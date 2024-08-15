Стало известно, сколько россиян готовы взять кредит на путешествие уже в ближайшее время

"Банки.ру": 10% россиян в ближайшее время планируют взять кредит на путешествие

Примерно 10% россиян планируют взять кредит для финансирования путешествий, согласно исследованию "Банки.ру". Большинство желают оформить кредит на сумму более 200 тыс. рублей, а остальные распределились между суммами от 100 до 200 тыс. рублей и до 100 тыс. рублей.

Основной интерес направлен на российские морские курорты (40% респондентов), за ними следуют другие внутренние направления (18%). Среди зарубежных мест отдыха популярна Турция, в то время как Египет выбрали лишь немногие.

Наиболее востребованные кредиты имеют срок от двух до пяти лет, сообщает Газета.Ру.

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