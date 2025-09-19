Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
аптечка
аптечка
© Freepik by 8photo is licensed under Рublic domain
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:48

Как собрать аптечку в путешествие и не перегрузить багаж

Эксперты объяснили, как собрать компактную аптечку для поездки

Каждый путешественник сталкивался с дилеммой: хочется взять все лекарства "на всякий случай", но аптечка быстро превращается в отдельный чемодан. Врачи и опытные туристы уверяют: достаточно компактного набора универсальных средств, чтобы чувствовать себя спокойно в дороге.

Лекарства от температуры и боли

Обязательный минимум — жаропонижающие и обезболивающие препараты. Универсальные средства на основе парацетамола или ибупрофена подойдут и при температуре, и при головной или мышечной боли.

Желудочно-кишечные средства

Смена климата и питания часто приводит к расстройствам желудка. В аптечке должны быть: активированный уголь или сорбенты, электролиты для восстановления водного баланса и лёгкое средство от диареи.

Антигистаминные препараты

Аллергия может проявиться неожиданно — на еду, укусы насекомых или растения. Компактные таблетки против аллергии помогают избежать неприятных реакций.

Антисептики и перевязка

Мини-набор: антисептический гель или спрей, пластыри разных размеров, небольшой бинт. Этого достаточно, чтобы обработать мелкие порезы или ссадины.

Средства от простуды

Носовые капли с морской водой и пастилки для горла не займут много места, но помогут при первых признаках простуды.

Индивидуальные препараты

Если есть хронические заболевания, нужно взять лекарства, назначенные врачом, в достаточном количестве. Они должны быть в оригинальной упаковке, желательно с копией рецепта.

Советы по упаковке

  • Используйте небольшие органайзеры или контейнеры.
  • Берите лекарства в блистерах, а не в коробках.
  • Не дублируйте препараты с одинаковым действием.
  • Составляйте аптечку под конкретное направление поездки: в городскую поездку можно взять меньше, чем в поход.

Итог

Мини-аптечка не должна быть тяжёлой. Универсальные лекарства от температуры, желудка, аллергии и простуды, а также небольшой набор перевязочных средств обеспечат спокойствие в любом путешествии. Главное — не перегружать багаж, а брать только то, что реально может понадобиться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России вступил в силу закон о штрафах и тюрьме за экскурсии на крышах — TourDom.ru вчера в 23:25

Туристы штурмуют крыши, несмотря на закон: штрафы до двух лет никого не пугают

Несмотря на штрафы и риск уголовной ответственности, нелегальные экскурсии на крышах остаются востребованными — туристов манят виды и атмосфера.

Читать полностью » Посольство РФ: безвизовый режим с Китаем действует в тестовом формате до сентября 2026 года вчера в 22:20

Китай открыл двери без виз: россиянам дали год, чтобы испытать новый режим

Посольство РФ в Китае уточнило правила безвизового въезда: от срока действия паспорта до страховки и лимитов на пребывание.

Читать полностью » Отдых в Туапсе стоит 5648 рублей в день — расчёты 2ГИС вчера в 22:13

Как провести бархатный сезон и не разориться: курорт, где цены остановились в прошлом десятилетии

Исследование показало: самый доступный курорт бархатного сезона на Чёрном море — Туапсе, где день отдыха обходится дешевле всего.

Читать полностью » Посол Энрике Феррер Виейра: россиянки повлияли на изменение миграционных правил Аргентины вчера в 20:03

Аргентина закрыла лазейку: больше никаких беременных туров для россиянок

Аргентина закрыла лазейку для "родильного туризма", но безвиз для россиян сохранила — туристов ждут, но не желающих паспорт любой ценой.

Читать полностью » Минтранс готовит продажу авиа- и ж/д билетов через мессенджер Max — Андрей Никитин вчера в 19:56

Билеты в один клик: Минтранс хочет пересадить туристов на Max

Минтранс готовит интеграцию с Max: билеты и заселение в отели можно будет оформлять прямо в мессенджере через биометрию.

Читать полностью » Вальдемосса на Майорке известна как место, где Шопен написал часть своих произведений вчера в 18:50

Жара, толпы и пробки против уединённых бухт и монастырей: две Майорки в одном путешествии

Узнайте, как выбрать лучшие маршруты и избежать ошибок на Майорке! Порадуйте себя красивейшими пляжами и культурными достопримечательностями острова.

Читать полностью » В Порту попасть в книжный магазин Livraria Lello можно только по предварительной броне за 10 евро вчера в 17:55

Книжный магазин, вдохновивший Джоан Роулинг скрывает неожиданное условие для гостей

Livraria Lello в Порту стала культовым книжным магазином и магнитом для туристов. Узнайте, как система входа изменила атмосферу и что вас ждёт внутри.

Читать полностью » Средняя цена отеля в районах Бангкока составляет от 3000 рублей за ночь вчера в 16:12

Ночной хаос, тишина у реки и торговые джунгли — что скрывают кварталы Бангкока

Исследуйте Бангкок через 5 потрясающих районов: ночные клубы, гастрономические приключения и уникальная атмосфера — просто не пропустите.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Спатифиллум не выпускает цветоносы: помогают пересадка раз в 2–3 года и прохладный период
Авто и мото

Тест-драйв Xiaomi SU7 Ultra закончился аварией: выявлены проблемы с управляемостью
Еда

Торт без выпечки из печенья с заварным кремом и орехами хранится в холодильнике до трёх дней
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Лиза Афинская назвала воду главным средством против вздутия живота
Технологии

Skate вернулась спустя 15 лет — новая часть вышла в раннем доступе
Садоводство

Садоводы объяснили, почему аспирин может повысить урожайность и стимулировать опыление культур
Красота и здоровье

Эндокринолог Илья Барсуков: углеводы необходимы организму, но злоупотреблять сахаром нельзя
Технологии

На премиальных холодильниках Samsung появились рекламные баннеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet