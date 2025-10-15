Город, где ночи шумят, а утро пахнет кофе и книгами: Лёвен изнутри

На востоке от Брюсселя, всего в получасе езды на поезде, расположен уютный и удивительно атмосферный город Лёвен (Leuven). Его называют умным и весёлым сердцем Бельгии - здесь соседствуют древняя готическая архитектура, университет с многовековой историей и десятки шумных баров, где вечерами кипит студенческая жизнь.

Лёвен — не самое туристическое направление, но именно это делает его особенным. В отличие от Брюгге или Гента, он живёт не декорациями, а настоящей энергией: повседневной, тёплой и немного беззаботной.

Университет, который стал символом города

Главная гордость Лёвена — Католический университет, основанный ещё в XV веке. Сегодня в нём учатся около 50 000 студентов со всего мира. Университет буквально сросся с городом: факультеты, лаборатории и корпуса раскиданы по всему Лёвену, превращая его в один большой кампус.

Одним из самых впечатляющих зданий считается замок Аренберг, где располагаются инженерный и архитектурный факультеты. Средневековые башни замка соседствуют с современными аудиториями, создавая ощущение, что прошлое и будущее здесь живут бок о бок.

В истории университета были и трагические страницы. Библиотеку Лёвенского университета дважды уничтожали — в Первую и Вторую мировые войны. Здание восстановили, сохранив фасад XIX века и превратив его в символ стойкости города.

Архитектура и прогулки по центру

Поезд прибывает прямо на центральный вокзал Лёвена, откуда до центра можно дойти пешком за 20 минут по улице Bondgenotenlaan. Путь приведёт к фонтану Фонске - бронзовой статуе, изображающей студента с кружкой пива и книгой в руках. Местные шутят, что это символ идеального баланса между знаниями и весельем.

Неподалёку расположена Городская ратуша, поражающая своей ажурной готикой и множеством статуй. Её часто сравнивают с брюссельской, но Лёвенская, несмотря на меньшие размеры, выглядит даже изящнее.

Пройдите дальше — и окажетесь в Большом бегинаже (Groot Begijnhof). Это уникальный "город в городе", построенный на реке Диль. Когда-то здесь жили бегинки — женщины, выбравшие религиозную общину без строгих монашеских обетов. Сегодня этот район включён в список наследия ЮНЕСКО и используется как кампус для студентов. В старинных домиках сохранилась особая атмосфера тишины и уюта.

Жить в Бегинаже дешевле, чем в обычных общежитиях, но и правила строже: алкоголь, вечеринки и гости здесь под запретом.

Лёвен ночью: бары, кантусы и пивная культура

Когда солнце садится, спокойный Лёвен преображается. Центром ночной жизни становится площадь Ауде Маркт (Oude Markt) - вытянутая улица, по обеим сторонам которой расположено более 40 баров. Её называют "самым длинным баром в мире".

В Бельгии разрешено пить пиво на улицах, поэтому вечера часто начинаются с predrink - непринуждённых встреч под открытым небом. Потом студенты перемещаются из бара в бар, превращая центр города в шумный фестиваль.

Вот лишь несколько популярных мест:

De Giraf (Oude Markt 38) - для любителей необычных коктейлей;

- для любителей необычных коктейлей; Barvista (Oude Markt 7-8) - шумные вечеринки под бельгийскую и голландскую музыку;

- шумные вечеринки под бельгийскую и голландскую музыку; De Weerelt (Oude Markt 44) - большой выбор местного пива по доступным ценам;

- большой выбор местного пива по доступным ценам; Revue (Oude Markt 51) - культовое место студентов университета.

Здесь всё устроено просто: пришёл с друзьями, выбрал сорт пива — и наслаждайся атмосферой.

Кантус — студенческая традиция с пивом и песнями

Пиво в Лёвене — не просто напиток, а часть студенческой идентичности. Одной из главных традиций считается кантус (cantus) - совместные посиделки с песнями и ритуалами.

Студенты собираются командами, надевают шапочки, а ведущий — сеньер (senior) - руководит процессом. Всё проходит по определённым правилам: участники поют на латинском, нидерландском и английском языках, а между куплетами поднимают кружки, произнося "ad fundum" ("до дна") или "ad libitum" ("пей сколько хочешь"). Это не просто застолье, а символ дружбы и единства студенческого сообщества.

Центр бельгийского пивоварения

Лёвен — родина одного из самых известных брендов в мире — Stella Artois. Пивоварня была основана в XVII веке и по сей день остаётся главным работодателем города.

Туристы могут посетить завод Stella Artois (Aarschotsesteenweg 20). Экскурсия включает осмотр производственных цехов, рассказ об истории бренда и дегустацию свежесваренного пива прямо из бочки.

Лёвен — это город, в котором история и молодость живут бок о бок. Он утопает в звоне колоколов и гуле вечерних песен, хранит традиции учёности и веселья, древности и свободы. Тот, кто однажды побывает здесь, наверняка запомнит его особое настроение — спокойное днём и яркое, как бокал свежего пива, ночью.