Остров Огой
© commons.wikimedia.org by Simon Matzinger is licensed under CC BY 4.0
Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:48

Где искать чистый лёд Байкала: места, куда едут фотографы и гиды

Туроператоры указали лучшие места для наблюдения зимнего Байкала и ледяных торосов

Байкал зимой — это не просто озеро, а настоящий спектакль из света, льда и ветра. Прозрачная толща воды превращается в кристалл с пузырьками воздуха, трещинами и ледяными узорами, словно нарисованными рукой художника. Но чтобы увидеть это чудо природы, важно выбрать правильное время и место — иначе поездка может оказаться обычной прогулкой по заснеженной поверхности.

Когда Байкал действительно замерзает

Зимой Байкал ведёт себя непредсказуемо. Несмотря на морозы, устойчивый ледяной покров появляется только в конце января — начале февраля. Причина проста: гигантская масса воды остывает очень медленно. Лёд начинает формироваться с мелководных участков, а середина озера долго остаётся свободной от замерзания.

Только когда толщина льда превышает 70 сантиметров, МЧС и ГИБДД официально открывают ледовые дороги — именно тогда по поверхности начинают двигаться знаменитые "Хивусы" (аэросани) и "Буханки" (УАЗы), увозя туристов к гротам, скале Шаманке и легендарным пузырькам подо льдом.

Почему март — лучшее время

Март — пик сезона. Лёд крепкий, трещины фактурные, а световой день наконец-то длинный. В феврале солнце на Байкале встаёт около 9 утра и садится уже в 16:00, поэтому времени на съёмку и экскурсии мало. К марту день увеличивается почти на два часа — можно успеть увидеть и гроты, и торосы, и ледяные пещеры.

Кроме того, март часто радует солнечной погодой. Метель или пурга случаются реже, а дороги по льду чаще открыты. Если в январе лёд может быть рыхлым и опасным, то в марте поверхность прочная и прозрачная, словно стекло.

Таблица "Сравнение" — месяцы и особенности льда

Месяц Состояние льда Плюсы Минусы
Январь Тонкий, местами отсутствует Меньше туристов Опасно выходить на лёд
Февраль Укрепляется, появляются трещины Начало экскурсий, фотогеничный лёд Короткий день, возможны метели
Март Прочный и чистый Долгий световой день, красивая структура Больше туристов, повышенные цены
Апрель Лёд начинает таять Тёплая погода, редкие узоры Повышенная опасность, закрытие переправ

Куда ехать за самым чистым льдом

Самое известное место — Ольхонские ворота, узкий проход между островом Ольхон и материком. Здесь постоянно дуют ветра, которые выметают снег с поверхности и оставляют гладкий, прозрачный лёд. Именно здесь чаще всего делают культовые фотографии с пузырьками и трещинами.

Если хочется поселиться ближе к чудесам, выберите остров Ольхон - здесь скала Шаманка, мыс Бурхан и множество ледяных гротов. Есть отели, гостевые дома и кафе, а добраться можно по зимней трассе от переправы в Сахюрте.

Второй вариант — поселиться на Малом море, в сёлах Сахюрта или Куркут. Отсюда ближе к Иркутску, но чуть дальше до основных фотолокаций. Зато меньше ветра и больше уютных баз отдыха.

Советы шаг за шагом (HowTo) — как готовиться к путешествию

  1. Планируйте поездку на март - это лучшее сочетание прочного льда и солнечных дней.
  2. Проверяйте прогноз и сводки МЧС - ледовые переправы иногда закрывают из-за оттепелей.
  3. Бронируйте жильё заранее, особенно на Ольхоне — в сезон мест почти нет.
  4. Возьмите термос и тёплую одежду: на открытом ветру даже -10 ощущаются как -25.
  5. Не ходите по льду без гида - особенно в первый раз. Опытные местные знают безопасные маршруты.
  6. Захватите солнцезащитные очки - ледяная поверхность отражает свет сильнее, чем снег.
  7. Используйте термокостюм или мембрану, а не пуховик: активные экскурсии требуют подвижности.

А что если лёд занесло снегом?

Такое случается нередко — сильные метели за ночь могут укрыть чистую поверхность. Тогда стоит отправиться в районы, где ветра регулярно выдувают снег, — те же Ольхонские ворота или северная часть Малого моря. Гиды обычно знают, где лёд "свежий".

