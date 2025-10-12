Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Калужская обл., Таруса - Ц. Воскресения Христова 1
Калужская обл., Таруса - Ц. Воскресения Христова 1
© commons.wikimedia.org by Aniacra is licensed under CC BY-SA 4.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:44

Город, где время шепчет стихами: Таруса хранит дыхание Цветаевой и Паустовского

Таруса: Город Цветаевой, Паустовского и Поленова на берегу Оки

Таруса — маленький, но удивительно живой город на берегу Оки. Здесь всё дышит прошлым и поэзией, а атмосфера располагает к тишине и созерцанию. Город сохранил очарование старой России — с одноэтажными купеческими домами, булыжными улицами и садами, где цветут яблони и сирень. Таруса включена в список исторических городов России и официально имеет статус природно-архитектурного заповедника.

Это место вдохновляло великих — Марину Цветаеву, Константина Паустовского, Николая Заболоцкого, Василия Поленова. Здесь бывал и Булат Окуджава, а многие художники и поэты называют Тарусу "тихой гаванью души".

Город с характером

Название Тарусы происходит от одноимённой реки, на которой она стоит. Первое упоминание о городе датируется 1246 годом. В те времена он был центром удельного княжества, а позднее переходил под власть разных земель — Рязанского, Калужского, Литовского.

Удалённость от больших дорог уберегла город от бурного развития и разрушений, зато позволила сохранить аутентичную атмосферу старинного русского города. Сегодня население Тарусы чуть больше девяти тысяч человек, но сюда ежегодно приезжают десятки тысяч туристов, художников и писателей.

Любопытно, что железнодорожной линии здесь нет, хотя существует станция "Тарусская" — она находится в Тульской области. Добраться до города можно только на автобусе или автомобиле, что делает Тарусу особенно уютной и спокойной.

Таруса глазами творцов

Таруса — город, где искусство буквально витает в воздухе. Здесь всё напоминает о людях, для которых творчество было смыслом жизни.

Дом-музей Марины Цветаевой

Один из самых известных музеев города. Он расположен в доме, где жила семья поэтессы. Музей открылся к 100-летию со дня её рождения — в 1992 году. Это тёплое, камерное место с фотографиями, личными вещами и мебелью семьи Цветаевых. На дворе стоит памятный камень с надписью: "Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева".

"Я люблю Тарусу за её тихую грусть и простоту", — писала поэтесса в своих письмах.

Дом-музей Константина Паустовского

Здесь всё дышит духом писателя: его книги, рукописи, очки, любимая пишущая машинка. Дом стоит у самого берега, и вид на реку, о котором Паустовский писал в "Золотой розе", остался прежним.

Картинная галерея и дом-мастерская художников

В Тарусской картинной галерее можно увидеть полотна Айвазовского, Борисова-Мусатова, Бирштейна, Калама, а также графику и скульптуры Василия Ватагина. В доме-мастерской Ватагина до сих пор живут его потомки, которые принимают гостей.

В тёплое время года открыта мастерская Эдуарда Штейнберга - художника русского авангарда, чьи работы выставлены в Третьяковской галерее.

Музей семьи Цветаевых и частная коллекция Сергея Жарова

Кроме основного музея Цветаевой, можно посетить частный музей Сергея Жарова с коллекцией старинных утюгов, металлических изделий и фотографий старой Тарусы.

Архитектурные жемчужины

Главный храм города — Петропавловский собор, построенный в XVIII веке. Его огромный каменный иконостас высечен вручную. Горожане шутят, что собор способен вместить всё население Тарусы, и это действительно почти так.

Центр города — Соборная площадь, пешеходная зона с музеями, галереями и купеческими домами XIX века. Здесь приятно гулять, рассматривать резные наличники и слушать звон колоколов.

На набережной Оки находится памятник Белле Ахмадулиной, созданный её супругом — художником и скульптором Борисом Мессерером.

Недалеко от Тарусы, через реку, раскинулось имение Василия Поленова. Туда можно попасть по парому или лодке. В усадьбе сохранились мастерская, дом, парк и музей, где выставлены картины Поленова, Репина, Коровина и Левитана.

Как провести день в Тарусе

  1. Утром — прогулка по Соборной площади и посещение Петропавловского собора.
  2. Затем — музеи Цветаевой и Паустовского, где можно почувствовать дух русской литературы.
  3. После обеда — набережная Оки и фотосессия на смотровой площадке.
  4. Вечером — поездка в Поленово или прогулка вдоль реки.
  5. Завершите день ужином в кафе с блюдами домашней кухни и видом на закат.

FAQ

Как добраться до Тарусы?
От Москвы — автобусом с автостанции "Тёплый стан" (около 3 часов) или на автомобиле по трассе М2.

Когда лучше ехать?
С мая по сентябрь — в это время можно гулять по набережной и ездить на пароме в Поленово.

Что привезти из Тарусы?
Тарусскую вышивку, изделия ручной работы, книги Паустовского, открытки с видами города.

Таруса — это не просто город, а живая часть культурного наследия России. Здесь время течёт медленно, улицы пахнут сиренью и черёмухой, а над Окой звучат строчки Цветаевой. Этот город — словно стихотворение, написанное самой природой и бережно хранимое людьми, влюблёнными в красоту и гармонию.

