Олег Белов Опубликована сегодня в 21:22

Тренировки, которые замедляют восстановление: чего не знают пациенты

Физиотерапевт объяснил, почему нельзя спешить с нагрузками после травмы колена

Восстановление после травмы колена — процесс, требующий терпения и осторожности. Спортивный физиотерапевт и реабилитолог Артем Васюта объяснил, что спешка и чрезмерные нагрузки могут привести не к выздоровлению, а к осложнениям.

Почему нельзя спешить
После снятия гипса и отказа от костылей пациенты часто сталкиваются с двумя проблемами:

  • атрофия мышц (ослабление из-за бездействия),
  • контрактура сустава (ограниченная подвижность).

Многие ошибочно думают, что интенсивные тренировки помогут быстрее вернуть форму.

"Высокая интенсивность тренировок не ускорит реабилитацию и может привести к рецидиву или развитию осложнений после травмы", — подчёркивает Васюта.

Опасные упражнения
На этапе раннего восстановления нельзя выполнять:

  • отжимания,
  • планку,
  • ягодичный мостик,
  • любые упражнения с высокой нагрузкой и сопротивлением.

Даже если они кажутся "безопасными", они могут создать избыточное давление на коленный сустав.

С чего начинать
На первом этапе подходят упражнения без сопротивления — лёгкая разработка сустава и восстановление подвижности.
Затем постепенно добавляются эластичные ленты для небольшой нагрузки.
И только потом разрешаются занятия с серьёзным весом или высоким сопротивлением.

"Начинают с минимальных и безопасных нагрузок — упражнений без сопротивления. Затем можно добавить эластичные ленты, а уже потом большое сопротивление", — уточняет специалист.

Индивидуальный подход
Васюта напоминает: сроки восстановления и допустимые нагрузки зависят от особенностей организма и тяжести травмы. Поэтому важно согласовывать каждое упражнение с лечащим врачом и двигаться шаг за шагом.

Итог
После травмы колена любые резкие или интенсивные тренировки противопоказаны. Безопасное восстановление строится на принципе постепенности: от лёгких движений к более серьёзным нагрузкам — только под контролем специалистов.

