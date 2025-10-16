Туристы выбирают Фукуок: главные курорты, развлечения и интересные места острова

Фукуок — один из самых известных курортов Вьетнама и крупнейший остров страны, расположенный в Сиамском заливе. Его называют Жемчужным островом - не только из-за красоты, но и благодаря многовековой традиции выращивания жемчуга. Здесь круглый год светит солнце, море тёплое и спокойное, а атмосфера — расслабленная и доброжелательная. Именно поэтому Фукуок уже много лет входит в список любимых направлений российских туристов.

Пляжи Фукуока: четыре оттенка тропического рая

Несмотря на развитую инфраструктуру и множество развлечений, Фукуок прежде всего славится своими пляжами. Они разнообразны — от оживлённых до почти безлюдных, от просторных до камерных, но все объединены общим вьетнамским очарованием.

Лонг Бич

Самый известный и протяжённый пляж острова, растянувшийся почти на 20 километров. Он живёт своей ритмичной жизнью: рестораны, кафе, бары, лавочки, ночные рынки — всё под рукой. Лонг Бич идеально подходит для тех, кто любит активный отдых и не боится соседей по лежаку. Пляж узкий, зато море здесь тёплое и мелкое, что особенно удобно для семей с детьми. Единственный минус — в северной части вода иногда мутнеет из-за порта, но в целом чистота поддерживается на хорошем уровне.

Бай Зай

Настоящий рай для любителей сноркелинга и фотографий. Вода у Бай Зай прозрачная, бирюзовая, а морское дно просматривается на глубину до десяти метров. Здесь можно увидеть кораллы, тропических рыб и даже небольшие морские звёзды. Пляж уединённый, инфраструктура пока развита слабо, зато людей мало, а закаты — одни из лучших на острове. Добраться до Бай Зай несложно, и именно здесь туристы чаще всего устраивают фотосессии.

Сао Бич

Сао Бич — воплощение представлений о райском пляже: белый песок, похожий на муку, прозрачная вода и лёгкий шум прибоя. Его ещё называют "поющим пляжем" — песчинки поскрипывают под ногами. Длина береговой линии всего около километра, поэтому в высокий сезон бывает многолюдно. Несмотря на это, Сао Бич остаётся обязательным пунктом программы для тех, кто хочет увидеть идеальный пляж Вьетнама.

Ба Кео

Этот пляж соседствует с Лонг Бич, но менее оживлён. Его часто выбирают пары и путешественники, ищущие тишину, сохранив при этом близость к инфраструктуре. Вода здесь такая же прозрачная, но на краю пляжа песок сменяется камнями, что делает пейзаж особенно живописным.

Что посмотреть на Фукуоке: достопримечательности и развлечения

Фукуок — это не только пляжи. Здесь можно провести насыщенный день, не заходя в море: остров предлагает природу, архитектуру, экзотику и современный комфорт.

Водопад Суой Трань

Главный водопад острова, окружённый густыми тропическими зарослями и скалами. В сезон дождей он особенно красив, а неподалёку находится рыбацкая деревня Хэм Нинь — место, где можно попробовать свежие морепродукты и увидеть, как живут местные жители.

Grand World Phu Quoc

Огромный гостинично-развлекательный комплекс, открывшийся в конце 2020 года. Здесь расположены магазины, отели и прогулочные зоны. Это своего рода "город в городе", где жизнь не замирает даже ночью. Для гостей Фукуока Grand World стал новой достопримечательностью — символом современной вьетнамской роскоши.

Парк развлечений VinWonders

Вьетнамский ответ Диснейленду. Огромный парк с десятками аттракционов, океанариумом, аквапарком и шоу фонтанов. Здесь легко провести целый день, не заметив времени. Особой популярностью пользуются водные горки и интерактивные зоны для детей. Для взрослых — рестораны, кафе и вечерние представления.

Сафари-парк Vinpearl Safari

Один из крупнейших открытых зоопарков Азии, где животные живут в условиях, близких к естественным. Более 1500 представителей фауны — от жирафов и тигров до попугаев и фламинго. Экскурсии проходят на специальных автобусах, а в определённые часы устраиваются показательные кормления и мини-шоу.

Жемчужная фабрика

Фукуок славится своим жемчугом. На фабрике можно увидеть весь процесс — от открытия раковин до создания украшений. Здесь же продаются изделия с сертификатами подлинности. Это не просто экскурсия, а путешествие в культурное наследие острова.

Рынки

Фукуокские рынки — идеальное место, чтобы почувствовать дух Вьетнама. Дневные и ночные торговые ряды полны фруктов, морепродуктов, сувениров, одежды и хэндмейда. Продавцы всегда готовы торговаться, а улыбки — часть сервиса. Самые известные рынки — Ночной рынок в Дуонг-Донге и базар Динь-Кау.

Торговый центр Almaz

Современный комплекс под открытым небом. Здесь десятки ресторанов с кухнями мира — от итальянской до тайской, магазины и фонтаны, которые вечером превращаются в красочное световое шоу. Almaz особенно популярен у туристов, предпочитающих ужинать вне отеля.

Казино Corona

Современный игорный центр, работающий круглосуточно. Он расположен в составе комплекса Vinpearl и насчитывает более ста игровых столов и тысячу автоматов. Минимальная ставка — 10 долларов. Казино ориентировано на иностранных гостей, но при этом открыто и для граждан Вьетнама.

Храмы и пагоды

На острове более пятидесяти буддийских храмов. Самые известные — пагода Хо Куок, стоящая на горе с видом на море, и храм Динь Ба. Особняком стоит храм Каодай — религии, сочетающей элементы буддизма, христианства и даосизма. Его пёстрый фасад символизирует синтез восточной и западной философии.

Питомник собак риджбек

Фукуокская порода риджбек — национальное достояние Вьетнама. Эти собаки выносливы, преданны и отлично плавают. В питомнике можно увидеть их тренировки и даже приобрести щенка, оформив ветпаспорт и прививки для вывоза за границу.

Кокосовая тюрьма

Трагическая страница истории острова. В колониальный период французские власти содержали здесь вьетнамских повстанцев. Сейчас тюрьма превращена в музей-памятник с восстановленными бараками и инсталляциями, рассказывающими о тяжёлых годах войны. Экскурсия оставляет сильное впечатление и помогает понять характер вьетнамцев.

Музей "Кой Нгуон"

Пятиэтажное частное собрание, созданное энтузиастом Хуин Фуок Хуэ. В коллекции — археологические артефакты, предметы быта, редкие фотографии и документы. Музей помогает взглянуть на историю Фукуока не как на курорт, а как на древнюю землю с богатым прошлым.

Фукуок — это удивительное сочетание природы, культуры и комфорта. Здесь каждый найдет отдых по душе: кто-то — на бескрайних пляжах с белым песком, кто-то — среди храмов и музеев, кто-то — в современном парке развлечений или на сафари. Этот остров — словно Вьетнам в миниатюре: тёплый, гостеприимный и полный жизни.