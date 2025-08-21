Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© www.pexels.com/ by Nicola Barts is licensed under Бесплатное использование
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:26

Психология трат: как отпуск заставляет нас тратить больше, чем дома

Психология трат: почему в путешествии всегда тратишь больше, чем планируешь

Сколько бы я ни закладывал на поездку, трачу всегда больше. Сначала думал, что дело в плохом планировании, но со временем понял: главная причина не в арифметике, а в психологии. Путешествие запускает особый режим восприятия денег, и с этим сталкивается почти каждый.

Эффект "разрешения себе"

Отдых ассоциируется с наградой. Мы работали целый год, значит можем позволить больше. В отпуске легко объяснить себе "да ладно, это всего 10 евро за десерт" — и таких "всего" набегает сотни.

Влияние эмоций

Яркие впечатления отключают внутренний контроль. Когда идёшь по набережной или видишь необычный сувенир, сложно включить калькулятор. Мы покупаем эмоцию, а не предмет или услугу — и именно поэтому тратим больше, чем дома.

Социальный фактор

Если едешь с друзьями или семьёй, появляется желание не отставать: взять ту же экскурсию, попробовать ресторан, арендовать лодку. Даже если это не входило в бюджет, социальное давление и желание "не портить компанию" подталкивают к лишним тратам.

Личный опыт

В одной из поездок я понял, что трачу не на то, что действительно важно, а на импульсивные решения. Красивый столик с видом, лишняя поездка на такси вместо автобуса, сувениры, которые пылятся дома. И всё это складывается в ощутимую сумму.

Как с этим справляться

Я не перестал тратить, но стал задавать себе вопрос: "Хочу ли я это вспомнить через год?" Если ответ да — беру. Если нет — прохожу мимо. Такой фильтр оставляет место для настоящих впечатлений и удерживает бюджет в рамках.

Итог

В путешествии всегда есть соблазн потратить больше, чем планировал. Это нормально — мы покупаем эмоции. Но если понимать психологию этих трат, можно хотя бы частично держать их под контролем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

РБК: стоимость отдыха в Турции для россиян за три года выросла на 31% вчера в 21:12

Белек стал символом парадокса: цены растут — путевки улетают

Отдых в Турции дорожает: эксперты назвали курорт с самыми высокими ценами для россиян и рассказали, где ещё можно провести отпуск дешевле.

Читать полностью » Первые группы россиян добрались поездом до курорта вчера в 20:17

Свободы меньше, моря больше: что ждёт россиян в Вонсан-Кальме

Россияне впервые побывали на новом курорте КНДР «Вонсан-Кальма» и рассказали, что море оказалось безупречным, но свободы в поездке явно не хватало.

Читать полностью » Граждане России и Иордании смогут находиться без визы до 90 дней в год вчера в 19:16

Двери на Восток открыты: россиянам разрешили въезд без визы в страну из Ближнего Востока

Россия и Иордания подписали соглашение о безвизовом режиме: путешествия станут проще, но действуют важные ограничения по срокам пребывания.

Читать полностью » Тайна невидимых уголков Италии: 99% страны еще не исследованы вчера в 18:05

Путешествия нового поколения: как избежать массового туризма

В мире массового туризма возникает новая волна: исследуем менее известные уголки стран. Узнайте, как это может изменить ваш список желаний!

Читать полностью » В Букингемском дворце откроют выставку к 100-летию Елизаветы II с более чем 200 нарядами вчера в 17:59

Более 200 уникальных нарядов королевы Елизаветы II станут доступны публике: что скрывает выставка

В 2026 году в Букингемском дворце откроется уникальная выставка, посвященная стилю королевы Елизаветы II. Узнайте о 200 необычных экспонатах, отражающих её путь в моде.

Читать полностью » Пассажира S7 из Новосибирска не пустили в Казахстан из-за повреждённого паспорта вчера в 16:05

Концерт сорвался ещё до начала: как повреждённый документ перечеркнул все планы

История новосибирца Сергея, лишившегося поездки в Казахстан и концерта Limp Bizkit из-за поврежденного паспорта, напомнит о важности проверки документов перед путешествием.

Читать полностью » Блогер показал, как найти домик в центре Ялты за 2000 рублей в день вчера в 15:00

Дорогая Ялта: открываем бюджетные возможности: автор блога делится личным опытом

Автор блога разоблачает миф о дорогом отдыхе в Ялте, показывая, как просто снять жилье за 2000 рублей в сутки и сэкономить до 25 тысяч.

Читать полностью » В 2026 году начнут курсировать круизы между Приморьем, Камчаткой и Сахалином вчера в 14:57

10 дней на борту: что ждёт туристов на новом маршруте из Приморья в Камчатку и Сахалин

С 2026 года Дальний Восток ждёт новый туристический маршрут: регулярные круизы свяжут Приморский край, Камчатку и Сахалин. Не упустите шанс путешествовать.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Аэробика, йога и тай-чи улучшают сон и снижают усталость при фибромиалгии — врач Кхандельвал
Еда

Как приготовить малиновую настойку для профилактики простуды: пошаговая инструкция
Авто и мото

Эксперт: износ тормозных дисков зависит от стиля вождения
Дом

Как правильно выбрать холодильник: на что обратить внимание при покупке
Садоводство

Как приготовить безопасный гербицид из мыла, масла и буры — пошаговая инструкция
Авто и мото

Volkswagen ограничил мощность ID.3 Pure и предлагает разблокировать её за подписку
Культура и шоу-бизнес

Минпросвещения утвердило список из 75 патриотических книг для младших, средних и старших классов
Садоводство

3 этапа обновления августовских клумб: от обрезки до замены на осенние цветы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru