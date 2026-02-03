Мышцы и кости требуют: продукты, ускоряющие восстановление после травмы

Белок, аминокислоты и продукты с коллагеном играют ключевую роль в заживлении мышц, костей и хрящевой ткани, отметила интегративный нутрициолог Юлия Шарапова. О продуктах, которые способствуют более быстрому восстановлению после травм, специалист рассказала NewsInfo.

Шарапова пояснила, что основой восстановления организма после травм является полноценное питание с достаточным количеством белка, витаминов и минералов. По ее словам, важен не сам продукт, а набор аминокислот, которые получает организм, а также условия для их усвоения.

"Самый главный продукт для строения всего организма — это белок. Не нужен белок в виде курицы и мяса, нужен весь спектр аминокислот, которые они содержат. Это заменимые и незаменимые аминокислоты. Аминокислоты позволяют быстрому заживлению и восстановлению костной массы и хрящевой", — отметила нутрициолог.

Эксперт добавила, что в рацион стоит включать источники коллагена, кальция, витаминов D и К2, а также следить за снижением воспалительной нагрузки на организм.

"Могут быть бульоны рыбные, бульоны из курицы, нежирный бульон. Можем съесть тарелку бульона с зеленью, либо с болгарским перцем. Это даст лучшее усвоение коллагена. Кальций нам нужен, так как даёт крепкий состав кости. Кальций можем взять как из молочных продуктов, так и из консервов из мелкой рыбы с костями, очень хороший источник кальция", — посоветовала специалист.

По ее словам, отказ от избытка сахара и обработанных продуктов и разнообразное питание помогают организму восстанавливаться быстрее и эффективнее.