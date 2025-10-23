Перелёт превращается в угрозу: как спасти ноги от тромбов на высоте 10 тысяч метров
Долгие перелёты — испытание для организма. Мало кто задумывается, что многочасовое сидение в кресле может привести не только к отёкам ног, но и к более серьёзным проблемам — образованию тромбов. Врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова рассказала, как снизить эти риски с помощью простых, но эффективных правил.
"Чтобы защитить себя от тромбообразования во время перелётов, достаточно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, стараемся по возможности выбрать места, где можно вытянуть ноги, или вставать и проходить по салону каждые пару часов. Также полезно выполнять упражнения, которые имитируют эффект ходьбы и сокращают мышцы голени", — отметила врач Елена Смирнова.
Почему во время полёта повышается риск тромбоза
Перелёт — это длительное нахождение в одном положении. В таких условиях кровь в нижних конечностях циркулирует медленнее, а мышцы, не двигаясь, перестают помогать венам проталкивать кровь вверх. В результате жидкость застаивается, а в венах могут образовываться тромбы.
Дополнительные факторы риска:
-
пониженная влажность в салоне самолёта — она приводит к обезвоживанию;
-
перепады давления;
-
тесная одежда и неудобная поза;
-
ограниченная подвижность из-за тесного пространства.
Для здорового человека это может обойтись лёгкой тяжестью в ногах, но для людей с варикозом, ожирением, заболеваниями сердца или перенесённым тромбозом — ситуация может быть опасной.
Основные правила профилактики тромбов
"Во-вторых, очень важно пить достаточно воды, не кофе и сладкую газировку, а простую воду. В-третьих, людям с видимыми венами, избыточным весом или в прошлом перенесёнными тромбозами я особенно рекомендую компрессионные чулки — это немедикаментозная профилактика тромбов", — добавила флеболог.
По словам специалиста, профилактика не требует лекарств — достаточно немного изменить привычки в дороге.
1. Пейте больше воды
Во время полёта влажность воздуха в салоне не превышает 15-20%, что сравнимо с пустыней. Из-за этого кровь становится гуще, а риск образования тромбов возрастает. Врач советует выпивать по стакану чистой воды каждый час. Газированные напитки и кофе лучше исключить — они наоборот способствуют обезвоживанию.
2. Двигайтесь каждые 1,5-2 часа
Даже небольшая активность улучшает кровоток. Если перелёт длится более трёх часов, полезно встать, пройтись по салону или сделать лёгкую растяжку.
3. Делайте упражнения прямо в кресле
"Есть упражнения, которые можно выполнять сидя, например, делать движения стопами от себя и к себе, вращать стопы по часовой и против часовой стрелки по пять минут", — пояснила врач Елена Смирнова.
Такой "мини-фитнес" помогает мышцам работать как насос — улучшает отток венозной крови.
4. Выбирайте правильное место
Места у прохода или в первом ряду удобнее для тех, кто хочет иногда встать и размять ноги. Если вы часто путешествуете, подумайте о расширенных сиденьях (extra legroom) - они стоят чуть дороже, но значительно снижают риск застоя крови.
5. Используйте компрессионные чулки
Компрессионные изделия поддерживают стенки вен и равномерно распределяют давление, что предотвращает образование тромбов. Их особенно рекомендуют:
-
людям с варикозом или видимыми венами;
-
тем, кто перенёс тромбоз или операции на ногах;
-
беременным женщинам;
-
пассажирам с избыточным весом.
Таблица: что помогает, а что вредно при перелётах
|Действие
|Эффект
|Рекомендация
|Пить чистую воду
|Улучшает текучесть крови
|Обязательно
|Пить кофе или алкоголь
|Усиливает обезвоживание
|Избегать
|Разминка каждые 2 часа
|Снижает риск тромбоза
|Очень полезно
|Тугое сидение со скрещёнными ногами
|Затрудняет кровоток
|Опасно
|Компрессионные чулки
|Профилактика варикоза и тромбов
|Рекомендовано
|Плотная одежда
|Сдавливает сосуды
|Лучше избегать
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: не вставать весь полёт.
Последствие: застой крови, отёки, риск тромбов.
Альтернатива: каждые 2 часа немного пройтись или сделать упражнения сидя.
-
Ошибка: пить кофе или алкоголь вместо воды.
Последствие: обезвоживание и сгущение крови.
Альтернатива: минеральная или фильтрованная вода без газа.
-
Ошибка: надевать тесную одежду или сапоги с узким голенищем.
Последствие: нарушение венозного оттока.
Альтернатива: удобная одежда, мягкая обувь и компрессионные гольфы.
А что если перелёт длительный — более 8 часов?
Для межконтинентальных рейсов врачи советуют готовиться заранее:
-
надеть компрессионные чулки ещё перед вылетом;
-
не пить алкоголь и кофе хотя бы за день до перелёта;
-
избегать солёных и жирных продуктов, которые вызывают отёки;
-
по возможности выбрать ночной рейс — организм легче переносит длительное сидение во сне.
Если у пассажира ранее был диагностирован тромбоз, врач может назначить лёгкие антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь, но их нужно принимать только по назначению специалиста.
Плюсы и минусы самолётных перелётов для сосудов
|Плюсы
|Минусы
|Быстрая доставка, минимальная нагрузка на суставы
|Низкая влажность, перепады давления
|Возможность планирования отдыха
|Ограниченная подвижность, риск застоя крови
|Комфорт при соблюдении правил
|Повышенный риск тромбоза у групп риска
|Можно использовать компрессионные изделия
|Требуется контроль за питьевым режимом
Мифы и правда
Миф 1. Тромбы образуются только у пожилых людей.
Правда: риску подвержены и молодые, особенно при сидячем образе жизни и ожирении.
Миф 2. Если ноги не болят, значит, всё в порядке.
Правда: тромб может развиваться бессимптомно, особенно на ранних стадиях.
Миф 3. Компрессионные чулки — только для женщин.
Правда: их носят и мужчины, особенно часто летающие или страдающие варикозом.
Миф 4. Движения стопами не имеют значения.
Правда: именно сокращения мышц голени запускают венозный "насос" и предотвращают застой крови.
FAQ
— Что делать, если ноги отекли после полёта?
Поднять их выше уровня сердца, сделать лёгкий массаж, выпить воды. Если отёк не проходит за сутки — обратиться к врачу.
— Можно ли пить аспирин перед полётом для профилактики тромбов?
Только по назначению врача. Самостоятельный приём может вызвать побочные эффекты.
— Как выбрать компрессионные чулки?
Подбираются по размеру ноги и степени компрессии. Лучше купить в аптеке, после консультации с флебологом.
— Есть ли безопасная альтернатива воде?
Минеральная вода без газа, травяные чаи без сахара, морсы — подходят для поддержания гидратации.
— Сколько раз нужно двигаться во время рейса?
Минимум раз в два часа. Даже простая разминка сидя уже снижает риск тромбов.
Три интересных факта
-
На перелётах свыше 4 часов риск венозного тромбоза увеличивается в 3 раза.
-
Пассажиры у окна двигаются вдвое реже, чем те, кто сидит у прохода.
-
В 2000-х годах врачи ввели термин "синдром эконом-класса" - именно он обозначает тромбоз, связанный с длительным сидением во время перелёта.
Исторический контекст
Проблема тромбов у путешественников впервые получила внимание после Второй мировой войны, когда авиаперелёты стали массовыми. В 1980-е годы британские врачи начали изучать связь между длительным сидением и венозным тромбозом. С тех пор профилактика стала неотъемлемой частью рекомендаций для путешественников. Сегодня крупные авиакомпании включают советы по разминке ног даже в свои видеоинструкции перед взлётом.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru