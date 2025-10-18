Аптечка в отпуск: что взять, чтобы отдых не превратился в больничный
Когда чемоданы уже собраны, а билеты куплены, самое время подумать об аптечке. Даже если вы не планируете проводить отпуск в джунглях или горах, перепады климата, смена питания и воды, укачивание или солнечные ожоги могут застать врасплох. Чтобы не искать аптеку в незнакомом месте, соберите всё нужное заранее.
Базовая аптечка: минимум, который нужен в любой поездке
Не стоит брать полаптеки — достаточно по одному средству из каждой группы. Ниже — универсальный список, который подойдёт для поездки к морю, в Европу или на дачу.
От жара и боли
- Парацетамол, ибупрофен, ацетилсалициловая кислота (аспирин) - классические жаропонижающие.
- Комбинированные препараты — например, "Ибуклин" (ибупрофен + парацетамол).
- При боли — "Цитрамон", "Пенталгин", "Но-шпа", "Аскофен", "Некст".
Совет: не принимайте одновременно несколько средств с одинаковым действующим веществом.
От аллергии
-
Таблетки: "Супрастин", "Кларитин", "Зиртек", "Цетрин".
-
При насморке: "Тизин Алерджи", "Назаваль", "Аква Марис Эктоин".
-
Наружно: "Акридерм", "Диметинден-Акрихин", "Фенистил-гель".
-
Для глаз: "Визин Алерджи", "Кромицил-СОЛОфарм".
От проблем с ЖКТ
- При отравлениях: активированный уголь, "Полисорб", "Энтеросгель", "Смекта", "Лактофильтрум".
- От диареи: "Лоперамид", "Имодиум", "Энтерофурил".
- От запоров: "Форлакс", "Гутталакс", "Слабилен".
Полезный лайфхак: расфасуйте сорбенты и средства от расстройства в отдельные пакетики — пригодятся в дороге и при смене кухни.
От укачивания и тошноты
- Таблетки: "Драмина", "Авиамарин", "Авиа-море".
- Народный вариант — имбирные или мятные леденцы.
Антисептики и перевязочные материалы
- Жидкости: хлоргексидин, "Мирамистин", перекись водорода.
- Для компактности можно взять йод или зелёнку в карандаше.
- Бактерицидные пластыри (в том числе от мозолей), марлевый и эластичный бинты, фиксирующий пластырь.
Термометр и рецептурные препараты
- Электронный термометр — безопаснее и удобнее ртутного.
- Индивидуальные лекарства — от давления, сердца, диабета и т. д.
- Возьмите рецепт или справку от врача, особенно при перелётах за границу.
Если едете к морю
На пляже или под солнцем пригодятся дополнительные средства.
От ожогов и ран
-
Мази: "Д-пантенол", "Бепантен", "Декспантенол", "Новатенол".
После укусов насекомых
-
Гели и бальзамы: "Азудол", "Москитол", "Гардекс Фэмили", "Дэта".
Совет: для вечерних прогулок возьмите спрей от комаров — особенно если едете в тёплые и влажные регионы.
Аптечка для ребёнка
С детьми лучше перестраховаться. Организм у них чувствительный, а многие препараты взрослым и малышам подходят не одинаково.
От жара
-
Средства с парацетамолом или "Нурофен" в форме сиропа, суспензии или свечей (подходит с 3 месяцев).
От отравления
-
Те же "Смекта", "Энтеросгель", "Лактофильтрум", только в дозировке по возрасту и весу.
От аллергии
- Капли внутрь: "Зодак", "Зиртек" (с 6 месяцев), "Фенистил" (с 1 месяца).
- Наружно: "Фенистил-гель" от раздражения и укусов.
От укачивания
- Таблетки "Драмина" (с 3 лет).
От простуды и ЛОР-проблем
- Капли для ушей: "Отипакс", "Отинум", "Анауран".
- От насморка: "Тизин", "Отривин", "Африн", "Називин" (версии "детские").
- От боли в горле: "Стрепсилс", "Граммидин детский", "Нео-ангин".
- Для грудничков — назальный аспиратор.
Лекарства по рецепту
Если ребёнок принимает постоянные препараты — положите их в аптечку и не забудьте рецепт.
Солнцезащитные средства
Для детей выбирайте SPF 50+, отмеченные возрастом: с рождения, с 6 месяцев, с 3 лет.
Инструменты
- Термометр,
- пипетка,
- мерная ложка или шприц-дозатор - пригодятся для точного измерения дозы.
Советы по упаковке аптечки
- Распределите лекарства по группам и подпишите пакеты: "от горла", "от боли", "от желудка".
- Храните таблетки в оригинальной упаковке - там есть инструкция и срок годности.
- Проверьте ограничения на ввоз медикаментов в страну назначения.
- Не кладите жидкости и аэрозоли в ручную кладь, если их объём больше 100 мл.
- Добавьте аптечку в список документов - чтобы не забыть при сборе чемодана.
3 полезных факта
- В большинстве аэропортов аптечку можно провозить без ограничений, если лекарства в оригинальной упаковке.
- Мазь от ожогов и сорбенты чаще всего пригождаются даже в коротких поездках.
- Компактный аптечный набор весит всего до 800 граммов, но может спасти отпуск.
Итог
Хорошо собранная аптечка — это спокойствие и уверенность, что любые мелкие неприятности не испортят отдых.
Выбирайте проверенные препараты, консультируйтесь с врачом и держите аптечку под рукой — тогда даже неожиданная простуда или солнечный ожог не станут проблемой.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru