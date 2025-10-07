Город, переживший монголов, литовцев и смуту: в чём сила Углича

Живописный, будто сошедший с полотен Кустодиева, Углич раскинулся на берегу великой Волги — реки, без которой невозможно представить Россию. Несмотря на то, что город находится чуть в стороне от классического маршрута Золотого кольца, он остаётся его непременной жемчужиной. Здесь, среди куполов, старинных усадеб и мягкого света воды, ощущается дыхание прошлого — одновременно величественного и трагического.

Город на излучине

Согласно одной из версий, название города происходит от слова "углич" — старинного обозначения изгиба реки. И действительно, Углич стоит в месте, где Волга делает плавный поворот, словно обнимая древние стены кремля. По другой версии, имя города связано с углежжением — ремеслом, которым издавна занимались здешние жители. Как бы то ни было, история города насчитывает почти 1100 лет.

"Углич — город, где даже тишина звучит древностью", — говорил писатель Иван Бунин, бывавший здесь в начале XX века.

Древний центр на берегу Волги

Первое упоминание об Угличе содержится в Ипатьевской летописи 1148 года, где он фигурирует под названием Угличе-Поле. Считается, что город основал родственник княгини Ольги — Ян Плесковитич, а традиционной датой его основания принято считать 937 год.

На протяжении веков Углич не раз переживал разорения: его сжигали монголо-татары, литовцы и тверские князья. Однако город вновь и вновь восставал из пепла, обретая всё большую значимость.

Главное событие, определившее судьбу Углича, произошло 15 мая 1591 года, когда при загадочных обстоятельствах погиб царевич Дмитрий, сын Ивана Грозного. Именно здесь, во дворе угличского кремля, оборвалась династия Рюриковичей, а вместе с ней — эпоха московских князей.

Тайна царевича Дмитрия

Смерть восьмилетнего наследника стала переломным моментом русской истории. По официальной версии, мальчик во время игры в ножички случайно ранил себя во время припадка. Однако мать царевича, царица Мария Нагая, не поверила в несчастный случай и обвинила в убийстве сторонников Бориса Годунова.

Весть о трагедии вызвала народный бунт — толпа растерзала предполагаемых убийц, а колокол, возвестивший о смерти Дмитрия, был сослан в Сибирь.

Позже, когда царевич был причислен к лику святых, Церковь Дмитрия на Крови стала главным символом Углича. Его образ увековечен и на гербе города: на красном фоне юный Дмитрий держит нож — напоминание о загадочной смерти и начале Смутного времени.

События 1591 года вдохновили Александра Пушкина на создание трагедии "Борис Годунов". С тех пор Углич навсегда остался городом, где история и легенды переплетаются.

Город, где прошлое не уходит

Современный Углич бережно хранит свой облик: старинные купеческие дома, узкие улочки и виды на Волгу создают ощущение, будто время здесь остановилось. Даже советские постройки, включая Угличскую ГЭС, гармонично вписались в ландшафт, не разрушив его очарования.

В центре города возвышается Угличский кремль - древняя крепость с красными стенами, где до сих пор хранятся палаты царевича Дмитрия. На его территории стоит Церковь Дмитрия на Крови с ярко-красными стенами и синими куполами — одно из самых фотографируемых мест Золотого кольца.

Рядом — Спасо-Преображенский собор XVII века, украшенный фресками с изображением святых и князей. Его колокольня служит прекрасной обзорной площадкой.

Архитектура и атмосфера

Углич — редкий пример города, где сохранилась архитектурная среда конца XVIII — начала XIX веков. Здесь можно увидеть:

Алексеевский монастырь - женскую обитель, основанную ещё в XV веке;

- женскую обитель, основанную ещё в XV веке; Богоявленский монастырь - с величественной колокольней и куполами, отражающимися в воде;

- с величественной колокольней и куполами, отражающимися в воде; Церковь царевича Дмитрия "на поле" - построенную на месте, где якобы нашли тело мальчика;

- построенную на месте, где якобы нашли тело мальчика; Купеческие особняки с изящной лепниной и деревянными наличниками;

с изящной лепниной и деревянными наличниками; Музей городского быта, где можно увидеть подлинные вещи XIX века — самовары, швейные машинки, зеркала и часы.

В Угличе работают необычные музеи — Музей мифов и суеверий русского народа, Музей гидроэнергетики, Музей тюремного быта, а также знаменитый Музей водки, где представлено более 4000 экспонатов.

Как провести день в Угличе

Утро — прогулка по набережной и посещение кремля с Церковью Дмитрия на Крови. День — экскурсия в Музей водки и Музей мифов и суеверий. Обед — в ресторане "Волга" или купеческой трапезной с блюдами по старинным рецептам. Вечер — прогулка на теплоходе по Волге или посещение фестиваля "Углич — лицо русской провинции". На следующий день — поездка в окрестные монастыри и старообрядческие поселения.

FAQ

Как добраться до Углича?

Из Москвы можно доехать поездом или автобусом через Калязин (около 4 часов). Также летом сюда ходят речные круизы.

Когда лучше ехать?

Весной и летом, когда Волга полноводна и открыты все музеи. Зимой Углич превращается в сказочный снежный город с ледяными ярмарками.

Что привезти из Углича?

Изделия местных ремесленников: расписные прялки, фигурки, кружево, медовуху и сувениры с изображением царевича Дмитрия.

Углич — это не просто пункт на карте Золотого кольца, а летопись русской судьбы. Здесь красота природы переплетается с трагической историей, а древние храмы соседствуют с музеями и фестивалями. Этот город — символ памяти, веры и неизменного обаяния русской провинции.