Стало известно, сколько россиян готовы взять кредит на путешествие уже в ближайшее время

Примерно 10% россиян планируют взять кредит для финансирования путешествий, согласно исследованию "Банки.ру". Большинство желают оформить кредит на сумму более 200 тыс. рублей, а остальные распределились между суммами от 100 до 200 тыс. рублей и до 100 тыс. рублей.
Основной интерес направлен на российские морские курорты (40% респондентов), за ними следуют другие внутренние направления (18%). Среди зарубежных мест отдыха популярна Турция, в то время как Египет выбрали лишь немногие.
Наиболее востребованные кредиты имеют срок от двух до пяти лет, сообщает Газета.Ру.
Фото: flickr.com/SuperJet International (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Оппозиция в Молдавии заявила о полном финансовом кризисе в стране
Финансовая ситуация в Молдавии приближается к критической точке, об этом заявил Василий Боля, депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" и кандидат на пост президента страны, на своем Telegram-канале.
Хяккянен назвал создание центра передового опыта НАТО в Финляндии не приоритетом
Установка центра передового опыта международной военно-политической организации НАТО в Финляндии не является задачей первой важности. Об этом информировал издание Helsingin Sanomat финский политический и государственный деятель Антти Хяккянен, который на данный момент занимает пост министр обороны.
Илья Авербух обратился к сыну Льву в день рождения мальчика: "Очень верю в тебя"
Фигурист Илья Авербух написал поздравительный пост в честь дня рождения сына Льва от актрисы Лизы Арзамасовой.
Москва в объективе Жоры Крыжовникова: режиссер готовит сериал о столице
Режиссер Жора Крыжовников поделился информацией о своем новом проекте - сериале, посвященном Москве, над которым он работает в настоящее время.