Девушка у аэропрта
Девушка у аэропрта
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:06

Как копии документов помогают при утере или краже в путешествии

Для чего туристу хранить копии документов в путешествии

Удивительно, но большинство туристов до сих пор не делают копии документов. А ведь это простейший способ сэкономить часы и нервы, если паспорт или виза вдруг исчезнут.

Когда копии нужны

— Кража или потеря. Если пропал паспорт, копия ускорит обращение в консульство и полицию. С ней проще доказать личность.
— Проверки на улице. В некоторых странах копию паспорта можно показать полиции, не нося оригинал постоянно.
— Бронирования и перелёты. Иногда при заселении в отель или покупке билета достаточно копии, если оригинал хранится в сейфе.

Как хранить правильно

— Держите бумажные копии отдельно от оригиналов (в чемодане или у спутника).
— Сделайте цифровые копии и сохраните их в облаке или на почте.
— Фотографии паспорта и визы в телефоне тоже работают, но лучше иметь несколько вариантов.

Личный опыт

Однажды в Праге у меня украли кошелёк вместе с паспортом. Копия, сохранённая в облаке, позволила в тот же день оформить заявление в полицию и ускорила оформление временного документа в консульстве. Без неё пришлось бы тратить вдвое больше времени.

Итог

Копии документов — это страховка, которая ничего не стоит, но может решить половину проблем в поездке. Потратить пять минут перед вылетом — значит сэкономить часы и сохранить спокойствие.

