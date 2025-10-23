Перелёт превращается в угрозу: как спасти ноги от тромбов на высоте 10 тысяч метров

Долгие перелёты — испытание для организма. Мало кто задумывается, что многочасовое сидение в кресле может привести не только к отёкам ног, но и к более серьёзным проблемам — образованию тромбов. Врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова рассказала, как снизить эти риски с помощью простых, но эффективных правил.

"Чтобы защитить себя от тромбообразования во время перелётов, достаточно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, стараемся по возможности выбрать места, где можно вытянуть ноги, или вставать и проходить по салону каждые пару часов. Также полезно выполнять упражнения, которые имитируют эффект ходьбы и сокращают мышцы голени", — отметила врач Елена Смирнова.

Почему во время полёта повышается риск тромбоза

Перелёт — это длительное нахождение в одном положении. В таких условиях кровь в нижних конечностях циркулирует медленнее, а мышцы, не двигаясь, перестают помогать венам проталкивать кровь вверх. В результате жидкость застаивается, а в венах могут образовываться тромбы.

Дополнительные факторы риска:

пониженная влажность в салоне самолёта — она приводит к обезвоживанию;

перепады давления;

тесная одежда и неудобная поза;

ограниченная подвижность из-за тесного пространства.

Для здорового человека это может обойтись лёгкой тяжестью в ногах, но для людей с варикозом, ожирением, заболеваниями сердца или перенесённым тромбозом — ситуация может быть опасной.

Основные правила профилактики тромбов

"Во-вторых, очень важно пить достаточно воды, не кофе и сладкую газировку, а простую воду. В-третьих, людям с видимыми венами, избыточным весом или в прошлом перенесёнными тромбозами я особенно рекомендую компрессионные чулки — это немедикаментозная профилактика тромбов", — добавила флеболог.

По словам специалиста, профилактика не требует лекарств — достаточно немного изменить привычки в дороге.

1. Пейте больше воды

Во время полёта влажность воздуха в салоне не превышает 15-20%, что сравнимо с пустыней. Из-за этого кровь становится гуще, а риск образования тромбов возрастает. Врач советует выпивать по стакану чистой воды каждый час. Газированные напитки и кофе лучше исключить — они наоборот способствуют обезвоживанию.

2. Двигайтесь каждые 1,5-2 часа

Даже небольшая активность улучшает кровоток. Если перелёт длится более трёх часов, полезно встать, пройтись по салону или сделать лёгкую растяжку.

3. Делайте упражнения прямо в кресле

"Есть упражнения, которые можно выполнять сидя, например, делать движения стопами от себя и к себе, вращать стопы по часовой и против часовой стрелки по пять минут", — пояснила врач Елена Смирнова.

Такой "мини-фитнес" помогает мышцам работать как насос — улучшает отток венозной крови.

4. Выбирайте правильное место

Места у прохода или в первом ряду удобнее для тех, кто хочет иногда встать и размять ноги. Если вы часто путешествуете, подумайте о расширенных сиденьях (extra legroom) - они стоят чуть дороже, но значительно снижают риск застоя крови.

5. Используйте компрессионные чулки

Компрессионные изделия поддерживают стенки вен и равномерно распределяют давление, что предотвращает образование тромбов. Их особенно рекомендуют:

людям с варикозом или видимыми венами;

тем, кто перенёс тромбоз или операции на ногах;

беременным женщинам;

пассажирам с избыточным весом.

Таблица: что помогает, а что вредно при перелётах