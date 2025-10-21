Ко Тао - райский остров Таиланда: 5 причин, почему сюда хочется вернуться

Маленький остров Ко Тао, затерянный в Сиамском заливе, часто называют "жемчужиной Таиланда". Он всего 21 квадратный километр, но именно здесь можно найти всё, за что любят Юго-Восточную Азию: бирюзовую воду, коралловые рифы, пляжи с белым песком и атмосферу спокойствия. Если мечтаете сбежать от суеты и провести отпуск среди живописной природы — вот пять веских причин выбрать именно этот остров.

Причина первая: лучший дайвинг в Таиланде

Ко Тао — мекка для тех, кто мечтает впервые надеть баллон или совершенствовать навыки под водой.

Инфраструктура для дайвинга развита здесь как нигде в стране: десятки школ, сотни сертифицированных инструкторов и десятки спотов, до которых можно добраться за 20-30 минут на лодке.

Вода остаётся прозрачной почти круглый год, а на глубине — целый подводный мир: кораллы, стаи рыб и затонувшие корабли.

И главное — цены. Обучение здесь обходится в разы дешевле, чем на других курортах.

Вводный курс с теорией и погружением — около 2 000 батов (≈6 000 ₽) .

. Однодневный курс фридайвинга для новичков — 3 500 батов (≈10 000 ₽).

Бонус: после курса вы получите международный сертификат, который действует в любой точке мира.

Причина вторая: плавание с черепахами и акулами

Даже если вы не ныряете с аквалангом, мир под водой всё равно будет доступен. Вокруг острова много мелководных бухт, где можно увидеть чернопёрых рифовых акул длиной до метра и зелёных морских черепах.

Для этого достаточно взять в аренду маску и ласты: прокат стоит 100-200 батов (≈300-600 ₽) в сутки.

Лучшее место для наблюдения — Shark Bay, где черепахи обычно появляются утром (10:00-11:00) и под вечер (16:00-17:00).

Совет: если увидите акулу, просто оставайтесь на расстоянии — они робкие и не представляют опасности.

Причина третья: пляжи, которые хочется сфотографировать

На компактном Ко Тао около 20 пляжей, и каждый — со своим характером. Бухты обрамляют гранитные валуны, а из скал выглядывают уютные бунгало.

Вот краткий гид по самым красивым.

Пляж Особенности Кому подойдёт Sairee Beach Сердце острова, тусовки, бары, вечерние огни Любителям ночной жизни Mae Haad Главная гавань и деловой центр Тем, кто ищет инфраструктуру и транспорт Chalok Baan Kao Мелководье, спокойная вода Семьям с детьми Freedom Beach Тень от деревьев у кромки моря, уединение Парам и интровертам Shark Bay Встречи с черепахами и акулами Любителям подводного мира Ao Leuk Голубая лагуна, идеальна для снорклинга Тем, кто ищет "открыточный" вид Tanote Bay Бесплатный вход и пара кафе Путешественникам с ограниченным бюджетом

На большинстве пляжей вход платный — 50-100 батов (≈150-300 ₽). Иногда в стоимость входит шезлонг или напиток.

Tanote Bay — одно из немногих исключений: вход свободный, и сюда легко добраться на байке.

Причина четвёртая: соседний остров Нанг Юан

Если вы хотите увидеть пейзаж, похожий на заставку рабочего стола, садитесь на лодку — и через 15 минут окажетесь на острове Нанг Юан.

Он состоит из трёх небольших островков, соединённых песчаными перешейками. Сверху это место выглядит как песчаная лента, лежащая на изумрудной воде.

Вход платный — 250 батов (≈700 ₽), но оно того стоит:

Сюда запрещено проносить пластик, чтобы сохранить чистоту.

Плавание в ластах ограничено — кораллы охраняются законом.

Совет: приезжайте утром, пока нет туристических групп, и поднимитесь на смотровую площадку — вид просто невероятный.

Причина пятая: атмосфера "тайского дзена"

Ко Тао остаётся островом без суеты. Здесь нет крупных сетевых отелей и торговых центров — вместо них деревянные кафе у воды, вечерние рынки и закаты под шум цикад.

Местные живут спокойно, туристы улыбаются, а дни проходят в духе "сегодня я просто плыву по течению".

Если хочется настоящего отдыха — без расписаний и толп, Ко Тао подойдёт идеально.

Советы шаг за шагом: как организовать поездку

Как добраться. Сначала летите до Сураттхани или Самуи, затем — паромом. Путь занимает около 2-3 часов. Где жить. У берега — десятки бунгало и гестхаусов. Цена ночи — от 700 ₽, на холмах — тише и прохладнее. Как перемещаться. Лучший способ — арендовать байк. Но дороги узкие, ездите аккуратно. Когда ехать. С февраля по сентябрь море спокойное, видимость под водой — до 30 метров. Что взять. Крем с SPF, репеллент, удобную обувь для прогулок по скалам.

FAQ

Можно ли попасть на Ко Тао с материка?

Да, из Сураттхани и Чумпхона ежедневно отходят паромы.

Нужна ли виза в Таиланд?

Для туристов из России — нет, если отдых длится менее 30 дней.

Где лучше купаться?

Ao Leuk и Shark Bay — самые чистые пляжи с идеальной водой.

Есть ли на острове банкоматы и связь?

Да, банкоматы есть в Mae Haad, связь стабильная, интернет быстрый.

Подходит ли Ко Тао для семьи с детьми?

Да, особенно пляж Chalok Baan Kao — мелкий и безопасный.