Сибирский характер в камне, дереве и огне: чем живёт Тюмень сегодня

Тюмень — первый русский город в Сибири, основанный в 1586 году. Именно отсюда началось освоение огромных восточных земель, поэтому её называют "воротами Сибири". Город вырос на месте древнего татарского поселения Чинги-Тура, бывшей столицы Сибирского ханства, и сегодня стал современным промышленным, научным и культурным центром с богатой историей и уникальной атмосферой.

Город у реки Тура

Тюмень расположена на живописных берегах реки Туры, и именно от набережной обычно начинается знакомство с городом. С высокого моста Влюблённых, соединяющего берега, открываются захватывающие виды: древние купола Свято-Троицкого монастыря и изящная Крестовоздвиженская церковь.

Название города до сих пор вызывает споры. Одни считают, что оно происходит от татарского слова "тумен" — "десятитысячное войско", другие — от выражения "тю мяна" ("моё достояние"). В современном татарском языке слово "тюмень" означает "низина". Какая бы версия ни оказалась верной, город действительно стал достоянием России.

Где начинается история

Символическая точка отсчёта Тюмени — Историческая площадь. Считается, что именно здесь стояли первые постройки русских переселенцев. Сегодня площадь — излюбленное место прогулок и начало большинства экскурсий.

Рядом возвышается древний Свято-Троицкий мужской монастырь, основанный в 1616 году. Это одна из старейших святынь всей Сибири. Сюда приезжают паломники со всего Урала и Западной Сибири, чтобы поклониться мощам святителя Филофея и прогуляться по благоухающему скверу святителя Феофана, где весной цветут яблони.

Не менее величественен Знаменский собор, поражающий красотой сибирского барокко. Построенный на месте старой деревянной церкви, он возводился почти сто лет и был освящён в 1904 году. Сияющие купола и резные фасады делают его архитектурной жемчужиной Тюмени.

Архитектурные сокровища

Главная городская артерия — улица Республики, сохранившая множество зданий XIX века. Прогуливаясь по ней, можно почувствовать атмосферу купеческой Тюмени:

Музей-усадьба Колокольниковых - старейший дом, переживший десятки пожаров, сегодня хранит коллекцию старинных предметов быта;

Дом Аверкиева выделяется необычными чугунными балконами;

бывшая Городская дума теперь служит краеведческим музеем, где собраны артефакты, рассказывающие историю освоения Сибири.

Современная Тюмень раскрывается на Цветном бульваре - центре притяжения жителей и туристов. Здесь проходят фестивали, уличные концерты, а вокруг разбиты уютные кафе и зоны отдыха. Ещё одно необычное место — аллея Сибирских кошек с бронзовыми фигурками котов, установленных в память о животных, спасших Ленинград от нашествия крыс в годы блокады.

Искусство и музеи

Любителям живописи стоит заглянуть в Тюменский музей изобразительных искусств. В его коллекции — работы Айвазовского, Репина, Кустодиева и других мастеров. Музей расположен в старинном здании и является главным выставочным залом города.

Для тех, кто интересуется народной культурой, особое впечатление оставит ресторан-музей "Чум", где можно попробовать блюда хантыйской кухни и посидеть в настоящем северном жилище — чуме. Атмосфера настолько реалистична, что кажется, будто за окном шумит тундра.

Как провести день в Тюмени

Начните утро с прогулки по набережной Туры и мосту Влюблённых. Посетите Свято-Троицкий монастырь и Историческую площадь. Обедайте в ресторане "Чум" или одном из уютных кафе на Цветном бульваре. Днём — экскурсия по музеям и старинным домам улицы Республики. Вечером — прогулка по аллее Сибирских кошек и ужин с видом на реку.

Тюмень — город, где история России встречается с современностью. Здесь древние купеческие особняки соседствуют с футуристическими мостами, православные храмы — с уютными бульварами и музеями. Этот город стал первым русским окном в Сибирь, и его гостеприимство, природная красота и богатая культура делают путешествие в Тюмень по-настоящему запоминающимся.