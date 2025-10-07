Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Здание Администрация города Улан-Удэ
Здание Администрация города Улан-Удэ
© commons.wikimedia.org by UlanTravel is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 18:07

Улан-Удэ: город, где шаманы, ламы и батюшки молятся под одним лебом

Улан-Удэ - город на пути к Байкалу, где встречаются буддизм и православие

На стыке Европы и Азии, где встречаются степи Забайкалья и священные воды Байкала, раскинулся Улан-Удэ — столица солнечной Бурятии, один из самых необычных городов России. Здесь всё перемешано, но удивительным образом гармонично. На одних улицах мирно соседствуют православные храмы и буддийские дацаны, а рядом с ними — шаманские святилища, украшенные пёстрыми лентами. Город словно живёт сразу в трёх мирах — православном, буддийском и древнем шаманском.

Город, где Азия встречается с Европой

Улан-Удэ — город-перекрёсток, город-символ того, как разные культуры могут уживаться в одном пространстве. Русские и буряты, старообрядцы, буддисты, шаманы и православные священники — все они составляют удивительно целостный, но многоликий облик этого места.

Город расположен всего в ста километрах от легендарного озера Байкал, и именно это соседство делает его популярным среди туристов. Через Улан-Удэ проходят маршруты к восточному побережью Байкала, считающемуся более спокойным и "дикой" стороной священного озера.

История и культура

Город был основан в 1666 году как острог на слиянии рек Уды и Селенги. Изначально он назывался Удинск, затем Верkhнеудинск, а в 1934 году получил нынешнее имя — Улан-Удэ, что в переводе с бурятского означает "красная Уда".

Близость к Монголии и Китаю сформировала здесь особый культурный ландшафт. Русские купцы привозили товары из Центральной Азии, буряты сохраняли кочевые традиции, а буддийские монахи строили первые дацаны. Так родился город, где купола церквей соседствуют с пагодами, а молитвенные барабаны вращаются рядом с золотыми крестами.

Город контрастов

Прогуливаясь по центру, можно увидеть, как прошлое и современность переплетаются буквально на каждом шагу. Здесь старинные деревянные дома с резными наличниками соседствуют с советскими зданиями в стиле конструктивизма и новыми стеклянными торговыми центрами. На улицах встречаются и старообрядцы, и монахи в шафрановых одеяниях, и туристы со всего мира.

Буддийская столица России

Одним из главных символов города считается Иволгинский дацан - духовный центр буддизма в России. Он находится в 30 километрах от Улан-Удэ и считается местом силы. Здесь хранятся мощи Даши-Доржо Итигэлова, ламы, тело которого, по преданию, не поддалось тлению. Тысячи паломников приезжают сюда, чтобы получить благословение.

Сам город украшен множеством дацанов и ступ, а на перевалах можно увидеть шаманские "сэргэ" — деревянные тотемы, украшенные разноцветными лентами хадак. Туристы часто останавливаются, чтобы повязать свою ленту — на удачу и добрую дорогу.

Православная и старообрядческая традиция

Не меньше в городе и православных святынь. Среди них — Одигитриевский собор, построенный в XVIII веке, и собор Святой Троицы. Улан-Удэ также известен как один из центров старообрядчества — их общины живут здесь со времён Петра I.

Таблица "Сравнение": три духовные традиции Улан-Удэ

Религия Главные объекты Символы и ритуалы
Буддизм Иволгинский дацан, ступы Хадак, молитвенные барабаны, мантры
Православие Одигитриевский собор, Троицкая церковь Иконы, колокольный звон
Шаманизм Сэргэ, священные горы и реки Обряды очищения, подношения Бурхану

Современный облик

Сегодня Улан-Удэ — это современный, динамичный город, где сохранился дух традиции. Он входит в список самых солнечных городов России — здесь более 280 ясных дней в году. На главной площади стоит крупнейший в мире памятник голове Ленина - 42 тонны бронзы и 7,7 метра высоты. Это одна из самых необычных достопримечательностей страны, к которой непременно подходят все туристы.

В Улан-Удэ кипит культурная жизнь: фестивали национальных кухонь, праздники буддистского Нового года Сагаалган, фольклорные шоу и театральные постановки. Особенно популярны Бурятский театр оперы и балета и Национальный музей Бурятии, где можно увидеть древние маски шаманов и предметы кочевой культуры.

Интересные факты

  1. Улан-Удэ — единственный город России, где официально зарегистрировано более десяти религиозных направлений.
  2. Здесь снимали сцены фильма "Хозяин тайги" и сериала "Сержант милиции".
  3. В Бурятии живёт около 100 народностей, и все они представлены в столице.
  4. Местные считают, что ленты, повязанные на сэргэ, приносят удачу — но только если сделаны из натуральной ткани.
  5. В городе сохранился старинный вокзал, построенный на Транссибирской магистрали в начале XX века.

FAQ

Как добраться до Улан-Удэ?
Самолётом из Москвы (около 6 часов) или поездом по Транссибирской магистрали.

Когда лучше ехать?
С мая по сентябрь — сухо, солнечно, удобно ездить к Байкалу. Зимой город особенно красив во время праздника Сагаалган.

Что привезти из Улан-Удэ?
Амулеты из кости и дерева, буддийские четки, шерстяные изделия, национальные куклы в бурятских костюмах и чай с молоком и солью.

Улан-Удэ — это город, где встречаются два мира. Здесь Европа протягивает руку Азии, православные кресты отражаются в куполах дацанов, а степной ветер несёт запах Байкала. Это место, где прошлое и настоящее живут в удивительной гармонии, даря каждому гостю ощущение внутреннего покоя и открывая путь к знакомству с душой Восточной Сибири.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хакасия - край озёр, гор и памятников древней цивилизации сегодня в 18:12
Где степь встречает горы, а солнце отражается в камнях: Хакасия поражает красотой

Хакасия - древняя земля Сибири, где горы и степи хранят память тысячелетий. Путешествие сюда — как встреча с живой историей и дыханием предков.

Читать полностью » Тюмень: святыни, музеи и архитектура старейшего города Западной Сибири сегодня в 13:18
Сибирский характер в камне, дереве и огне: чем живёт Тюмень сегодня

Тюмень - ворота Сибири, город у реки Туры с древними монастырями, уютными набережными и северным гостеприимством. Здесь прошлое и будущее идут рука об руку.

Читать полностью » Тула: кремль, музеи и знаменитые пряники старинного русского города сегодня в 13:05
От Куликовского поля до пряничного музея: чем живёт город-герой Тула

Тула - город-герой, где оружейники ковали победу, а мастера пекли знаменитые пряники. Узнайте, что делает этот древний город настоящим символом русской души.

Читать полностью » Торжок: памятники архитектуры, монастыри и промыслы старинного русского города сегодня в 13:03
Торжок: город, где Пушкин ел котлеты, а Екатерина II учила девушек золотому шитью

Торжок — город золотого шитья, древних купцов и архитектуры Львова. Узнайте, как древний торговый центр превратился в жемчужину Тверской земли.

Читать полностью » Истра - центр паломничества и культурных маршрутов Подмосковья сегодня в 12:55
Что посмотреть в Истре: монастырь, музеи, усадьбы и памятник даме с собачкой

Небольшая, но удивительно самобытная Истра — это не просто подмосковный город, а «русский Иерусалим» с богатой историей и особой атмосферой.

Читать полностью » Иркутск - столица Южного Байкала: достопримечательности и архитектурное наследие сегодня в 11:48
Иркутск - ворота к Байкалу и сердце Сибири: город, выросший из острога

Иркутск — ворота к Байкалу и один из красивейших городов Сибири. История, купеческие особняки, набережная Ангары и близость легендарного озера делают его идеальным направлением для путешествий.

Читать полностью » Изборск - один из древнейших городов России: история, крепость и Словенские ключи сегодня в 10:46
Изборск - город старше Пскова и ровесник Новгорода: где начиналась русская история

Древний Изборск — город легенд и крепостей, место, где начиналась история Руси. Узнайте о Труворовом городище, крепости XIV века и чудотворных Словенских ключах.

Читать полностью » Иваново - текстильная столица России: история, достопримечательности и культурная жизнь города сегодня в 9:43
Текстиль, театры и легенды о невестах: что притягивает туристов в Иваново

Иваново — город невест и центр русского текстиля, где конструктивизм соседствует с купеческими усадьбами, а музеи и фестивали создают атмосферу живого искусства.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Элиста: история, достопримечательности и буддийские святыни столицы Калмыкии
Красота и здоровье
Психиатр Панов объяснил, как отличить паническую атаку от сердечного приступа
Туризм
Шуя: история, достопримечательности и храмы старинного города
Красота и здоровье
Розмарин и пищевая сода доказали эффективность в восстановлении естественного цвета волос
Дом
Уксус и лимон помогают устранить запах еды и плесени без вреда для здоровья
Туризм
За доллар в Узбекистане можно купить плов, хлеб и билет в Самаркандский Регистан
Туризм
Череповец - промышленный центр Вологодской области с 600-летней историей
Туризм
Чебоксары - промышленный и культурный центр Поволжья с богатым прошлым
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet