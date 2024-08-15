Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.08.2024 : 90,0055
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.08.2024 : 100,3139
  1. Главная
  2. Общество

Стало известно, сколько россиян готовы взять кредит на путешествие уже в ближайшее время

"Банки.ру": 10% россиян в ближайшее время планируют взять кредит на путешествие

Примерно 10% россиян планируют взять кредит для финансирования путешествий, согласно исследованию "Банки.ру". Большинство желают оформить кредит на сумму более 200 тыс. рублей, а остальные распределились между суммами от 100 до 200 тыс. рублей и до 100 тыс. рублей.

Основной интерес направлен на российские морские курорты (40% респондентов), за ними следуют другие внутренние направления (18%). Среди зарубежных мест отдыха популярна Турция, в то время как Египет выбрали лишь немногие.

Наиболее востребованные кредиты имеют срок от двух до пяти лет, сообщает Газета.Ру.

Фото: flickr.com/SuperJet International (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Мир

Оппозиция в Молдавии заявила о полном финансовом кризисе в стране

Оппозиция в Молдавии заявила о полном финансовом кризисе в стране

Финансовая ситуация в Молдавии приближается к критической точке, об этом заявил Василий Боля, депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" и кандидат на пост президента страны, на своем Telegram-канале.

Читать полностью
Хяккянен назвал создание центра передового опыта НАТО в Финляндии не приоритетом

Хяккянен назвал создание центра передового опыта НАТО в Финляндии не приоритетом

Установка центра передового опыта международной военно-политической организации НАТО в Финляндии не является задачей первой важности. Об этом информировал издание Helsingin Sanomat финский политический и государственный деятель Антти Хяккянен, который на данный момент занимает пост министр обороны.

Читать полностью

Общество

Илья Авербух обратился к сыну Льву в день рождения мальчика:

Илья Авербух обратился к сыну Льву в день рождения мальчика: "Очень верю в тебя"

Фигурист Илья Авербух написал поздравительный пост в честь дня рождения сына Льва от актрисы Лизы Арзамасовой.

Читать полностью
Москва в объективе Жоры Крыжовникова: режиссер готовит сериал о столице

Москва в объективе Жоры Крыжовникова: режиссер готовит сериал о столице

Режиссер Жора Крыжовников поделился информацией о своем новом проекте - сериале, посвященном Москве, над которым он работает в настоящее время.

Читать полностью

Новости