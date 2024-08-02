Гуф рассказал о травме, которая едва не сделала его инвалидом

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) поделился в своем блоге в социальных сетях историей о своем увлечении теннисом, которое началось в 1985 году и продолжалось семь лет.
Он рассказал, что из-за травмы, полученной в результате игры в теннис, он серьезно повредил правую руку, что едва не привело к инвалидности. В результате повреждения руки музыкант вынужден был носить металлическую конструкцию в течение трех лет, чтобы сохранить конечность. После удаления конструкции Гуф еще два года не мог поднять руку, но в настоящее время его состояние улучшилось, и он может снова использовать руку.
Гуф назвал теннис лучшим видом спорта и пригласил своих подписчиков встретиться с ним на теннисном корте, подчеркивая, что его рука полностью восстановилась.
Фото: commons.wikimedia.org/Zeliotvankaizer (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
Байден обсудил с Нетаньяху возможности развертывания армии для поддержки Израиля
У действующего главы Соединённых Штатов Америки Джо Байдена состоялся разговор по телефону с его коллегой из Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого они подняли вопрос о возможности "оборонительных военных развертываний" Штатов для помощи Израилю. Об этом информировали в официальной резиденции президента США, пишет РИА Новости.
Bild: самолет с помилованными в рамках обмена сел в аэропорту Кельна в Германии
Воздушное судно с гражданами Российской Федерации и Федеративной Республики Германия, которые были помилованы в рамках обмена, заключёнными между Россией, Германией и Соединёнными Штатами Америки, приземлилось в международном гражданском аэропорту, находящемся в пригороде Кёльна Порц. Об этом информирует крупнейшая немецкая газета Bild.
В ГД внесли проект об обязанности родителей содержать учащихся в вузе детей
Члены Либерально-демократической партии России внесли в Государственную Думу законопроект, который подразумевает, что родители должны будут обеспечивать собственных детей денежными средствами до их 23-летия, пока те получают высшее образование по очной форме. Документация о предложенном проекте находится у РИА Новости.
Меган Фокс раскритиковали за то, что она превращает своих сыновей в дочерей
Меган Фокс и Брайан Остин Грин поженились в 2004 году. В 2012 году у них родился сын Ноа, затем — Боди и Джорни.