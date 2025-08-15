Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Остров Киос
© commons.wikimedia.org by Petille is licensed under CC BY-SA 2.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:30

Бархатный сезон: куда уехать в августе и сентябре, чтобы отпуск запомнился

Популярные направления для отдыха россиян в августе и сентябре 2025

Когда жара спадает, а цены становятся приятнее, начинается особое время для путешествий — бархатный сезон. Август и сентябрь для многих россиян — идеальный момент, чтобы вырваться в дорогу: море ещё тёплое, но на пляжах уже меньше людей, а города встречают мягким светом и щедрыми красками.

Почему бархатный сезон так популярен

С конца августа у туристов появляется шанс насладиться отпуском без традиционных летних неудобств. Жара в южных странах спадает, билеты становятся доступнее, а гостиницы радуют скидками. Многие направления к этому времени раскрываются с новой стороны — без летней спешки, но с атмосферой уюта и спокойствия.

Топ направлений на август-сентябрь

По данным туроператоров, россияне чаще всего выбирают:

  • Турция — Анталья, Аланья и Сиде остаются лидерами, море здесь тёплое до конца сентября.
  • Сочи и Абхазия — для тех, кто предпочитает отпуск без перелётов.
  • Греция — сентябрь дарит мягкий климат и пустынные пляжи.
  • Италия — особенно популярна Лигурия и Сицилия, где ещё можно купаться.
  • Грузия — горы, вино и гостеприимство, плюс отличная кухня.
  • ОАЭ — в сентябре жара уходит, и страна готовится к комфортному сезону.

Что важно учесть при планировании

В августе авиабилеты могут быть дороже из-за пиковых дат, поэтому лучше бронировать заранее. В сентябре же можно поймать выгодные предложения, особенно на дальние направления. Также стоит учитывать, что в ряде стран в этот период начинаются культурные фестивали, и это отличная возможность совместить отдых с новыми впечатлениями.

Для кого подходит этот период

Бархатный сезон ценят семьи с детьми, пары, ищущие романтику, и любители размеренного отдыха. Для активных туристов сентябрь — время треккингов, экскурсий и гастрономических туров, когда нет изнуряющей жары.

Как продлить вкус лета

Чтобы отпуск запомнился, выбирайте места, где можно сочетать пляжный отдых и культурную программу. Посещение винодельни в Грузии, прогулка по старым улочкам итальянских городков или ужин на берегу Эгейского моря в Греции сделают поездку особенной.

