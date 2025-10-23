Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка с телефоном в самолете
Девушка с телефоном в самолете
Опубликована сегодня в 5:17

Перелёт превращается в угрозу: как спасти ноги от тромбов на высоте 10 тысяч метров

Елена Смирнова объяснила, почему долгие перелёты повышают риск образования тромбов

Долгие перелёты — испытание для организма. Мало кто задумывается, что многочасовое сидение в кресле может привести не только к отёкам ног, но и к более серьёзным проблемам — образованию тромбов. Врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова рассказала, как снизить эти риски с помощью простых, но эффективных правил.

"Чтобы защитить себя от тромбообразования во время перелётов, достаточно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, стараемся по возможности выбрать места, где можно вытянуть ноги, или вставать и проходить по салону каждые пару часов. Также полезно выполнять упражнения, которые имитируют эффект ходьбы и сокращают мышцы голени", — отметила врач Елена Смирнова.

Почему во время полёта повышается риск тромбоза

Перелёт — это длительное нахождение в одном положении. В таких условиях кровь в нижних конечностях циркулирует медленнее, а мышцы, не двигаясь, перестают помогать венам проталкивать кровь вверх. В результате жидкость застаивается, а в венах могут образовываться тромбы.

Дополнительные факторы риска:

  • пониженная влажность в салоне самолёта — она приводит к обезвоживанию;

  • перепады давления;

  • тесная одежда и неудобная поза;

  • ограниченная подвижность из-за тесного пространства.

Для здорового человека это может обойтись лёгкой тяжестью в ногах, но для людей с варикозом, ожирением, заболеваниями сердца или перенесённым тромбозом — ситуация может быть опасной.

Основные правила профилактики тромбов

"Во-вторых, очень важно пить достаточно воды, не кофе и сладкую газировку, а простую воду. В-третьих, людям с видимыми венами, избыточным весом или в прошлом перенесёнными тромбозами я особенно рекомендую компрессионные чулки — это немедикаментозная профилактика тромбов", — добавила флеболог.

По словам специалиста, профилактика не требует лекарств — достаточно немного изменить привычки в дороге.

1. Пейте больше воды

Во время полёта влажность воздуха в салоне не превышает 15-20%, что сравнимо с пустыней. Из-за этого кровь становится гуще, а риск образования тромбов возрастает. Врач советует выпивать по стакану чистой воды каждый час. Газированные напитки и кофе лучше исключить — они наоборот способствуют обезвоживанию.

2. Двигайтесь каждые 1,5-2 часа

Даже небольшая активность улучшает кровоток. Если перелёт длится более трёх часов, полезно встать, пройтись по салону или сделать лёгкую растяжку.

3. Делайте упражнения прямо в кресле

"Есть упражнения, которые можно выполнять сидя, например, делать движения стопами от себя и к себе, вращать стопы по часовой и против часовой стрелки по пять минут", — пояснила врач Елена Смирнова.

Такой "мини-фитнес" помогает мышцам работать как насос — улучшает отток венозной крови.

4. Выбирайте правильное место

Места у прохода или в первом ряду удобнее для тех, кто хочет иногда встать и размять ноги. Если вы часто путешествуете, подумайте о расширенных сиденьях (extra legroom) - они стоят чуть дороже, но значительно снижают риск застоя крови.

5. Используйте компрессионные чулки

Компрессионные изделия поддерживают стенки вен и равномерно распределяют давление, что предотвращает образование тромбов. Их особенно рекомендуют:

  • людям с варикозом или видимыми венами;

  • тем, кто перенёс тромбоз или операции на ногах;

  • беременным женщинам;

  • пассажирам с избыточным весом.

Таблица: что помогает, а что вредно при перелётах

Действие Эффект Рекомендация
Пить чистую воду Улучшает текучесть крови Обязательно
Пить кофе или алкоголь Усиливает обезвоживание Избегать
Разминка каждые 2 часа Снижает риск тромбоза Очень полезно
Тугое сидение со скрещёнными ногами Затрудняет кровоток Опасно
Компрессионные чулки Профилактика варикоза и тромбов Рекомендовано
Плотная одежда Сдавливает сосуды Лучше избегать

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не вставать весь полёт.
    Последствие: застой крови, отёки, риск тромбов.
    Альтернатива: каждые 2 часа немного пройтись или сделать упражнения сидя.

  • Ошибка: пить кофе или алкоголь вместо воды.
    Последствие: обезвоживание и сгущение крови.
    Альтернатива: минеральная или фильтрованная вода без газа.

  • Ошибка: надевать тесную одежду или сапоги с узким голенищем.
    Последствие: нарушение венозного оттока.
    Альтернатива: удобная одежда, мягкая обувь и компрессионные гольфы.

А что если перелёт длительный — более 8 часов?

Для межконтинентальных рейсов врачи советуют готовиться заранее:

  • надеть компрессионные чулки ещё перед вылетом;

  • не пить алкоголь и кофе хотя бы за день до перелёта;

  • избегать солёных и жирных продуктов, которые вызывают отёки;

  • по возможности выбрать ночной рейс — организм легче переносит длительное сидение во сне.

Если у пассажира ранее был диагностирован тромбоз, врач может назначить лёгкие антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь, но их нужно принимать только по назначению специалиста.

Плюсы и минусы самолётных перелётов для сосудов

Плюсы Минусы
Быстрая доставка, минимальная нагрузка на суставы Низкая влажность, перепады давления
Возможность планирования отдыха Ограниченная подвижность, риск застоя крови
Комфорт при соблюдении правил Повышенный риск тромбоза у групп риска
Можно использовать компрессионные изделия Требуется контроль за питьевым режимом

Мифы и правда

Миф 1. Тромбы образуются только у пожилых людей.
Правда: риску подвержены и молодые, особенно при сидячем образе жизни и ожирении.

Миф 2. Если ноги не болят, значит, всё в порядке.
Правда: тромб может развиваться бессимптомно, особенно на ранних стадиях.

Миф 3. Компрессионные чулки — только для женщин.
Правда: их носят и мужчины, особенно часто летающие или страдающие варикозом.

Миф 4. Движения стопами не имеют значения.
Правда: именно сокращения мышц голени запускают венозный "насос" и предотвращают застой крови.

FAQ

— Что делать, если ноги отекли после полёта?
Поднять их выше уровня сердца, сделать лёгкий массаж, выпить воды. Если отёк не проходит за сутки — обратиться к врачу.

— Можно ли пить аспирин перед полётом для профилактики тромбов?
Только по назначению врача. Самостоятельный приём может вызвать побочные эффекты.

— Как выбрать компрессионные чулки?
Подбираются по размеру ноги и степени компрессии. Лучше купить в аптеке, после консультации с флебологом.

— Есть ли безопасная альтернатива воде?
Минеральная вода без газа, травяные чаи без сахара, морсы — подходят для поддержания гидратации.

— Сколько раз нужно двигаться во время рейса?
Минимум раз в два часа. Даже простая разминка сидя уже снижает риск тромбов.

Три интересных факта

  1. На перелётах свыше 4 часов риск венозного тромбоза увеличивается в 3 раза.

  2. Пассажиры у окна двигаются вдвое реже, чем те, кто сидит у прохода.

  3. В 2000-х годах врачи ввели термин "синдром эконом-класса" - именно он обозначает тромбоз, связанный с длительным сидением во время перелёта.

Исторический контекст

Проблема тромбов у путешественников впервые получила внимание после Второй мировой войны, когда авиаперелёты стали массовыми. В 1980-е годы британские врачи начали изучать связь между длительным сидением и венозным тромбозом. С тех пор профилактика стала неотъемлемой частью рекомендаций для путешественников. Сегодня крупные авиакомпании включают советы по разминке ног даже в свои видеоинструкции перед взлётом.

