Почему я всегда беру запасные наличные доллары в путешествие, даже если есть карты

Самый надёжный компаньон в любой поездке для меня — это пара запасных долларов в кошельке. Карты и приложения удобны, но жизнь учит: техника может подвести в самый неподходящий момент.

Когда меня спасали наличные

В Грузии мой банк вдруг заблокировал карту за "подозрительные операции". Интернет-банк работал, но снять деньги было невозможно. Тогда я достал $100, разменял в обменнике и спокойно прожил пару дней, пока не разобрался с банком. В другой поездке в маленьком приморском городке Испании терминалы просто "упали" вечером. Карточкой не расплатиться, а наличные в долларах приняли в кафе без вопросов.

Почему именно доллары

Доллар — это универсальная валюта. Его берут к обмену даже в самых неожиданных местах, а часто — прямо в магазине или отеле. Евро в некоторых странах может вызвать сложности, а местную валюту иногда просто негде купить. Доллары всегда принимают.

Сколько брать

У меня правило: брать с собой 200-300 долларов небольшими купюрами. Часть держу при себе, часть — в отдельном месте в рюкзаке. Эти деньги я почти никогда не трачу, но они дают ощущение спокойствия.

Личный вывод

Запасные доллары — это не про экономию, а про уверенность. Когда всё идёт по плану, они могут так и остаться нетронутыми. Но в экстренной ситуации именно они превращаются в самый ценный ресурс путешественника.

Итог

Теперь в каждой поездке у меня есть свой "подстраховочный" конверт. Это маленькая привычка, которая спасает большие поездки.