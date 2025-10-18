Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:46

Аптечка в отпуск: что взять, чтобы отдых не превратился в больничный

Эксперты составили список лекарств, которые стоит взять в аптечку в путешествие

Когда чемоданы уже собраны, а билеты куплены, самое время подумать об аптечке. Даже если вы не планируете проводить отпуск в джунглях или горах, перепады климата, смена питания и воды, укачивание или солнечные ожоги могут застать врасплох. Чтобы не искать аптеку в незнакомом месте, соберите всё нужное заранее.

Базовая аптечка: минимум, который нужен в любой поездке

Не стоит брать полаптеки — достаточно по одному средству из каждой группы. Ниже — универсальный список, который подойдёт для поездки к морю, в Европу или на дачу.

От жара и боли

  • Парацетамол, ибупрофен, ацетилсалициловая кислота (аспирин) - классические жаропонижающие.
  • Комбинированные препараты — например, "Ибуклин" (ибупрофен + парацетамол).
  • При боли — "Цитрамон", "Пенталгин", "Но-шпа", "Аскофен", "Некст".

Совет: не принимайте одновременно несколько средств с одинаковым действующим веществом.

От аллергии

  • Таблетки: "Супрастин", "Кларитин", "Зиртек", "Цетрин".

  • При насморке: "Тизин Алерджи", "Назаваль", "Аква Марис Эктоин".

  • Наружно: "Акридерм", "Диметинден-Акрихин", "Фенистил-гель".

  • Для глаз: "Визин Алерджи", "Кромицил-СОЛОфарм".

От проблем с ЖКТ

  • При отравлениях: активированный уголь, "Полисорб", "Энтеросгель", "Смекта", "Лактофильтрум".
  • От диареи: "Лоперамид", "Имодиум", "Энтерофурил".
  • От запоров: "Форлакс", "Гутталакс", "Слабилен".

Полезный лайфхак: расфасуйте сорбенты и средства от расстройства в отдельные пакетики — пригодятся в дороге и при смене кухни.

От укачивания и тошноты

  • Таблетки: "Драмина", "Авиамарин", "Авиа-море".
  • Народный вариант — имбирные или мятные леденцы.

Антисептики и перевязочные материалы

  • Жидкости: хлоргексидин, "Мирамистин", перекись водорода.
  • Для компактности можно взять йод или зелёнку в карандаше.
  • Бактерицидные пластыри (в том числе от мозолей), марлевый и эластичный бинты, фиксирующий пластырь.

Термометр и рецептурные препараты

  • Электронный термометр — безопаснее и удобнее ртутного.
  • Индивидуальные лекарства — от давления, сердца, диабета и т. д.
  • Возьмите рецепт или справку от врача, особенно при перелётах за границу.

Если едете к морю

На пляже или под солнцем пригодятся дополнительные средства.

От ожогов и ран

  • Мази: "Д-пантенол", "Бепантен", "Декспантенол", "Новатенол".

После укусов насекомых

  • Гели и бальзамы: "Азудол", "Москитол", "Гардекс Фэмили", "Дэта".

Совет: для вечерних прогулок возьмите спрей от комаров — особенно если едете в тёплые и влажные регионы.

Аптечка для ребёнка

С детьми лучше перестраховаться. Организм у них чувствительный, а многие препараты взрослым и малышам подходят не одинаково.

От жара

  • Средства с парацетамолом или "Нурофен" в форме сиропа, суспензии или свечей (подходит с 3 месяцев).

От отравления

  • Те же "Смекта", "Энтеросгель", "Лактофильтрум", только в дозировке по возрасту и весу.

От аллергии

  • Капли внутрь: "Зодак", "Зиртек" (с 6 месяцев), "Фенистил" (с 1 месяца).
  • Наружно: "Фенистил-гель" от раздражения и укусов.

От укачивания

  • Таблетки "Драмина" (с 3 лет).

От простуды и ЛОР-проблем

  • Капли для ушей: "Отипакс", "Отинум", "Анауран".
  • От насморка: "Тизин", "Отривин", "Африн", "Називин" (версии "детские").
  • От боли в горле: "Стрепсилс", "Граммидин детский", "Нео-ангин".
  • Для грудничков — назальный аспиратор.

Лекарства по рецепту

Если ребёнок принимает постоянные препараты — положите их в аптечку и не забудьте рецепт.

Солнцезащитные средства

Для детей выбирайте SPF 50+, отмеченные возрастом: с рождения, с 6 месяцев, с 3 лет.

Инструменты

  • Термометр,
  • пипетка,
  • мерная ложка или шприц-дозатор - пригодятся для точного измерения дозы.

Советы по упаковке аптечки

  1. Распределите лекарства по группам и подпишите пакеты: "от горла", "от боли", "от желудка".
  2. Храните таблетки в оригинальной упаковке - там есть инструкция и срок годности.
  3. Проверьте ограничения на ввоз медикаментов в страну назначения.
  4. Не кладите жидкости и аэрозоли в ручную кладь, если их объём больше 100 мл.
  5. Добавьте аптечку в список документов - чтобы не забыть при сборе чемодана.

3 полезных факта

  1. В большинстве аэропортов аптечку можно провозить без ограничений, если лекарства в оригинальной упаковке.
  2. Мазь от ожогов и сорбенты чаще всего пригождаются даже в коротких поездках.
  3. Компактный аптечный набор весит всего до 800 граммов, но может спасти отпуск.

Итог

Хорошо собранная аптечка — это спокойствие и уверенность, что любые мелкие неприятности не испортят отдых.
Выбирайте проверенные препараты, консультируйтесь с врачом и держите аптечку под рукой — тогда даже неожиданная простуда или солнечный ожог не станут проблемой.

