Ко Тао - райский остров Таиланда: 5 причин, почему сюда хочется вернуться
Маленький остров Ко Тао, затерянный в Сиамском заливе, часто называют "жемчужиной Таиланда". Он всего 21 квадратный километр, но именно здесь можно найти всё, за что любят Юго-Восточную Азию: бирюзовую воду, коралловые рифы, пляжи с белым песком и атмосферу спокойствия. Если мечтаете сбежать от суеты и провести отпуск среди живописной природы — вот пять веских причин выбрать именно этот остров.
Причина первая: лучший дайвинг в Таиланде
Ко Тао — мекка для тех, кто мечтает впервые надеть баллон или совершенствовать навыки под водой.
Инфраструктура для дайвинга развита здесь как нигде в стране: десятки школ, сотни сертифицированных инструкторов и десятки спотов, до которых можно добраться за 20-30 минут на лодке.
Вода остаётся прозрачной почти круглый год, а на глубине — целый подводный мир: кораллы, стаи рыб и затонувшие корабли.
И главное — цены. Обучение здесь обходится в разы дешевле, чем на других курортах.
- Вводный курс с теорией и погружением — около 2 000 батов (≈6 000 ₽).
- Однодневный курс фридайвинга для новичков — 3 500 батов (≈10 000 ₽).
Бонус: после курса вы получите международный сертификат, который действует в любой точке мира.
Причина вторая: плавание с черепахами и акулами
Даже если вы не ныряете с аквалангом, мир под водой всё равно будет доступен. Вокруг острова много мелководных бухт, где можно увидеть чернопёрых рифовых акул длиной до метра и зелёных морских черепах.
Для этого достаточно взять в аренду маску и ласты: прокат стоит 100-200 батов (≈300-600 ₽) в сутки.
Лучшее место для наблюдения — Shark Bay, где черепахи обычно появляются утром (10:00-11:00) и под вечер (16:00-17:00).
Совет: если увидите акулу, просто оставайтесь на расстоянии — они робкие и не представляют опасности.
Причина третья: пляжи, которые хочется сфотографировать
На компактном Ко Тао около 20 пляжей, и каждый — со своим характером. Бухты обрамляют гранитные валуны, а из скал выглядывают уютные бунгало.
Вот краткий гид по самым красивым.
|Пляж
|Особенности
|Кому подойдёт
|Sairee Beach
|Сердце острова, тусовки, бары, вечерние огни
|Любителям ночной жизни
|Mae Haad
|Главная гавань и деловой центр
|Тем, кто ищет инфраструктуру и транспорт
|Chalok Baan Kao
|Мелководье, спокойная вода
|Семьям с детьми
|Freedom Beach
|Тень от деревьев у кромки моря, уединение
|Парам и интровертам
|Shark Bay
|Встречи с черепахами и акулами
|Любителям подводного мира
|Ao Leuk
|Голубая лагуна, идеальна для снорклинга
|Тем, кто ищет "открыточный" вид
|Tanote Bay
|Бесплатный вход и пара кафе
|Путешественникам с ограниченным бюджетом
На большинстве пляжей вход платный — 50-100 батов (≈150-300 ₽). Иногда в стоимость входит шезлонг или напиток.
Tanote Bay — одно из немногих исключений: вход свободный, и сюда легко добраться на байке.
Причина четвёртая: соседний остров Нанг Юан
Если вы хотите увидеть пейзаж, похожий на заставку рабочего стола, садитесь на лодку — и через 15 минут окажетесь на острове Нанг Юан.
Он состоит из трёх небольших островков, соединённых песчаными перешейками. Сверху это место выглядит как песчаная лента, лежащая на изумрудной воде.
Вход платный — 250 батов (≈700 ₽), но оно того стоит:
- Сюда запрещено проносить пластик, чтобы сохранить чистоту.
- Плавание в ластах ограничено — кораллы охраняются законом.
Совет: приезжайте утром, пока нет туристических групп, и поднимитесь на смотровую площадку — вид просто невероятный.
Причина пятая: атмосфера "тайского дзена"
Ко Тао остаётся островом без суеты. Здесь нет крупных сетевых отелей и торговых центров — вместо них деревянные кафе у воды, вечерние рынки и закаты под шум цикад.
Местные живут спокойно, туристы улыбаются, а дни проходят в духе "сегодня я просто плыву по течению".
Если хочется настоящего отдыха — без расписаний и толп, Ко Тао подойдёт идеально.
Советы шаг за шагом: как организовать поездку
- Как добраться. Сначала летите до Сураттхани или Самуи, затем — паромом. Путь занимает около 2-3 часов.
- Где жить. У берега — десятки бунгало и гестхаусов. Цена ночи — от 700 ₽, на холмах — тише и прохладнее.
- Как перемещаться. Лучший способ — арендовать байк. Но дороги узкие, ездите аккуратно.
- Когда ехать. С февраля по сентябрь море спокойное, видимость под водой — до 30 метров.
- Что взять. Крем с SPF, репеллент, удобную обувь для прогулок по скалам.
FAQ
Можно ли попасть на Ко Тао с материка?
Да, из Сураттхани и Чумпхона ежедневно отходят паромы.
Нужна ли виза в Таиланд?
Для туристов из России — нет, если отдых длится менее 30 дней.
Где лучше купаться?
Ao Leuk и Shark Bay — самые чистые пляжи с идеальной водой.
Есть ли на острове банкоматы и связь?
Да, банкоматы есть в Mae Haad, связь стабильная, интернет быстрый.
Подходит ли Ко Тао для семьи с детьми?
Да, особенно пляж Chalok Baan Kao — мелкий и безопасный.
