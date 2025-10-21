Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пхукет
Пхукет
© https://web.archive.org/web/20161101140103/https://www.panoramio.com/photo/129459340 by Максим Улитин is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:37

Безлюдные пляжи, слоны и Будда на холме: что обязательно увидеть на Пхукете

Эксперты рассказали, что посмотреть на Пхукете: лучшие пляжи, храмы и экопарки

Пхукет — место, где можно делать всё: медитировать на пляже, нырять к кораллам, гулять по ярким улицам Старого города и искать секретные бары под вывеской "Закрыто". Остров умеет удивлять — нужно лишь знать, где искать его настоящие сокровища. Делимся локациями, которые любят местные жители и куда стоит заглянуть каждому путешественнику.

Главные достопримечательности

Храм Ват Чалонг

Самый известный и крупный храмовый комплекс Пхукета. Здесь возвышается 60-метровая башня Чеди — она хранит священную реликвию: частицу ключицы Будды, заключённую в стеклянную сферу.

Внутри комплекса можно увидеть красочные фрески, изящные статуи и декоративные панели. В главный храм туристов не пускают, но в соседнюю молельню — можно. На территории продают амулеты и обереги, а также знаменитые красные нити: их завязывают на запястье и загадывают желание.

Ещё один местный ритуал — отпускать золотых рыбок в храмовом пруду: считается, что так можно "освободить" от тревог.

Большой Будда

Белоснежная статуя высотой 45 метров — символ острова и его духовного спокойствия. Её видно почти с любой точки южного Пхукета, но ближе всего подъехать можно с пляжа Карон.

Путь ведёт на холм Накакед, откуда открывается панорамный вид на побережье. Ветер, колокольчики и тишина создают атмосферу умиротворения.

Рядом продаются фрукты, амулеты и фигурки Будды — местные советуют взять маленький сувенир как талисман удачи.

Гора обезьян

Никаких клеток и шоу — здесь макаки живут на свободе и ведут себя как настоящие хозяева. Они обитают прямо на склонах, выходят к туристам и принимают угощения.

Дорога наверх асфальтированная, по пути встречаются смотровые площадки с отличными видами.
Важно помнить: не улыбайтесь слишком широко — у обезьян это может восприниматься как вызов. Держите сумки и очки при себе: хвостатые воришки не знают меры.

Старый город Пхукета

Колониальная архитектура, разноцветные фасады, балконы с резными ставнями — словно попадаешь в маленький Сингапур прошлого века.
На первых этажах старинных домов работают кофейни, бары и дизайнерские лавки, а на вторых живут местные.

Лучшее время для прогулки — утро или вечер, когда меньше туристов. Обязательно загляните в Thalang Road - центральную улицу с уличными музыкантами, арт-магазинами и уличным фудкортом.

Пляжи, где точно захочется остаться

Карон — песок, который "поёт"

Один из самых знаменитых пляжей острова. Песок здесь особенный: мелкий кварцевый, он "скрипит" под ногами, будто снег в морозный день.
Купаться можно по всему побережью, а в южной части особенно красиво — там прозрачная вода и места для снорклинга.

На Кароне есть спа-центры, кафе, аренда досок и водных лыж — отличный баланс между комфортом и активным отдыхом.

Банг Тао — тихое место для медитации

Если хочется уединения, выбирайте Bang Tao Beach. Это шесть километров мягкого песка, пальм и спокойствия.
Толп туристов здесь нет, зато есть уютные отели, йога-центры и знаменитый комплекс Laguna Phuket - целый мини-город с гольф-клубом, ресторанами и собственным пляжем.

Именно сюда приезжают те, кто ищет Пхукет без шума Патонга.

Парки и природа

Экопарк Phuket Elephant Sanctuary

Одно из самых этичных мест Таиланда.
Животных здесь не заставляют катать туристов и не используют в шоу. Все слоны — бывшие цирковые и рабочие, которых выкупили и поселили в просторном заповеднике.

Посетители гуляют по тропам, наблюдают, как гиганты купаются и едят бананы, слушают их истории и учатся понимать повадки.

Цена билета — 3 000 батов (≈8 700 ₽), но каждая монета идёт на уход за животными и развитие проекта.

Парк мангровых зарослей Bang Pae

Меньше туристов, больше природы. Деревянные настилы тянутся среди густых корней мангров, а в конце маршрута — водопад Bang Pae и небольшое кафе с местной кухней.
Тропа несложная, подойдёт для прогулки с детьми.

Советы шаг за шагом: как провести идеальный день на Пхукете

  1. Утром - езжайте к Большому Будде, пока нет жары.
  2. Днём - купайтесь и отдыхайте на Кароне или Банг Тао.
  3. После обеда - загляните в Старый город, выпейте кофе в Ryn Cafe.
  4. Вечером - поезжайте в Monkey Hill и встречайте закат.
  5. Ночью - откройте для себя один из "секретных" баров Пхукета, например, The Library или Tantitium.

Таблица: где лучше провести день

Локация Что посмотреть Кому подойдёт
Ват Чалонг Буддийские храмы и башня Чеди Любителям культуры и истории
Большой Будда Панорамы острова, храмовый холм Тем, кто ищет спокойствие
Старый город Архитектура, кафе, бары Ценителям атмосферы и фото
Карон Пляж, водные развлечения Активным туристам
Банг Тао Тишина, йога, отели у моря Парам и интровертам
Phuket Elephant Sanctuary Экопарк со слонами Семьям и защитникам животных

FAQ

Можно ли доехать до достопримечательностей без экскурсий?
Да, большинство мест легко посетить самостоятельно на мопеде или в такси Grab.

Какие месяцы лучше всего для поездки?
С ноября по апрель — сухой сезон, море спокойное и не слишком жарко.

Нужно ли покупать билеты заранее в Elephant Sanctuary?
Да, количество мест ограничено. Онлайн-бронирование гарантирует вход.

Есть ли на пляжах шезлонги и бары?
На Кароне и Патонге — да, на Банг Тао и у уединённых бухт — только аренда зонтиков.

Мифы и правда

Миф: Пхукет — это только шумный Патонг.
Правда: на острове десятки тихих пляжей и природных парков без туристов.

Миф: храм Ват Чалонг — место только для буддистов.
Правда: храм открыт для всех, главное — соблюдать дресс-код и уважение.

Миф: у слонов на Пхукете всегда можно покататься.
Правда: этичные парки отказываются от подобных развлечений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты рассказали, от чего зависит питание на борту самолёта и когда его подают сегодня в 3:58
Курица или рыба?: как на самом деле устроено питание в самолётах

Почему одни пассажиры выбирают изысканные блюда, а другие довольствуются бутербродом? Разбираемся, как авиакомпании решают, кого и чем кормить на борту.

Читать полностью » DW: исторический центр Любека признан одним из самых живописных в Северной Европе осенью сегодня в 2:20
Город, в котором осень звучит колоколами и запахом кофе: осенние ноты в Любеке

Осенью Любек превращается в город золотого света и ароматов марципана. Узнайте, где прогуляться, что попробовать и почему именно сейчас стоит приехать в эту ганзейскую жемчужину.

Читать полностью » Туроператоры: осенью и зимой Мальорка остаётся популярным направлением сегодня в 1:37
Место, где Европа отдыхает от самой себя: что скрывает Мальорка вне сезона

Мальорка — не просто остров, а состояние души. Узнайте, чем она покоряет путешественников и почему сюда стоит приехать хотя бы раз в жизни.

Читать полностью » Мадейра и Крит вошли в список самых тёплых мест Европы зимой сегодня в 0:27
Где зима превращается в сказку, а где — в прогулку под апельсиновыми деревьями

От снежных Альп до солнечных берегов Испании — узнайте, где в Европе зима превращается в настоящее путешествие мечты.

Читать полностью » Казанский кремль включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и занимает 15 гектаров вчера в 23:26
Башня любви, падающая мечта и кот-спаситель: легенды, в которые верит Казань

Казань — город, где восточные купола соседствуют с русскими башнями. Узнайте, какие места стоит увидеть, чтобы почувствовать дух древнего ханства и современной республики.

Читать полностью » Россияне совершили 123 миллиона внутренних поездок с января по август 2025 года — на 3 % больше, чем годом ранее вчера в 22:22
Россия путешествует по-новому: внутренний туризм бьёт рекорды 2025 года

Россияне стали путешествовать чаще, а лидерами по количеству поездок остаются Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Узнаем, куда еще едут и сколько тратят туристы.

Читать полностью » Современный круассан произошёл от австрийского кипфеля XIII века и появился во Франции в XIX веке вчера в 21:17
Как австрийский рогалик стал французской легендой: тайная жизнь круассана

Круассан кажется воплощением французской кухни, но его путь начался далеко от Парижа. Кто придумал полумесяц из теста — и как он покорил Францию?

Читать полностью » Современный гамбургер имеет немецкие корни и стал символом американской культуры и глобализации вчера в 20:13
Немецкие корни американской мечты: как бургер стал глобальной иконой

Гамбургер — символ Америки, но его история началась в немецком порту Гамбург. Как мясной бутерброд стал мировым брендом — рассказываем подробно.

Читать полностью »

Новости
Наука
Гигантура: глубоководная рыба, которая ловит добычу с помощью телескопических глаз – биологи
Красота и здоровье
Медик объяснила, почему вакцинация остаётся главным способом профилактики гриппа
Спорт и фитнес
Дмитрий Гончаров: большинству людей достаточно 6000–7000 шагов в день
Садоводство
Учёные: грибок парши зимует в опавших листьях — садоводам советуют проводить обработку осенью
Красота и здоровье
Елена Малышева и Герман Гандельман рассказали, почему у женщин после менопаузы повышается риск остеопороза
Авто и мото
Учёные выяснили, что тормозная пыль наносит лёгким больший вред, чем дизельные выхлопы
Питомцы
Ветеринары: кошку можно кормить только влажным кормом при соблюдении норм питания
Красота и здоровье
Врач Константин Недошивин объяснил, как безопасно бегать в холодную погоду
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet