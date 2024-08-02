Гуф рассказал о травме, которая едва не сделала его инвалидом

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) поделился в своем блоге в социальных сетях историей о своем увлечении теннисом, которое началось в 1985 году и продолжалось семь лет.

Он рассказал, что из-за травмы, полученной в результате игры в теннис, он серьезно повредил правую руку, что едва не привело к инвалидности. В результате повреждения руки музыкант вынужден был носить металлическую конструкцию в течение трех лет, чтобы сохранить конечность. После удаления конструкции Гуф еще два года не мог поднять руку, но в настоящее время его состояние улучшилось, и он может снова использовать руку.

Гуф назвал теннис лучшим видом спорта и пригласил своих подписчиков встретиться с ним на теннисном корте, подчеркивая, что его рука полностью восстановилась.

Фото: commons.wikimedia.org/Zeliotvankaizer (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)﻿