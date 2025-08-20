Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Уличный мурал в городе
Уличный мурал в городе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:13

Психология восприятия: почему один день в поездке запоминается ярче недели дома

Как путешествия влияют на память и восприятие времени

Есть ощущение, что в путешествиях время идёт иначе. Один день в новом городе может показаться длиннее недели дома, а воспоминания остаются намного ярче. Это не иллюзия — психология объясняет этот феномен.

Новизна и восприятие времени

Наш мозг считывает время не по часам, а по событиям. Чем больше новых впечатлений, тем "длиннее" кажется день. В повседневности всё привычно и однообразно, поэтому недели пролетают незаметно. В путешествии же каждое действие необычно: новые улицы, запахи, вкусы, люди.

Эффект памяти

Психологи говорят о так называемом "эффекте новизны": мозг активнее фиксирует свежую информацию. Именно поэтому мы так подробно помним первый день в новой стране и почти не можем вспомнить, что делали неделю назад дома. Воспоминания из поездок насыщены деталями, потому что мозг считает их значимыми.

Личный опыт

Я однажды провёл всего сутки в Стамбуле. День начался прогулкой по рынку, потом была лодка по Босфору, вечер в Айя-Софии. Вернувшись домой, я вспоминал этот день неделями, словно он длился целую жизнь. А пара рабочих недель рядом с этим вспоминалась размытым пятном.

Психология времени в дороге

Когда мы погружаемся в новое окружение, мозг работает интенсивнее, выделяя больше энергии на обработку информации. В результате создаётся ощущение, что времени было больше, чем на самом деле. Это объясняет, почему после отдыха кажется, будто прошёл целый месяц, хотя было всего несколько дней.

Как сделать поездки ещё ярче

— выбирайте меньше точек, но проводите в каждой больше времени;
— пробуйте новые вкусы и активности, чтобы мозг фиксировал события;
— вечером записывайте впечатления: это закрепляет память.

Итог

Путешествия буквально растягивают время и оставляют след в памяти. Поэтому иногда стоит уехать хотя бы на пару дней: именно эти моменты и создают ощущение полноты жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Популярные туристические направления России в 2025 году столкнулись с ростом цен и проблемами вчера в 17:30

В какие города России сейчас не стоит ехать — и что делать, если всё же хочется

Путешествия по России в 2025 году стали испытанием: от растущих цен до закрытых пляжей. Как адаптироваться к новым условиям и сохранить отдых? Узнайте все детали!

Читать полностью » Тревел-блогеры рассказали о необычных традициях и привычках во Вьетнаме вчера в 16:27

Вьетнам, который прячет сюрпризы: деньги не тонут, спорт на улицах, а взятка называется подарком

Неожиданные факты о Вьетнаме: от пластиковых купюр до уникальных традиций. Откройте для себя эту удивительную страну в нашем новом материале.

Читать полностью » Посёлок Монзино под Нижним Тагилом называют вчера в 15:25

Чудеса на воде: почему "Уральская Венция" остаётся секретом для туристов

В небольшом посёлке Монзино, созданном на месте заброшенных приисков, скрывается "Уральская Венецией" — удивительное место, которое стоит увидеть.

Читать полностью » ChatGPT сорвал отпуск испанских туристов в Карибском регионе вчера в 14:23

Виза не нужна: вот как ChatGPT обманул туристов и искалечил их отдых

История испанской пары, чьи планы на отпуск разрушил ChatGPT. Не повторяйте их ошибки – проверяйте визовые требования на официальных ресурсах!

Читать полностью » В Иордании одобрили соглашение об отмене виз с Россией вчера в 13:17

Россия и Иордания вступают в новую эру: безвизовый режим на 30 дней

Правительство Иордании согласовало отмену визового режима с Россией, что позволит гражданам обеих стран находиться друг у друга до 30 дней без визы.

Читать полностью » Советы для комфортного сна в самолёте вчера в 12:48

Уснуть даже в экономклассе: секреты опытных туристов

Трюки для быстрого засыпания в самолёте: личный опыт, что помогает уснуть и сделать сон комфортным даже в экономклассе.

Читать полностью » Как выбрать место в самолёте для комфортного перелёта вчера в 11:47

Сидеть у окна или прохода: выбор лучшего места для комфорта

Секреты выбора места в самолёте: как найти кресло для комфорта, тишины и удобного перелёта. Советы и личный опыт путешественника.

Читать полностью » Пересадка более 10 часов: идеи для путешественников вчера в 10:44

10 часов ожидания: как я провёл пересадку в аэропорту длиннее рабочего дня

Личный опыт пересадки больше 10 часов: чем заняться в аэропорту и за его пределами, как превратить ожидание в комфорт или маленькое приключение.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Создатели "Очень странных дел" подпишут эксклюзивный контракт с Paramount после окончания сделки с Netflix
Питомцы

Суссекс-спаниель остаётся редчайшей породой: всего 27 щенков в год
Дом

Личный опыт: как избавиться от неприятного запаха в холодильнике
Спорт и фитнес

Джефф Трипп объяснил, почему сложно удерживать планку дольше 30 секунд
Красота и здоровье

Врач Надежда Чернышева: к сезону простуд стоит пополнить аптечку витаминами D и C
Садоводство

Три подхода, чтобы ваши подсолнухи цвели дольше: проверьте что думают эксперты
Еда

Как приготовить салат с копченой курицей, огурцом и яйцом
Авто и мото

Почему свистит ремень генератора в машине: основные причины
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru