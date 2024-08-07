Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.08.2024 : 85,1646
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.08.2024 : 93,0265
Нацпроект
  1. Главная
  2. Страна

Через 6 лет количество туристических поездок в России достигнет 140 миллионов: завершается работа над проектом в этой сфере

Нацпроект "Туризм и гостеприимство" будет представлен к концу августа 2024 года

В России завершается работа над национальным проектом "Туризм и гостеприимство", который будет представлен к концу августа 2024 года. Проект включает пять федеральных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры и увеличение внутреннего и международного туризма.

Предусмотрена модель постоянной обратной связи для улучшения качества туристических услуг.

Президент поставил цель увеличить вклад туризма в ВВП до 5% за шесть лет и утроить экспорт услуг в этой сфере, при этом количество ежегодных поездок по стране должно достичь 140 млн.

Фото: flickr.com/Stig Nygaard (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

За первую половину 2024 года Дубай посетили 9,31 млн туристов

За первую половину 2024 года Дубай посетили 9,31 млн туристов

В Дубае зафиксировали рекордное количество иностранных туристов в первой половине года, 9,31 млн гостей, что на 9% больше, чем в прошлом году.

Читать полностью
Представитель ХАМАС: убийство главы политбюро Хании прошло не без участия США

Представитель ХАМАС: убийство главы политбюро Хании прошло не без участия США

Представитель радикального палестинского движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми считает, что убийство бывшего главы политбюро Исмаила Хании не могло случиться без участия Соединенных Штатов.

Читать полностью

Общество

Вице-президент РСТ Барзыкин посоветовал туристам покупать билеты в обратную сторону заранее

Вице-президент РСТ Барзыкин посоветовал туристам покупать билеты в обратную сторону заранее

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин ответил туристам, застрявшим в Анапе из-за высоких цен на билеты, что они должны были заранее позаботиться о своем возвращении домой.

Читать полностью
Певица Жасмин показала подросшую наследницу:

Певица Жасмин показала подросшую наследницу: "Мамин докторёнок"

Певица Жасмин похвасталась красавицей дочкой, которая всё больше становится похожа на мать.

Читать полностью

Новости