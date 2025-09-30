Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:02

Карта эмоций вместо сухой статистики: в каких странах рождается настоящая любовь к миру

Шри-Ланка получила максимальную оценку в рейтинге блогера

Можно ли влюбиться в целый мир, разъезжая по нему без плана Б? Катя, автор блога "В путешествиях без плана Б", утверждает, что да. В интервью для своего блога она рассказала о странах, где жила и которые успела прочувствовать по-настоящему. Пока в её списке — 14 стран, и каждая оставила свой след.

Первые впечатления: Азия

Одной из самых ярких страниц стала Шри-Ланка. Катя вспоминает, что оказалась там в 2021 году, во время пандемии, и прожила полгода. Тропики, океан, чайные плантации и животные сделали страну её личной любовью. Несмотря на проблемы с медициной и жильём, оценка у Шри-Ланки — безоговорочные "10 из 10".

Два года жизни подарил ей Вьетнам. Байки, шумные улицы и дешевая еда — всё это создало особую атмосферу. Автор отмечает: "Нячанг честно говоря не любимый мой город там, хоть я и прожила больший период времени именно в нем, зато Дананг, Сапа и Фукуок must visit". Вьетнам для неё - страна хаоса и энергии, в этом и заключается её шарм.

Не менее яркой оказалась Индонезия. Природа Бали поражает: вулканы, рисовые террасы, закаты. Минусы тоже есть — пробки и толпы туристов. Но желание вернуться и исследовать другие острова остаётся сильным.

Таиланд и соседи

Таиланд подарил блогеру целую палитру впечатлений: от Бангкока до островов Панган и Самуи. Здесь, по её словам, лучшие пляжи Азии и потрясающая еда, особенно том-ям. Для кого-то это рай, для кого-то — слишком людное направление, и обе точки зрения понятны.

Малайзия пока не раскрылась. Куала-Лумпур удивил скоростью интернета и качеством жилья, Лангкави — белыми пляжами, но чего-то всё же не хватило. Катя сравнивает страну с книгой, которую только открыла.

А вот Лаос стал открытием. Путешествие на байке и десятки водопадов, которых она не видела нигде в мире, оставили неизгладимое впечатление. Инфраструктуры почти нет, но именно в этом — особая магия.

Австралия: мечта, ставшая реальностью

Для Кати Австралия оказалась страной мечты. Три месяца жизни среди кенгуру, попугаев и океана подарили ей чувство свободы. По признанию автора, если бы пришлось выбирать постоянное место для жизни, то именно Австралия получила бы "11 из 10".

Европа и Кавказ

Грузия уже полгода остаётся для Кати домом. Горы, вино, природа и удачное расположение делают её удобной страной для жизни. "Иногда чувствуется неприязнь к русскоговорящим, но я не обращаю внимание", — отмечает путешественница.

Соседняя Армения удивила гостеприимством и кухней. Древние монастыри в горах и теплая атмосфера сделали эту страну для неё неожиданным открытием.

В Европе яркие впечатления оставила Черногория. Летом туристов слишком много, цены высоки, но прозрачное море и магия Которской бухты перекрывают минусы. Катя уверена, что вернётся весной или осенью, чтобы почувствовать страну без толпы.

Ближний Восток

Турция стала любовью с первого взгляда. Автор восхищается культурой и людьми: "Стамбул — крыши и Босфор, Каппадокия — другая планета". Причём на побережье она ещё даже не успела побывать, но уже представляет, как страна раскроется там.

Китай: короткий визит

В Китае Катя была проездом. Панорамные города, панды, языковой барьер и VPN — всё это стало для неё визитной карточкой страны. "Здесь всё огромное: города, дороги, люди, и от этого голова кружится буквально с первых часов", — признаётся она. В планах — вернуться и увидеть больше.

Честный итог

Подводя итоги, Катя подчёркивает: у неё нет стран, которые оставили неприятное впечатление. Каждое место уникально и по-своему колоритно. Разные города в одной стране могут отличаться, как будто это параллельные вселенные.

Так выглядит её "честный рейтинг":

  • Шри-Ланка — 10/10
  • Вьетнам — 9/10
  • Индонезия (Бали) — 9/10
  • Таиланд — 9/10
  • Малайзия — 7/10
  • Австралия — 11/10
  • Лаос — 9/10
  • Китай — 8/10
  • Грузия — 8/10
  • Армения — 9/10
  • Турция — 10/10
  • Черногория — 8/10

Катя продолжает свой путь без плана Б, собирая не просто галочки в списке стран, а живые истории и впечатления. И это делает её рейтинг не сухой статистикой, а настоящей картой эмоций.

