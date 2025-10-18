Аптечка в отпуск: что взять, чтобы отдых не превратился в больничный

Когда чемоданы уже собраны, а билеты куплены, самое время подумать об аптечке. Даже если вы не планируете проводить отпуск в джунглях или горах, перепады климата, смена питания и воды, укачивание или солнечные ожоги могут застать врасплох. Чтобы не искать аптеку в незнакомом месте, соберите всё нужное заранее.

Базовая аптечка: минимум, который нужен в любой поездке

Не стоит брать полаптеки — достаточно по одному средству из каждой группы. Ниже — универсальный список, который подойдёт для поездки к морю, в Европу или на дачу.

От жара и боли

Парацетамол , ибупрофен , ацетилсалициловая кислота (аспирин) - классические жаропонижающие.

, , - классические жаропонижающие. Комбинированные препараты — например, "Ибуклин" (ибупрофен + парацетамол).

(ибупрофен + парацетамол). При боли — "Цитрамон", "Пенталгин", "Но-шпа", "Аскофен", "Некст".

Совет: не принимайте одновременно несколько средств с одинаковым действующим веществом.

От аллергии

Таблетки: "Супрастин" , "Кларитин" , "Зиртек" , "Цетрин" .

При насморке: "Тизин Алерджи" , "Назаваль" , "Аква Марис Эктоин" .

Наружно: "Акридерм" , "Диметинден-Акрихин" , "Фенистил-гель" .

Для глаз: "Визин Алерджи", "Кромицил-СОЛОфарм".

От проблем с ЖКТ

При отравлениях: активированный уголь , "Полисорб" , "Энтеросгель" , "Смекта" , "Лактофильтрум" .

, , , , . От диареи: "Лоперамид" , "Имодиум" , "Энтерофурил" .

, , . От запоров: "Форлакс", "Гутталакс", "Слабилен".

Полезный лайфхак: расфасуйте сорбенты и средства от расстройства в отдельные пакетики — пригодятся в дороге и при смене кухни.

От укачивания и тошноты

Таблетки: "Драмина" , "Авиамарин" , "Авиа-море" .

, , . Народный вариант — имбирные или мятные леденцы.

Антисептики и перевязочные материалы

Жидкости: хлоргексидин , "Мирамистин" , перекись водорода .

, , . Для компактности можно взять йод или зелёнку в карандаше .

. Бактерицидные пластыри (в том числе от мозолей), марлевый и эластичный бинты, фиксирующий пластырь.

Термометр и рецептурные препараты

Электронный термометр — безопаснее и удобнее ртутного.

Индивидуальные лекарства — от давления, сердца, диабета и т. д.

Возьмите рецепт или справку от врача, особенно при перелётах за границу.

Если едете к морю

На пляже или под солнцем пригодятся дополнительные средства.

От ожогов и ран

Мази: "Д-пантенол", "Бепантен", "Декспантенол", "Новатенол".

После укусов насекомых

Гели и бальзамы: "Азудол", "Москитол", "Гардекс Фэмили", "Дэта".

Совет: для вечерних прогулок возьмите спрей от комаров — особенно если едете в тёплые и влажные регионы.

Аптечка для ребёнка

С детьми лучше перестраховаться. Организм у них чувствительный, а многие препараты взрослым и малышам подходят не одинаково.

От жара

Средства с парацетамолом или "Нурофен" в форме сиропа, суспензии или свечей (подходит с 3 месяцев).

От отравления

Те же "Смекта", "Энтеросгель", "Лактофильтрум", только в дозировке по возрасту и весу.

От аллергии

Капли внутрь: "Зодак" , "Зиртек" (с 6 месяцев), "Фенистил" (с 1 месяца).

, (с 6 месяцев), (с 1 месяца). Наружно: "Фенистил-гель" от раздражения и укусов.

От укачивания

Таблетки "Драмина" (с 3 лет).

От простуды и ЛОР-проблем

Капли для ушей: "Отипакс" , "Отинум" , "Анауран" .

, , . От насморка: "Тизин" , "Отривин" , "Африн" , "Називин" (версии "детские").

, , , (версии "детские"). От боли в горле: "Стрепсилс" , "Граммидин детский" , "Нео-ангин" .

, , . Для грудничков — назальный аспиратор.

Лекарства по рецепту

Если ребёнок принимает постоянные препараты — положите их в аптечку и не забудьте рецепт.

Солнцезащитные средства

Для детей выбирайте SPF 50+, отмеченные возрастом: с рождения, с 6 месяцев, с 3 лет.

Инструменты

Термометр ,

, пипетка ,

, мерная ложка или шприц-дозатор - пригодятся для точного измерения дозы.

Советы по упаковке аптечки

Распределите лекарства по группам и подпишите пакеты: "от горла", "от боли", "от желудка". Храните таблетки в оригинальной упаковке - там есть инструкция и срок годности. Проверьте ограничения на ввоз медикаментов в страну назначения. Не кладите жидкости и аэрозоли в ручную кладь, если их объём больше 100 мл. Добавьте аптечку в список документов - чтобы не забыть при сборе чемодана.

3 полезных факта

В большинстве аэропортов аптечку можно провозить без ограничений, если лекарства в оригинальной упаковке. Мазь от ожогов и сорбенты чаще всего пригождаются даже в коротких поездках. Компактный аптечный набор весит всего до 800 граммов, но может спасти отпуск.

Итог

Хорошо собранная аптечка — это спокойствие и уверенность, что любые мелкие неприятности не испортят отдых.

Выбирайте проверенные препараты, консультируйтесь с врачом и держите аптечку под рукой — тогда даже неожиданная простуда или солнечный ожог не станут проблемой.