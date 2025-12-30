Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Холодное время года в городе
© https://unsplash.com by orva studio is licensed under Free
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:20

Травмированные пешеходы на гололеде: что делать, чтобы избежать несчастных случаев зимой

Мужчина получил травму из-за гололедицы во Владивостоке, сообщает DEITA.RU

Во Владивостоке продолжает фиксироваться рост числа несчастных случаев, связанных с гололедицей. Один из таких инцидентов произошёл в микрорайоне Снеговая Падь, где мужчина получил травму из-за скользкой дороги. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Несчастный случай с пешеходом

Очевидцы сообщают, что 29 декабря мужчина упал во дворе дома № 83 по улице Адмирала Горшкова. От удара он потерял сознание. Вероятно, участок, где произошел инцидент, находится в зоне ответственности управляющей компании, что поднимает вопросы о должном содержании территории.

Этот случай не стал единичным. После снегопада 23 декабря, который привёл к образованию гололедицы, в городе зафиксированы другие инциденты с пострадавшими.

Травмированные дети и взрослые

Кроме мужчины в Снеговой Пади, в социальных сетях появились сообщения о травмировании девочки на улице Багратиона. Ребёнок, идя в школу № 61, поскользнулся и получил черепно-мозговую травму, что привело к ретроградной амнезии (временной потере памяти) и перелому лицевых костей.

Также 29 декабря на перекрёстке улиц Светланской и Алеутской мужчина не смог продолжить движение после падения. Очевидцы вынесли для него стул из музея имени В. К. Арсеньева, чтобы он мог ожидать помощь скорой. А 24 декабря пенсионерка пострадала на скользкой дороге в районе дома № 31 по улице Добровольского. Очевидцы, в том числе грузчики соседнего магазина, помогли женщине подняться и доставить её в аптеку до приезда скорой помощи.

Реакция властей

В связи с нарушениями правил содержания дорог в зимний период уже возбуждены административные дела в отношении глав Артёмовского городского округа и ЗАТО Фокино. Во Владивостоке прокуратура следит за устранением нарушений в управлении дорожной и пешеходной инфраструктурой.

