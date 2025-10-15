Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лёвенag
Лёвенag
© commons.wikimedia.org by LevenInLeuven is licensed under CC0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:59

Город, где ночи шумят, а утро пахнет кофе и книгами: Лёвен изнутри

Провести выходные в Лёвене: архитектура, пиво и немного безумия

На востоке от Брюсселя, всего в получасе езды на поезде, расположен уютный и удивительно атмосферный город Лёвен (Leuven). Его называют умным и весёлым сердцем Бельгии - здесь соседствуют древняя готическая архитектура, университет с многовековой историей и десятки шумных баров, где вечерами кипит студенческая жизнь.

Лёвен — не самое туристическое направление, но именно это делает его особенным. В отличие от Брюгге или Гента, он живёт не декорациями, а настоящей энергией: повседневной, тёплой и немного беззаботной.

Университет, который стал символом города

Главная гордость Лёвена — Католический университет, основанный ещё в XV веке. Сегодня в нём учатся около 50 000 студентов со всего мира. Университет буквально сросся с городом: факультеты, лаборатории и корпуса раскиданы по всему Лёвену, превращая его в один большой кампус.

Одним из самых впечатляющих зданий считается замок Аренберг, где располагаются инженерный и архитектурный факультеты. Средневековые башни замка соседствуют с современными аудиториями, создавая ощущение, что прошлое и будущее здесь живут бок о бок.

В истории университета были и трагические страницы. Библиотеку Лёвенского университета дважды уничтожали — в Первую и Вторую мировые войны. Здание восстановили, сохранив фасад XIX века и превратив его в символ стойкости города.

Архитектура и прогулки по центру

Поезд прибывает прямо на центральный вокзал Лёвена, откуда до центра можно дойти пешком за 20 минут по улице Bondgenotenlaan. Путь приведёт к фонтану Фонске - бронзовой статуе, изображающей студента с кружкой пива и книгой в руках. Местные шутят, что это символ идеального баланса между знаниями и весельем.

Неподалёку расположена Городская ратуша, поражающая своей ажурной готикой и множеством статуй. Её часто сравнивают с брюссельской, но Лёвенская, несмотря на меньшие размеры, выглядит даже изящнее.

Пройдите дальше — и окажетесь в Большом бегинаже (Groot Begijnhof). Это уникальный "город в городе", построенный на реке Диль. Когда-то здесь жили бегинки — женщины, выбравшие религиозную общину без строгих монашеских обетов. Сегодня этот район включён в список наследия ЮНЕСКО и используется как кампус для студентов. В старинных домиках сохранилась особая атмосфера тишины и уюта.

Жить в Бегинаже дешевле, чем в обычных общежитиях, но и правила строже: алкоголь, вечеринки и гости здесь под запретом.

Лёвен ночью: бары, кантусы и пивная культура

Когда солнце садится, спокойный Лёвен преображается. Центром ночной жизни становится площадь Ауде Маркт (Oude Markt) - вытянутая улица, по обеим сторонам которой расположено более 40 баров. Её называют "самым длинным баром в мире".

В Бельгии разрешено пить пиво на улицах, поэтому вечера часто начинаются с predrink - непринуждённых встреч под открытым небом. Потом студенты перемещаются из бара в бар, превращая центр города в шумный фестиваль.

Вот лишь несколько популярных мест:

  • De Giraf (Oude Markt 38) - для любителей необычных коктейлей;
  • Barvista (Oude Markt 7-8) - шумные вечеринки под бельгийскую и голландскую музыку;
  • De Weerelt (Oude Markt 44) - большой выбор местного пива по доступным ценам;
  • Revue (Oude Markt 51) - культовое место студентов университета.

Здесь всё устроено просто: пришёл с друзьями, выбрал сорт пива — и наслаждайся атмосферой.

Кантус — студенческая традиция с пивом и песнями

Пиво в Лёвене — не просто напиток, а часть студенческой идентичности. Одной из главных традиций считается кантус (cantus) - совместные посиделки с песнями и ритуалами.

Студенты собираются командами, надевают шапочки, а ведущий — сеньер (senior) - руководит процессом. Всё проходит по определённым правилам: участники поют на латинском, нидерландском и английском языках, а между куплетами поднимают кружки, произнося "ad fundum" ("до дна") или "ad libitum" ("пей сколько хочешь"). Это не просто застолье, а символ дружбы и единства студенческого сообщества.

Центр бельгийского пивоварения

Лёвен — родина одного из самых известных брендов в мире — Stella Artois. Пивоварня была основана в XVII веке и по сей день остаётся главным работодателем города.

Туристы могут посетить завод Stella Artois (Aarschotsesteenweg 20). Экскурсия включает осмотр производственных цехов, рассказ об истории бренда и дегустацию свежесваренного пива прямо из бочки.

Лёвен — это город, в котором история и молодость живут бок о бок. Он утопает в звоне колоколов и гуле вечерних песен, хранит традиции учёности и веселья, древности и свободы. Тот, кто однажды побывает здесь, наверняка запомнит его особое настроение — спокойное днём и яркое, как бокал свежего пива, ночью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Госдуме обсуждают цифровую платформу с биометрией для упрощения въезда туристов вчера в 21:19
Без связи, без карт и без Pay: почему иностранцы теряются в России уже в аэропорту

Иностранцы жалуются на отсутствие связи и невозможность оплатить услуги в России. Власти обещают «новое приложение», но пока туристам остаётся полагаться на Wi-Fi и наличные.

Читать полностью » С января 2026 года вступят в силу поправки к Гражданскому кодексу о компенсациях за фото вчера в 20:14
Публиковали фото отеля — платили как за Мону Лизу: теперь эта схема рушится

С января 2026 года туриндустрия вздохнёт спокойнее: новые поправки к Гражданскому кодексу ограничат заработки фотовымогателей, изменив правила компенсаций за использование изображений.

Читать полностью » В Анталье и Аланье в октябре сохраняется температура воздуха +26 °C и моря +25 °C вчера в 19:09
Когда в Европе уже носят пальто, Турция всё ещё зовёт на пляж

На южных курортах Турции лето не спешит уходить. Туристы купаются, а отели продлевают сезон — синоптики обещают ещё 10 дней солнца и +26 °C.

Читать полностью » На Пхукете высокий сезон длится с декабря по апрель — в это время цены удваиваются вчера в 18:18
Пхукет не тот, чем кажется: райский остров скрывает совсем другую жизнь

Пхукет — это не только пляжи и вечеринки. Узнайте, как выбрать время для поездки, сколько дней уделить острову и что попробовать на необычных рынках.

Читать полностью » Автобусный тур из Ярославля в Грузию прошёл по маршруту Тбилиси — Ушгули — Гудаури вчера в 17:13
Как отдохнуть в Грузии за 67 тысяч: бюджетный маршрут без потери впечатлений

Блогер smnnatasha делится увлекательными моментами из своего 11-дневного автобусного тура в Грузию — от вин до горных пейзажей.

Читать полностью » Путь к мысу Чирикова в Магаданской области составляет около 40 километров в обе стороны вчера в 16:51
40 километров одиночества: тропа, ведущая к самому дикому месту Колымы

Мыс Чирикова — это не только живописные виды и дикая природа. Узнайте, как подготовиться к 40-километровому походу и не допустить ошибок.

Читать полностью » Власти Киото с марта 2026 года повысят налог на проживание для туристов вчера в 15:45
Киото решился на радикальные меры: туристам придётся платить больше

С марта 2026 года в Киото вводится новый налог на проживание. Узнайте, сколько придется доплачивать туристам и как это скажется на поездках.

Читать полностью » Экскурсия на вулкан Этна в Италии обошлась всего в 25 евро: опыт самостоятельной поездки вчера в 14:43
Италия без турагентств: как трое друзей открыли страну заново

16 дней в Италии, путешествие с друзьями и неожиданные открытия: секреты затрат на жилье, еду и приключения в Риме, Флоренции и на побережье Амальфи.

Читать полностью »

Новости
Дом
Психологи предупредили: беспорядок под кроватью влияет на сон и уровень тревожности
Красота и здоровье
Врач Чернышова: заразиться ветрянкой может каждый, кто не болел и не вакцинировался
Питомцы
Эксперты: осенью важно использовать светящиеся ошейники для собак
Спорт и фитнес
Доктор Забалета-Корта: мышцы живота становятся видимыми только при низком уровне жира
Наука
CNRS: во Франции обнаружен природный водород на глубине трёх километров
Садоводство
Эксперты напоминают: монстеру нужно поливать только после подсыхания верхнего слоя почвы
Спорт и фитнес
Учёные доказали: физическая активность 3–5 раз в неделю улучшает настроение на 40%
Культура и шоу-бизнес
Slipknot начали работу над новым альбомом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet