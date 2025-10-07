Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Набережная реки Тура (Тюмень), 2014
Набережная реки Тура (Тюмень), 2014
© commons.wikimedia.org by Moritka is licensed under Copyrighted free use
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 13:18

Сибирский характер в камне, дереве и огне: чем живёт Тюмень сегодня

Тюмень: святыни, музеи и архитектура старейшего города Западной Сибири

Тюмень — первый русский город в Сибири, основанный в 1586 году. Именно отсюда началось освоение огромных восточных земель, поэтому её называют "воротами Сибири". Город вырос на месте древнего татарского поселения Чинги-Тура, бывшей столицы Сибирского ханства, и сегодня стал современным промышленным, научным и культурным центром с богатой историей и уникальной атмосферой.

Город у реки Тура

Тюмень расположена на живописных берегах реки Туры, и именно от набережной обычно начинается знакомство с городом. С высокого моста Влюблённых, соединяющего берега, открываются захватывающие виды: древние купола Свято-Троицкого монастыря и изящная Крестовоздвиженская церковь.

Название города до сих пор вызывает споры. Одни считают, что оно происходит от татарского слова "тумен" — "десятитысячное войско", другие — от выражения "тю мяна" ("моё достояние"). В современном татарском языке слово "тюмень" означает "низина". Какая бы версия ни оказалась верной, город действительно стал достоянием России.

Где начинается история

Символическая точка отсчёта Тюмени — Историческая площадь. Считается, что именно здесь стояли первые постройки русских переселенцев. Сегодня площадь — излюбленное место прогулок и начало большинства экскурсий.

Рядом возвышается древний Свято-Троицкий мужской монастырь, основанный в 1616 году. Это одна из старейших святынь всей Сибири. Сюда приезжают паломники со всего Урала и Западной Сибири, чтобы поклониться мощам святителя Филофея и прогуляться по благоухающему скверу святителя Феофана, где весной цветут яблони.

Не менее величественен Знаменский собор, поражающий красотой сибирского барокко. Построенный на месте старой деревянной церкви, он возводился почти сто лет и был освящён в 1904 году. Сияющие купола и резные фасады делают его архитектурной жемчужиной Тюмени.

Архитектурные сокровища

Главная городская артерия — улица Республики, сохранившая множество зданий XIX века. Прогуливаясь по ней, можно почувствовать атмосферу купеческой Тюмени:

  • Музей-усадьба Колокольниковых - старейший дом, переживший десятки пожаров, сегодня хранит коллекцию старинных предметов быта;

  • Дом Аверкиева выделяется необычными чугунными балконами;

  • бывшая Городская дума теперь служит краеведческим музеем, где собраны артефакты, рассказывающие историю освоения Сибири.

Современная Тюмень раскрывается на Цветном бульваре - центре притяжения жителей и туристов. Здесь проходят фестивали, уличные концерты, а вокруг разбиты уютные кафе и зоны отдыха. Ещё одно необычное место — аллея Сибирских кошек с бронзовыми фигурками котов, установленных в память о животных, спасших Ленинград от нашествия крыс в годы блокады.

Искусство и музеи

Любителям живописи стоит заглянуть в Тюменский музей изобразительных искусств. В его коллекции — работы Айвазовского, Репина, Кустодиева и других мастеров. Музей расположен в старинном здании и является главным выставочным залом города.

Для тех, кто интересуется народной культурой, особое впечатление оставит ресторан-музей "Чум", где можно попробовать блюда хантыйской кухни и посидеть в настоящем северном жилище — чуме. Атмосфера настолько реалистична, что кажется, будто за окном шумит тундра.

Как провести день в Тюмени

  1. Начните утро с прогулки по набережной Туры и мосту Влюблённых.

  2. Посетите Свято-Троицкий монастырь и Историческую площадь.

  3. Обедайте в ресторане "Чум" или одном из уютных кафе на Цветном бульваре.

  4. Днём — экскурсия по музеям и старинным домам улицы Республики.

  5. Вечером — прогулка по аллее Сибирских кошек и ужин с видом на реку.

Тюмень — город, где история России встречается с современностью. Здесь древние купеческие особняки соседствуют с футуристическими мостами, православные храмы — с уютными бульварами и музеями. Этот город стал первым русским окном в Сибирь, и его гостеприимство, природная красота и богатая культура делают путешествие в Тюмень по-настоящему запоминающимся.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Путеводитель по Екатеринбургу: Красная и Синяя линии, культурная жизнь и мистические места сегодня в 7:36
Столица Урала, родина Бажова и уральского рока: чем живёт современный Екатеринбург

Екатеринбург — столица Урала, где старинные храмы соседствуют с небоскрёбами, легенды — с реальностью, а малахитовые сказки оживают на улицах города.

Читать полностью » Дмитров: достопримечательности древнего подмосковного города и маршруты для прогулок сегодня в 6:34
Маленький город с великой судьбой: почему Дмитров называют тихим сердцем России

Дмитров — древний город Подмосковья с девятисотлетней историей, белокаменными храмами, уютными улицами и знаменитой фарфоровой традицией. Что посмотреть и что привезти из этой жемчужины Золотого кольца.

Читать полностью » Ярославль: история, достопримечательности и музеи города Золотого кольца России сегодня в 5:30
Город, где медведь стал символом силы: чем удивляет древний Ярославль

Исторический Ярославль — сердце Золотого кольца России. Что посмотреть, какие музеи посетить и какие сувениры привезти из города на Волге.

Читать полностью » Дагестан для туристов: от древнего Дербента до бархана Сарыкум сегодня в 4:57
Дагестан - жемчужина Кавказа: маршруты, села и уникальные памятники

Дагестан — это древние города, каньоны и пустыни, старинные аулы и гостеприимные люди. Узнайте, чем удивляет республика туристов со всего мира.

Читать полностью » Гусь-Хрустальный: родина русского хрусталя и часть Золотого кольца сегодня в 3:53
Георгиевский собор и музей хрусталя: сокровища Гусь-Хрустального

Гусь-Хрустальный — родина русского хрусталя, где история купеческих династий переплетается с уникальными достопримечательностями и традициями.

Читать полностью » Школа отца Мбаппе стала символом единства традиций и спорта в Камеруне сегодня в 2:22
Мир духов, футбола и джунглей: где прошлое не отпускает настоящее

Путешествие по Камеруну — это встреча с прошлым, которое живёт рядом с будущим. Здесь на одном берегу звучат барабаны древних обрядов, а на другом рисуют муралы в честь футбольных звёзд.

Читать полностью » Журналистка Габриелла Захарова: в кемпингах Домбая невозможно пользоваться душем сегодня в 1:22
Романтика под звёздами закончилась кошмаром: что на самом деле случилось с туристом в Домбае

Домбай манит туристов кристальным воздухом и горными вершинами, но за красотой скрываются бытовые испытания, способные превратить отдых в проверку на прочность.

Читать полностью » В Египте введут единый прейскурант на медицинские услуги для туристов на курортах Красного моря вчера в 23:27
Теперь турист не заплатит "за вид": в Египте вводят честные цены на лечение

Египет готовится ввести единые расценки на лечение в Хургаде и других курортных городах. Что изменится для туристов и как будет работать новая система — разбираемся подробно.

Читать полностью »

Новости
Еда
Баклажаны по-турецки с фаршем сохраняют сочность при запекании
Еда
Свинина с луком и помидорами на сковороде сохраняет сочность мяса
Красота и здоровье
Повышенный холестерин можно контролировать с помощью клетчатки и полезных жиров — Илья Воронов
Питомцы
Кошки выживают при падении благодаря особой анатомии
Технологии
Bloomberg: Тим Кук готовится покинуть пост главы Apple, преемником может стать Джон Тернус
Красота и здоровье
Кардиолог Лузина перечислила симптомы, указывающие на проблемы с сердцем
Садоводство
Листья комнатных растений нужно очищать водой, а не масляными спреями — Анна Михайлова
Садоводство
Уборка участка осенью в Брянской области: удаление растительных остатков предотвращает болезни и вредителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet