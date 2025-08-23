Потеря паспорта за границей: спасёт страховка или нет
Обычно туристическая страховка ассоциируется только с врачами и больницами. Но многие полисы включают и помощь в случае потери или кражи документов. Правда, нюансов тут немало.
Когда страховка помогает
В ряде полисов есть опция «assistance» — это сервисная поддержка. В случае утери документов страховая компания:
- поможет связаться с консульством;
- оплатит услуги переводчика;
- иногда компенсирует расходы на оформление временных документов;
- организует доставку денег через партнёрские сервисы.
В расширенных полисах бывает даже компенсация расходов на дорогу до консульства или на проживание, если из-за потери паспорта вы вынуждены задержаться.
Когда страховка не работает
Базовые полисы (те, что берут «для галочки» при визе) часто покрывают только медицину и не включают документы. В таких случаях всё придётся решать самому. Поэтому важно заранее читать, что именно включено.
Личный опыт
Однажды в Барселоне у меня украли сумку с паспортом. Страховка покрыла услуги переводчика и частично компенсировала затраты на временный документ. Без неё всё вышло бы дороже и сложнее.
Как подготовиться
— Проверяйте, есть ли в полисе пункт «потеря документов» или «административная помощь».
— Держите копии паспорта и визы в облаке.
— Имейте резервную карту или немного наличных отдельно — страховка не всегда перекрывает всё.
Итог
Страховка может сильно облегчить жизнь при потере документов, но только если выбрать полис с нужными опциями. Это тот случай, когда экономия на страховке оборачивается лишними нервами и расходами.
