и страх. Исследование на мышах показало, что старые раны не просто заживают — они перепрограммируют нервную систему, делая организм сверхчувствительным к угрозам. Давайте разберёмся, что именно происходит в мозге.

Эксперимент с запахом хищника

Учёные из Университета Торонто под руководством Лорена Дж. Мартина провели эксперимент на лабораторных мышах. Они использовали синтетический аналог запаха лисы — соединение ТМТ (2,4,5-триметилтиазолин). Здоровые мыши реагировали на него кратковременно: просто замирали на миг и чувствовали лёгкую гиперчувствительность, которая быстро проходила.

А вот мыши с ранее повреждёнными лапами (травма наносилась с помощью адъюванта Фрейнда, CFA) вели себя иначе. Несмотря на полное физическое выздоровление, они демонстрировали стойкую повышенную чувствительность к боли и замирание на протяжении шести месяцев и дольше. Это указывало на глубокие изменения в нервной системе.

Роль гормонов стресса

Результаты, опубликованные в журнале Current Biology, выявили сбои в гормональной системе. При воздействии ТМТ уровень кортикостерона — основного гормона стресса у грызунов — резко возрастал. Когда учёные подавили синтез этого гормона фармакологически, страх и боль полностью исчезли. Это позволило предположить, что хроническая боль возникает именно из-за сильного стресса.

Далее исследователи протестировали блокировку сенсорного рецептора TRPA1, который отвечает за восприятие химических стимулов, включая запахи. Используя селективный антагонист HC-030031, они снизили уровень кортикостерона и подавили физическую реакцию на страх (длительное замирание). Однако гиперчувствительность к боли осталась. Это говорит о том, что боль и тревога усиливаются через разные, но взаимосвязанные нейрохимические пути.

Расширение эффекта на весь организм

Интересно, что повышенная чувствительность к боли сохранялась не только в травмированной лапе, но и в здоровой. Учёные отметили: такая реакция центральной нервной системы может возникать даже без болевых стимулов, напоминая случаи хронической боли у людей с фибромиалгией.

В итоге, перенесённая боль буквально перепрограммирует нейронные и гормональные системы, повышая риск тревожных и болевых расстройств. Эти открытия могут помочь лучше понять механизмы хронической боли и разработать новые методы терапии.