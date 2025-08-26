Тренировки, которые замедляют восстановление: чего не знают пациенты

Восстановление после травмы колена — процесс, требующий терпения и осторожности. Спортивный физиотерапевт и реабилитолог Артем Васюта объяснил, что спешка и чрезмерные нагрузки могут привести не к выздоровлению, а к осложнениям.

Почему нельзя спешить

После снятия гипса и отказа от костылей пациенты часто сталкиваются с двумя проблемами:

атрофия мышц (ослабление из-за бездействия),

контрактура сустава (ограниченная подвижность).

Многие ошибочно думают, что интенсивные тренировки помогут быстрее вернуть форму.

"Высокая интенсивность тренировок не ускорит реабилитацию и может привести к рецидиву или развитию осложнений после травмы", — подчёркивает Васюта.

Опасные упражнения

На этапе раннего восстановления нельзя выполнять:

отжимания,

планку,

ягодичный мостик,

любые упражнения с высокой нагрузкой и сопротивлением.

Даже если они кажутся "безопасными", они могут создать избыточное давление на коленный сустав.

С чего начинать

На первом этапе подходят упражнения без сопротивления — лёгкая разработка сустава и восстановление подвижности.

Затем постепенно добавляются эластичные ленты для небольшой нагрузки.

И только потом разрешаются занятия с серьёзным весом или высоким сопротивлением.

"Начинают с минимальных и безопасных нагрузок — упражнений без сопротивления. Затем можно добавить эластичные ленты, а уже потом большое сопротивление", — уточняет специалист.

Индивидуальный подход

Васюта напоминает: сроки восстановления и допустимые нагрузки зависят от особенностей организма и тяжести травмы. Поэтому важно согласовывать каждое упражнение с лечащим врачом и двигаться шаг за шагом.

Итог

После травмы колена любые резкие или интенсивные тренировки противопоказаны. Безопасное восстановление строится на принципе постепенности: от лёгких движений к более серьёзным нагрузкам — только под контролем специалистов.