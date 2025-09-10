Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© commons.wikimedia.org by Alexxx1979 is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:12

Отпуск без навязчивых торговцев: чем Чечня удивляет искушённых туристов

Путешественница заявила, что чувствовала себя безопасно во время поездки в Чечню

Поехать одной в Чечню — звучит как вызов? Для многих ещё недавно это казалось рискованной затеей. Однако впечатления автора канала "Елена Поморцева. Путешествую по России", на основе которых подготовлен этот материал, опровергают устоявшиеся стереотипы.

Грозный без страха

Елена отправилась в Чечню в одиночку, поселившись не в гостинице, а в обычной семье, где её гостеприимно приняла жительница столицы по имени Милана. С подругой хозяйки Светой они побывали в горах и на курорте Ведучи, а сама путешественница проводила много времени в прогулках по Грозному.

"Я много ходила пешком и фотографировала. Причем обычно мои прогулки заканчивались в районе 23 часов. И могу сказать, что даже в такое время я чувствовала себя абсолютно спокойно", — вспоминает она.

По её словам, центральные улицы столицы до поздней ночи остаются оживлёнными: открыты кафе, на пешеходном Бульваре Эсамбаева гуляют семьи с детьми. Необычной для российских городов оказалась и обстановка — никаких драк, грубой брани или нетрезвых прохожих. Причина проста: алкоголь здесь не продаётся.

Взгляд на женский быт

Отдельное внимание Елена уделяет образу жизни местных женщин.

"Если вы думаете, что все чеченские женщины как-то ущемлены, не отдыхают и не путешествуют, то вы заблуждаетесь. Да, и как видите, они могут ходить без платка", — отмечает она.

Хотя большинство чеченок действительно носит длинные платья и покрывает голову, строгих требований к туристам нет. Однако таблички с рекомендациями по дресс-коду встречаются у мечетей. Самым популярным туристическим храмам, таким как "Сердце Чечни" или "Гордость мусульман", доступ открыт для всех: у входа выдаются платки и специальные накидки.

Автор признаётся, что сама купила длинное платье специально для этой поездки. В жаркую погоду наряд оказался не только уместным, но и удобным: ткань защищала от солнца и контакта с поверхностями в общественных местах.

Дороги и транспорт

Наибольший дискомфорт вызвали поездки в такси. Привычного сервиса "Яндекс Такси" в регионе нет, вместо него работает приложение "Вай такси". Иногда водители превышали скорость, что заставляло пересаживаться на маршрутки — они, по словам путешественницы, были вполне комфортными.

Совсем другое впечатление оставили поездки по загородным трассам. В отличие от соседнего Дагестана, где движение кажется хаотичным, на чеченских дорогах царит дисциплина. "За пять дней в республике я видела всего одно ДТП", — делится она. По данным региональных властей, уровень аварийности здесь действительно один из самых низких в России.

Особенность поездок по Аргунскому ущелью — посты полиции, фиксирующие номера машин и количество пассажиров. Делается это не для контроля, а на случай чрезвычайной ситуации: резкого ухудшения погоды, схода селя или поломки автомобиля.

Атмосфера ненавязчивости

Важной деталью поездки стало то, что в Чечне путешественник остаётся предоставлен самому себе. В отличие от туристических районов Турции, где прохожие навязчиво предлагают услуги, здесь никто не пристаёт с предложениями. При этом, если человек выглядит потерянным, местные проявляют внимание и готовы помочь.

"Когда я ждала такси поздно вечером и смотрела в приложении, где машина, несколько человек поинтересовались, не нужна ли мне помощь", — вспоминает Елена.

Путешествие изменило восприятие региона. Автор признаётся: восемь лет назад она боялась заезжать в Чечню и Дагестан, считая их опасными, сегодня же готова рекомендовать республику для посещения.

Аргунское ущелье, прогулки по Грозному, встречи с местными жителями — всё это оставило впечатление безопасности и гостеприимства. А главное, разрушило миф о том, что в Чечне невозможно чувствовать себя свободно и спокойно.

