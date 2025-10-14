Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Андорра-Ла-Велья. Горная река Валира. - panoramio
Андорра-Ла-Велья. Горная река Валира. - panoramio
© commons.wikimedia.org by tiger rus is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:22

Между Францией и Испанией: Андорра - маленькая страна с большими горами

Андорра зимой и летом: горнолыжные курорты, хайкинг и термальные источники

Андорра — страна, где горы задают ритм жизни. На площади меньше Варшавы уместились 250 километров трасс, десятки озёр, панорамные маршруты, велодороги и термальные комплексы, о которых знают во всей Европе. Здесь можно кататься, карабкаться, греться и просто дышать — воздухом, в котором чувствуется высота.

Рай для лыжников и сноубордистов

Если бы у горнолыжников была своя Мекка, ею стала бы Андорра. Сезон здесь длится с декабря по апрель, а трассы тянутся по всей стране — от Пас-де-ла-Каза у французской границы до курортов Грандвалира, Валлнорд и Энкамп рядом со столицей.

Трассы подойдут всем: новички могут спокойно тренироваться на пологих склонах, а опытные райдеры — участвовать во фрирайд-соревнованиях, которые ежегодно проходят в горах княжества. Снаряжение проще арендовать на месте, но многие предпочитают купить всё здесь же - цены в Андорре заметно ниже, чем во Франции или Испании.

"После катания можно пройтись по магазинам — здесь сноуборд стоит меньше, чем в соседних странах", — отмечает инструктор Карлос Мендоса.

Единственный минус — добраться не так просто. Прямого авиасообщения нет, поэтому путешественники чаще прилетают в Барселону или Тулузу и едут автобусом через горы.

Цены ниже, чем у соседей

Несмотря на престиж и горные виды, Андорра считается одним из самых выгодных направлений для шопинга. Из-за беспошлинной торговли товары здесь на 15-20% дешевле, чем в Испании или Франции.

Местные жители шутят, что французы приезжают сюда, как в супермаркет: за сигаретами, косметикой, алкоголем, электроникой и одеждой. И действительно — в Андорре полно брендов, которых не найти даже в Париже или Мадриде.

Страна не входит в Евросоюз, но живёт в евро и официально находится под протекцией двух соседей. Визу для въезда не требуют, пограничный контроль часто условный — достаточно паспорта.

Хайкинг вместо лыж

Когда снег сходит, Андорра превращается в рай для пеших путешественников. Здесь десятки маршрутов разной сложности — от коротких прогулок до многодневных треков.

Самые известные тропы ведут к кристально чистым озёрам и смотровым площадкам:
Comapedrosa Peak - самая высокая точка страны;
Canillo Loop - живописная петля через долину;
Estany Circ de Pessons и Estanys de Juclar - маршруты вдоль горных озёр.

В каталоге AllTrails — более 70 треков, и почти все с рейтингом выше 4 звёзд.

Пейзажи не уступают Альпам: серпантины, хвойные леса и горы, уходящие в облака. К тому же здесь 250 солнечных дней в году, и даже дождь — скорее исключение.

Андорра для тех, кто любит высоту

Княжество известно не только лыжами, но и скалолазанием. В Энкампе, Канильо, Ордино и у термального центра Кальдеа оборудованы площадки под открытым небом. Некоторые маршруты предназначены для новичков, другие — для опытных альпинистов.

"В горах Андорры тренируется молодёжь, мечтающая о Гималаях", — говорит инструктор Марк Ферре.

Есть и закрытые залы, а также курсы по технике безопасности и работе с верёвками. Интересный факт: здесь тренировалась Кэти О'Дауд — первая женщина, покорившая Эверест с обеих сторон.

Велосипедное княжество

Весной и летом Андорра превращается в гигантскую велотрассу. Карта маршрутов напоминает схему метро: более 20 направлений, включая знаменитые перевалы Coll de la Gallina, Coll d'Ordino и Mirador del Circ de Pessons.

Дороги хорошо размечены, а местные водители привыкли к велосипедистам. Не случайно сюда приезжают профессионалы со всего мира — именно здесь проходит этап UCI и тренировочные сборы перед "Тур де Франс".

Термы и релакс

Когда ноги устали от подъемов, самое время заехать в Caldea, крупнейший термальный комплекс Южной Европы, расположенный в Лес-Эскальдесе. Здание из стекла и света видно издалека, а внутри — горячие бассейны, сауны, джакузи и водопады.

Рядом находится центр INÚU, рассчитанный на взрослых и пары, а в курортах Солдеу и Андорра-ла-Велья — СПА-отели уровня 5 звёзд. Особенно известны Sport Wellness Mountain Spa и Diamond Spa.

Местные уверены: воздух и вода в Андорре действительно лечат. После горных нагрузок здесь легко восстановиться и почувствовать себя заново.

Культура и музеи

Музея Андорры в прямом смысле нет, зато есть 17 тематических музеев - от табака и автомобилей до парфюмерии и комиксов. В музее электричества можно узнать, как страна обеспечивает энергией горные районы, а в музее Библии — рассмотреть редчайшие рукописи.

Практическая информация

  • Транспорт: общественный транспорт развит слабо, автостоп тоже не вариант. Лучше арендовать машину или велосипед.

  • Язык: официальный — каталонский, но все говорят по-испански и по-французски.

  • Валюта: евро. Банкоматы есть повсюду, а чаевые — по желанию.

Почти в каждом городе найдутся бесплатные достопримечательности: старинные церкви, замки и мосты, где можно сделать кадры, похожие на открытки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зимний Зальцбург: рождественские рынки, шествие крампусов и фестиваль Моцарта сегодня в 4:45
Зальцбург зимой: рождественская сказка с чертями, песнопениями и ароматом пунша

В декабре Зальцбург превращается в сказку с огнями, ярмарками и шествием демонов. Узнай, где найти лучшее рождественское настроение и почему сюда стоит приехать зимой.

Читать полностью » Зимняя Вена: главные рождественские ярмарки и балы Австрии 2025 года сегодня в 3:39
Куда поехать в Австрии зимой, если ты не катаешься на лыжах

Зима в Вене — это ярмарки, балы и катки. Где посмотреть праздничные базары, как попасть на бал и что посетить зимой в столице Австрии.

Читать полностью » Авиационные службы Непала напомнили о рисках посадки в аэропорту Лукла сегодня в 2:35
Там, где горы выше неба: аэропорты, из которых взлетают только смельчаки

Самые экстремальные аэропорты мира: где пилоты летают на пределе, а пассажиры получают лучшие виды и самые сильные впечатления.

Читать полностью » YouTravel.me: в Сингапуре туристам стоит заранее изучить местные запреты, чтобы избежать штрафов сегодня в 1:16
Город без мусора, но со штрафами за бутылку воды: в чём секрет Сингапура

Почему в Сингапуре нельзя жевать жвачку, петь на улице и оставлять воду в цветочном горшке? Разбираемся, за что здесь штрафуют и как избежать ошибок туристу.

Читать полностью » Биолог Андрес Руис предупредил об угрозе экосистеме цветущей Атакамы сегодня в 0:26
Пустыня проснулась после десятилетий молчания: Атакама зацвела вновь

На севере Чили пустыня, где годами не падает ни капли дождя, внезапно превратилась в цветущий сад. Почему это происходит и как сохранить чудо живой Атакамы?

Читать полностью » Эксперты объяснили, как правильно планировать поездку за границу сегодня в 0:17
Путешествие мечты может обернуться кошмаром — эти ошибки совершают даже опытные туристы

Неидеальный отпуск начинается с мелочей: забытые зарядки, плотный график, еда "наугад". Мы собрали короткий гид по частым ошибкам в поездках и способам их избежать.

Читать полностью » Таиланд в 2025 году запускает программу модернизации туризма с акцентом на безопасность и экологию вчера в 23:50
Таиланд перезапускает туризм: новые технологии, зелёные стандарты и безопасность 24/7

Новый министр туризма Таиланда объявил три реформы для путешественников — безопасность, цифровизация и экология. Что ждёт туристов в 2025 году?

Читать полностью » С 12 октября 2025 года в ЕС заработала система EES для фиксации въезда и выезда путешественников вчера в 22:45
Европа переходит на цифровую границу: что ждёт туристов после запуска системы EES

В ЕС запустили новую систему контроля въезда и выезда — EES. Что изменится для россиян, нужен ли биометрический паспорт и где теперь ждать очередей.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Эксперты: вишню в Сибири нужно пересаживать при температуре +10…+15 °C и без риска заморозков
Красота и здоровье
Весенние работы в саду помогают укрепить здоровье при правильной технике — Андрей Тяжельников
Наука
Копчение тел было первобытным методом мумификации в Юго-Восточной Азии — Чжэнь Ли
Дом
Советские вещи, которые до сих пор служат: ностальгия по прошлому
Красота и здоровье
Невролог Демьяновская рассказала о первых признаках артрита и хрусте в суставах
УрФО
В Пермском крае вырос спрос на санаторный отдых: путёвки на осенние каникулы почти закончились
Спорт и фитнес
Эксперты отметили эффективность упражнения ски-эрг для укрепления пресса и спины
Культура и шоу-бизнес
Джиджи Хадид публично призналась в любви Брэдли Куперу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet