Между Францией и Испанией: Андорра - маленькая страна с большими горами

Андорра — страна, где горы задают ритм жизни. На площади меньше Варшавы уместились 250 километров трасс, десятки озёр, панорамные маршруты, велодороги и термальные комплексы, о которых знают во всей Европе. Здесь можно кататься, карабкаться, греться и просто дышать — воздухом, в котором чувствуется высота.

Рай для лыжников и сноубордистов

Если бы у горнолыжников была своя Мекка, ею стала бы Андорра. Сезон здесь длится с декабря по апрель, а трассы тянутся по всей стране — от Пас-де-ла-Каза у французской границы до курортов Грандвалира, Валлнорд и Энкамп рядом со столицей.

Трассы подойдут всем: новички могут спокойно тренироваться на пологих склонах, а опытные райдеры — участвовать во фрирайд-соревнованиях, которые ежегодно проходят в горах княжества. Снаряжение проще арендовать на месте, но многие предпочитают купить всё здесь же - цены в Андорре заметно ниже, чем во Франции или Испании.

"После катания можно пройтись по магазинам — здесь сноуборд стоит меньше, чем в соседних странах", — отмечает инструктор Карлос Мендоса.

Единственный минус — добраться не так просто. Прямого авиасообщения нет, поэтому путешественники чаще прилетают в Барселону или Тулузу и едут автобусом через горы.

Цены ниже, чем у соседей

Несмотря на престиж и горные виды, Андорра считается одним из самых выгодных направлений для шопинга. Из-за беспошлинной торговли товары здесь на 15-20% дешевле, чем в Испании или Франции.

Местные жители шутят, что французы приезжают сюда, как в супермаркет: за сигаретами, косметикой, алкоголем, электроникой и одеждой. И действительно — в Андорре полно брендов, которых не найти даже в Париже или Мадриде.

Страна не входит в Евросоюз, но живёт в евро и официально находится под протекцией двух соседей. Визу для въезда не требуют, пограничный контроль часто условный — достаточно паспорта.

Хайкинг вместо лыж

Когда снег сходит, Андорра превращается в рай для пеших путешественников. Здесь десятки маршрутов разной сложности — от коротких прогулок до многодневных треков.

Самые известные тропы ведут к кристально чистым озёрам и смотровым площадкам:

• Comapedrosa Peak - самая высокая точка страны;

• Canillo Loop - живописная петля через долину;

• Estany Circ de Pessons и Estanys de Juclar - маршруты вдоль горных озёр.

В каталоге AllTrails — более 70 треков, и почти все с рейтингом выше 4 звёзд.

Пейзажи не уступают Альпам: серпантины, хвойные леса и горы, уходящие в облака. К тому же здесь 250 солнечных дней в году, и даже дождь — скорее исключение.

Андорра для тех, кто любит высоту

Княжество известно не только лыжами, но и скалолазанием. В Энкампе, Канильо, Ордино и у термального центра Кальдеа оборудованы площадки под открытым небом. Некоторые маршруты предназначены для новичков, другие — для опытных альпинистов.

"В горах Андорры тренируется молодёжь, мечтающая о Гималаях", — говорит инструктор Марк Ферре.

Есть и закрытые залы, а также курсы по технике безопасности и работе с верёвками. Интересный факт: здесь тренировалась Кэти О'Дауд — первая женщина, покорившая Эверест с обеих сторон.

Велосипедное княжество

Весной и летом Андорра превращается в гигантскую велотрассу. Карта маршрутов напоминает схему метро: более 20 направлений, включая знаменитые перевалы Coll de la Gallina, Coll d'Ordino и Mirador del Circ de Pessons.

Дороги хорошо размечены, а местные водители привыкли к велосипедистам. Не случайно сюда приезжают профессионалы со всего мира — именно здесь проходит этап UCI и тренировочные сборы перед "Тур де Франс".

Термы и релакс

Когда ноги устали от подъемов, самое время заехать в Caldea, крупнейший термальный комплекс Южной Европы, расположенный в Лес-Эскальдесе. Здание из стекла и света видно издалека, а внутри — горячие бассейны, сауны, джакузи и водопады.

Рядом находится центр INÚU, рассчитанный на взрослых и пары, а в курортах Солдеу и Андорра-ла-Велья — СПА-отели уровня 5 звёзд. Особенно известны Sport Wellness Mountain Spa и Diamond Spa.

Местные уверены: воздух и вода в Андорре действительно лечат. После горных нагрузок здесь легко восстановиться и почувствовать себя заново.

Культура и музеи

Музея Андорры в прямом смысле нет, зато есть 17 тематических музеев - от табака и автомобилей до парфюмерии и комиксов. В музее электричества можно узнать, как страна обеспечивает энергией горные районы, а в музее Библии — рассмотреть редчайшие рукописи.

Практическая информация

Транспорт: общественный транспорт развит слабо, автостоп тоже не вариант. Лучше арендовать машину или велосипед.

Язык: официальный — каталонский, но все говорят по-испански и по-французски.

Валюта: евро. Банкоматы есть повсюду, а чаевые — по желанию.

Почти в каждом городе найдутся бесплатные достопримечательности: старинные церкви, замки и мосты, где можно сделать кадры, похожие на открытки.