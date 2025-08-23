Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Штамп в польском паспорте
Штамп в польском паспорте
© commons.wikimedia.org by Craig Heimburger is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:59

Потеря паспорта за границей: спасёт страховка или нет

Помогает ли туристическая страховка при потере документов

Обычно туристическая страховка ассоциируется только с врачами и больницами. Но многие полисы включают и помощь в случае потери или кражи документов. Правда, нюансов тут немало.

Когда страховка помогает

В ряде полисов есть опция «assistance» — это сервисная поддержка. В случае утери документов страховая компания:

  • поможет связаться с консульством;
  • оплатит услуги переводчика;
  • иногда компенсирует расходы на оформление временных документов;
  • организует доставку денег через партнёрские сервисы.

В расширенных полисах бывает даже компенсация расходов на дорогу до консульства или на проживание, если из-за потери паспорта вы вынуждены задержаться.

Когда страховка не работает

Базовые полисы (те, что берут «для галочки» при визе) часто покрывают только медицину и не включают документы. В таких случаях всё придётся решать самому. Поэтому важно заранее читать, что именно включено.

Личный опыт

Однажды в Барселоне у меня украли сумку с паспортом. Страховка покрыла услуги переводчика и частично компенсировала затраты на временный документ. Без неё всё вышло бы дороже и сложнее.

Как подготовиться

— Проверяйте, есть ли в полисе пункт «потеря документов» или «административная помощь».
— Держите копии паспорта и визы в облаке.
— Имейте резервную карту или немного наличных отдельно — страховка не всегда перекрывает всё.

Итог

Страховка может сильно облегчить жизнь при потере документов, но только если выбрать полис с нужными опциями. Это тот случай, когда экономия на страховке оборачивается лишними нервами и расходами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты назвали лучшие пляжные курорты Флориды для отдыха в 2024 году сегодня в 1:27

Море и космос рядом: туристы приезжают на этот пляж Флориды за особым зрелищем

Флорида умеет удивлять не только Майами. Эксперты по туризму рассказали о лучших пляжах штата, где лето продолжается даже в сентябре.

Читать полностью » Аруба признана самым безопасным островом Карибского бассейна в 2025 году — Caribbean Island Safety Risk сегодня в 0:26

Вот где прячется самый спокойный уголок Карибов — туристы едут именно туда

В новом рейтинге Карибских островов по уровню безопасности лидером стала Аруба. Что выделяет её среди других популярных направлений?

Читать полностью » Туристы на Маврикии будут платить по 3 евро в день за проживание в отелях и апартаментах вчера в 23:23

С октября рай подорожает: Маврикий вводит туристический сбор

С октября на Маврикии вводят туристический сбор 3 евро в сутки. Для премиального направления это мелочь, но прямых рейсов из России по-прежнему нет.

Читать полностью » Отельеры пожаловались на нехватку времени для самооценки из-за туристического сезона вчера в 22:28

Сентябрьский рубеж: тысячи отелей рискуют исчезнуть из агрегаторов

До 1 сентября гостиницы и глэмпинги должны пройти самооценку. Иначе их уберут из агрегаторов, а с 6 сентября начнут штрафовать до 450 тыс. руб.

Читать полностью » Туристы пожаловались на турецкие отели: раннее бронирование оказалось дороже горящих туров вчера в 21:16

Заплатил за месяц, пожалел на пляже: скандал с ценами разгорается в Турции

Туристы в Турции возмущены: отели снижают цены в последний момент, делая раннее бронирование невыгодным. Эксперты считают это опасной практикой.

Читать полностью » Сенатор Гибатдинов: готовятся поправки о бесплатных звонках в авиакомпании на постоянной основе вчера в 21:16

"Ковры" без счетов за связь: пассажирам дадут право на бесплатные звонки

Минтранс обязал авиакомпании сделать звонки в кол-центры бесплатными при задержках рейсов из-за «ковров». В Госдуме готовят закон о закреплении этой меры.

Читать полностью » Мурманские туристы пожаловались на сложность выезда из Сочи: прямой рейс стоит 92 тыс. рублей 21.08.2025 в 20:16

Туристы оказались в ловушке: как выбраться из Сочи в конце августа

В конце августа выбраться из Сочи поездом почти невозможно: билетов нет. Самолёты спасают ситуацию, но и здесь цены заметно подросли.

Читать полностью » Ангкор-Ват, Боробудур, Луксор, Тикаль и Мачу-Пикчу: главные древние памятники планеты вчера в 18:28

Тайны прошлого: 5 грандиозных памятников, которые завораживают до сих пор

Мы собрали для вас 5 древних памятников, которые поражают масштабом и архитектурой, сохранившими мистическую атмосферу. Не упустите шанс увидеть их!

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Польские археологи обнаружили 70,000-летнюю мастерскую неандертальцев в долине Золенки
Питомцы

Ветеринары советуют давать опекуну подробные инструкции по уходу за собакой
Спорт и фитнес

Врачи объяснили, какие растяжки и упражнения помогают держать спину прямой
Дом

Освещение в детской: что важно для здоровья и комфорта ребёнка
Еда

Как приготовить нежное куриное филе в сметане
Красота и здоровье

5 продуктов, которые повышают шансы стать отцом: мнение диетолога Елены Хохловой
Садоводство

Борьба с муравьями: экологические методы против химических средств
Питомцы

Выпадение зубов у кошек связано с пародонтитом, травмами и резорбцией
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru