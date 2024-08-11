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Правила путешествия с домашним животным: что важно знать
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Как комфортно путешествовать с собакой или кошкой: список вещей, документы и другие важные нюансы

Правила путешествия с домашним животным: что важно знать

Перед отпуском каждый владелец домашнего животного задаётся вопросом: куда девать питомца? Не каждый готов на время отпуска оставить любимую кошку или собаку в зоогостинице или на передержке, а брать любимцас собой кажется хлопотным делом. Однако эксперты успокаивают: если правильно подготовиться к поездке, путешествие с питомцем будет комфортным и радостным.

Что взять с собой

Незаивисимо от того, каким видом транспорта вы путешествуете с питомцем, с собой нужно взять:

  • документы на животное,
  • переноску,
  • лежанку,
  • поилку,
  • корм,
  • туалетный лоток или пелёнку,
  • амуницию (шлейку и поводок для собак),
  • игрушки.

Ветеринарный паспорт

Перед поездкой убедитесь, что у питомца есть все необходимые прививки. Особое внимание обратите на вакцинацию от бешенства — если её не было, сделать прививку необходимо минимум за три недели до путешествия. Также минимум за две недели до поездки питомцу необходимо сделать анализы на гельминтоз.

Вместе с результатами анализа, ветпаспортом и животным придите на станцию по борьбе с болезнями животных (СББЖ). Там ветеринар осмотрит вашего питомца и проставит соответствующую пометку в его ветпаспорте.

Если вы собираетесь за границу, потребуется оформить международный ветеринарный паспорт. Там должны быть проставлены отметки о чипировании, обработке от гельминтов и прививках. Также, в зависимости от страны путешествия, могут понадобиться долнительные справки, например, евросправка формы Ф-1 (для Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и др.). В Израиле или ОАЭ при въезде у вас потребуют тесты на наличие антител к бешенству. Информацию о неоюходимых документах можно найти на сайте посольства той или иной страны.

Кау путешествовать с питомцем на авто

Главное правило — не оставлять собаку или кошку без присмотра. Не запирайте животное в машине, особенно в жару, так как перегрев может убить вашего любимца.

Чтобы питомец не травмировался во время езды, его лучше везти в надёжно зафиксированной переноске или специально оборудованном багажнике с решёткой. Для собак также предусмотрены автогамаки и пристёжки к ремню безопасности.
Специалисты советуют не кормить животное в дорогу, чтобы не укачивало. Плюс заранее с врачом надо подобрать препараты для снижения тошноты и тревожности. Если питомца беспокоят проносящиеся мимо объекты, повесьте на окна сзади шторки.

Кроме того, в поездке старайтесь соблюдать привычный для питомца режим дня: делать остановки, чтобы животное могло сходить в туалет на улице или в лоток. Кормить и поить кошку или собаку тоже нужно по графику.

Как путешествовать в поезде

Заранее посмотрите на сайте ж/д компании, в каие вагоны можно взять с собой животное. В зависимости от класса обслуживания, собаку или кошку разрешается перевозить в переноске, купив на него билет как для багажа, либо выкупить целое купе.

Также питомца можно поместить в багажное купе, если такое есть в поезде. В этом случае ответственность за его безопасность и сохранность несёт перевозчик, но комфорт (кормление, туалет, питьё) обеспечивает хозяин. При этом владелец имеет право бесплатно провозить корм, бутилированную воду, пелёнки или наполнитель.

Путешествовать в багажном купе могут только небольшие миролюбивые и здоровые животные: кошки, маленькие собаки, лисы, декоративные кролики, крысы и мыши, морские свинки, хомяки, ежи, еноты, норки, лягушки, ящерицы, черепахи, птицы и т. д. Крупные собаки путешествуют только вместе с хозяином.

Как лететь в самолёте

У каждой авиакомпании свои требования к перевозке животных — ознакомьтесь с ними заранее. Одни разрешают провозить небольших животных в салоне, другие — только в багажном отсеке.

При этом есть ряд общих требований для всех пассажиров с питомцами:

  • Перевозить животных может только совершеннолетний.
  • На питомца нужно купить билет, даже если оно летит не на сиденье, а на полу. Собаки-поводыри — исключение.
  • Переноска при перелёте обязательна. Требования к ней прописаны на сайтах авиакомпаний.

Ветеринары советуют поить, но не кормить животное в полёте, так как его может укачать и вырвать. Мягкие игрушки и пелёнки тоже лучше убрать подальше, чтобы животное не растерзало их в стрессовой обстановке.

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