Потеря паспорта за границей: спасёт страховка или нет

Обычно туристическая страховка ассоциируется только с врачами и больницами. Но многие полисы включают и помощь в случае потери или кражи документов. Правда, нюансов тут немало.

Когда страховка помогает

В ряде полисов есть опция «assistance» — это сервисная поддержка. В случае утери документов страховая компания:

поможет связаться с консульством;

оплатит услуги переводчика;

иногда компенсирует расходы на оформление временных документов;

организует доставку денег через партнёрские сервисы.

В расширенных полисах бывает даже компенсация расходов на дорогу до консульства или на проживание, если из-за потери паспорта вы вынуждены задержаться.

Когда страховка не работает

Базовые полисы (те, что берут «для галочки» при визе) часто покрывают только медицину и не включают документы. В таких случаях всё придётся решать самому. Поэтому важно заранее читать, что именно включено.

Личный опыт

Однажды в Барселоне у меня украли сумку с паспортом. Страховка покрыла услуги переводчика и частично компенсировала затраты на временный документ. Без неё всё вышло бы дороже и сложнее.

Как подготовиться

— Проверяйте, есть ли в полисе пункт «потеря документов» или «административная помощь».

— Держите копии паспорта и визы в облаке.

— Имейте резервную карту или немного наличных отдельно — страховка не всегда перекрывает всё.

Итог

Страховка может сильно облегчить жизнь при потере документов, но только если выбрать полис с нужными опциями. Это тот случай, когда экономия на страховке оборачивается лишними нервами и расходами.