Через 6 лет количество туристических поездок в России достигнет 140 миллионов: завершается работа над проектом в этой сфере

В России завершается работа над национальным проектом "Туризм и гостеприимство", который будет представлен к концу августа 2024 года. Проект включает пять федеральных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры и увеличение внутреннего и международного туризма.
Предусмотрена модель постоянной обратной связи для улучшения качества туристических услуг.
Президент поставил цель увеличить вклад туризма в ВВП до 5% за шесть лет и утроить экспорт услуг в этой сфере, при этом количество ежегодных поездок по стране должно достичь 140 млн.
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