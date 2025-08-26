Тренировки, которые замедляют восстановление: чего не знают пациенты
Восстановление после травмы колена — процесс, требующий терпения и осторожности. Спортивный физиотерапевт и реабилитолог Артем Васюта объяснил, что спешка и чрезмерные нагрузки могут привести не к выздоровлению, а к осложнениям.
Почему нельзя спешить
После снятия гипса и отказа от костылей пациенты часто сталкиваются с двумя проблемами:
- атрофия мышц (ослабление из-за бездействия),
- контрактура сустава (ограниченная подвижность).
Многие ошибочно думают, что интенсивные тренировки помогут быстрее вернуть форму.
"Высокая интенсивность тренировок не ускорит реабилитацию и может привести к рецидиву или развитию осложнений после травмы", — подчёркивает Васюта.
Опасные упражнения
На этапе раннего восстановления нельзя выполнять:
- отжимания,
- планку,
- ягодичный мостик,
- любые упражнения с высокой нагрузкой и сопротивлением.
Даже если они кажутся "безопасными", они могут создать избыточное давление на коленный сустав.
С чего начинать
На первом этапе подходят упражнения без сопротивления — лёгкая разработка сустава и восстановление подвижности.
Затем постепенно добавляются эластичные ленты для небольшой нагрузки.
И только потом разрешаются занятия с серьёзным весом или высоким сопротивлением.
"Начинают с минимальных и безопасных нагрузок — упражнений без сопротивления. Затем можно добавить эластичные ленты, а уже потом большое сопротивление", — уточняет специалист.
Индивидуальный подход
Васюта напоминает: сроки восстановления и допустимые нагрузки зависят от особенностей организма и тяжести травмы. Поэтому важно согласовывать каждое упражнение с лечащим врачом и двигаться шаг за шагом.
Итог
После травмы колена любые резкие или интенсивные тренировки противопоказаны. Безопасное восстановление строится на принципе постепенности: от лёгких движений к более серьёзным нагрузкам — только под контролем специалистов.
