В Лёвене даже пиво учит: как студенты превратили город в живой кампус

На востоке Фландрии, между Брюгге и Брюсселем, раскинулся удивительный город Гент (Ghent) — место, где средневековые башни и замки гармонично соседствуют с ультрасовременными арт-пространствами. Когда-то Гент был одним из крупнейших городов Европы, богатым торговым центром, а сегодня это уютное студенческое и культурное сердце Бельгии.

Гент не стремится быть туристической "открыткой" вроде Брюгге. Он живой, настоящий, немного суровый, но невероятно обаятельный. Здесь старинные кварталы с брусчаткой соседствуют с граффити, а кафе с вегетарианским меню — с древними соборами.

Почему стоит поехать в Гент

Гент — город, который одинаково красив и под солнцем, и под дождём. В ясный день хочется бродить вдоль каналов, рассматривать фасады готических домов и слушать уличных музыкантов. А в пасмурную погоду он становится мистическим: серые стены и отражения в воде превращают прогулку в атмосферное приключение.

Это город контрастов, где старина и современность не спорят, а дополняют друг друга. И где у каждого уголка — своя история, легенда и вкус.

Кстати, сладкоежкам обязательно стоит попробовать местный десерт — кубердоны (cuberdons), или "гентские носики". Эти маленькие фиолетовые конфеты с жидкой фруктовой начинкой напоминают мармелад и считаются гастрономическим символом города.

Прогулка по историческому Генту

Центр Гента словно ожил из средневековой книги. Узкие мощёные улочки, каналы, мосты и старинные здания создают ощущение, будто время здесь замедлилось.

Патерсхол — сердце старого города

Исторический район Патерсхол (Patershol) - настоящий лабиринт из каменных улочек, где каждый дом хранит отпечаток веков. Когда-то здесь жили ремесленники и торговцы, а теперь — уютные кафе, галереи и рестораны с бельгийской кухней.

Лучшее время для прогулки — вечер, когда свет фонарей отражается в мостовой, а из кафе доносится аромат шоколада и свежесваренного пива.

Замок Гравенстейн

Одна из главных достопримечательностей — замок Гравенстейн (Gravensteen), или "Замок графов". Построенный в XII веке, он служил и оборонительным сооружением, и судом, и даже тюрьмой. Сегодня здесь работает музей средневековых пыток и оружия. С башен открывается панорамный вид на старый город.

Башня Белфорд

Символ власти и независимости Гента — башня Белфорд (Belfort). Раньше на ней стоял дозорный колокол, предупреждавший жителей об опасности. Сейчас на вершине обустроена смотровая площадка, с которой можно увидеть весь город и его живописные каналы.

Современный Гент: город искусства и архитектуры

Гент умеет меняться, не теряя своего облика. В последние десятилетия он стал центром современного искусства и архитектурных экспериментов.

Городской павильон Стадхол

Между Белфордом и собором Святого Николая стоит павильон Стадхол (Stadshal) - деревянно-стеклянная конструкция, ставшая предметом бурных споров. Одни считают её уродливой, другие — символом новой жизни города.

По замыслу архитекторов, павильон — это "площадь внутри площади", место для концертов, выставок и ярмарок. Сегодня здесь действительно проходят культурные мероприятия, и местные уже привыкли к его необычному виду.

Улица граффити и арт-кварталы

Гент стал одним из самых открытых городов Европы для уличного искусства. Целая улица Werregarenstraat превращена в галерею граффити — рисунки здесь обновляются почти каждую неделю.

Любителям современного искусства стоит заглянуть в музей S.M.A.K. (Jan Hoetplein 1) и арт-пространство Zeebrastraat (Zebrastraat 32). Здесь проходят выставки, перформансы и лекции о будущем дизайна.

Гент — столица вегетарианцев

Мало кто знает, что Гент называют вегетарианской столицей Европы. Здесь больше ресторанов без мяса, чем в Париже или Лондоне. И даже городские власти поддерживают эту инициативу — раз в неделю в школах и кафе города проходит "вегетарианский четверг".

Вот несколько популярных мест:

Barbiet (Baudelostraat 3) - блюда из местных фермерских продуктов;

- блюда из местных фермерских продуктов; Komkommertijd (Reep 14) - демократичный буфет с домашними салатами и супами;

- демократичный буфет с домашними салатами и супами; Lokaal (Brabantdam 100) - уютное кафе с органической кухней и чайными церемониями.

Каналы, лодки и отдых на набережной

Если ноги устали от прогулок, лучший способ увидеть город — с воды. Каналы Гента пронизывают весь центр, и аренда лодки или экскурсия на катере позволят взглянуть на архитектуру под другим углом.

После водной прогулки отправляйтесь на набережную Коренлей (Korenlei) - это место, где любят отдыхать местные жители. Здесь приятно сидеть с чашкой кофе, смотреть на проплывающие лодки и слушать уличных музыкантов.

Гентские праздники: город в ритме музыки

Каждое лето, в июле, Гент превращается в одну большую сцену. Гентские праздники (Gentse Feesten) длятся несколько недель: концерты, театральные представления, уличные шоу и выставки сменяют друг друга.

Большинство мероприятий бесплатны, а атмосфера напоминает фестиваль под открытым небом. В эти дни Гент особенно живой, и даже дождь не мешает веселиться.