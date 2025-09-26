Осенний отпуск без виз: 10 стран, где море ещё тёплое и цены падают

Начало осени — лучшее время для тех, кто хочет поймать последние тёплые дни, но не готов тратить силы и время на оформление виз. Существует немало стран, куда россияне могут отправиться без лишней бумажной волокиты. Мы собрали десять направлений, где в сентябре ещё можно купаться в море, загорать на пляже или исследовать города с их культурными и природными достопримечательностями.

Черногория

В сентябре погода здесь мягкая и комфортная: воздух днём до +26 °C, море прогревается до +25 °C. Правда, осень в Черногории капризная — иногда случаются ливни, поэтому в поездку лучше захватить лёгкий дождевик.

Отдыхать в начале осени приятно в Будве, Подгорице и Тивате. А если задержаться в Будве до октября, можно попасть на День шируна — праздник в честь скумбрии с угощениями и концертами.

Как добраться

Прямых рейсов нет. Удобнее всего лететь в Подгорицу через Стамбул. Цена билета туда-обратно в сентябре начинается от 71 000 рублей*.

Правила въезда

Россияне могут находиться в стране до 30 дней без визы.

Южная Корея

Сентябрь отлично подходит для знакомства с этой яркой страной. В начале месяца температура около +28 °C, вода +24 °C, но возможны муссонные дожди. Ближе к октябрю становится комфортнее гулять по Сеулу и осматривать дворцы.

Для пляжного отдыха стоит отправиться в Пусан — город, известный своими берегами и фестивалями.

Как добраться

Прямых рейсов нет. Пересадки возможны в Пекине, Дубае или Ташкенте. Стоимость билетов туда-обратно — от 49 000 рублей*.

Правила въезда

Виза не нужна, но необходимо оформить K-ETA минимум за 72 часа до прилёта. С ним можно оставаться в стране до 90 дней в полугодии (но не более 60 дней подряд).

Малайзия

Здесь лето тянется дольше календаря: в сентябре воздух +33 °C, вода +30 °C. Лучше всего отправляться за пляжным отдыхом на остров Лангкави или Борнео. Экскурсии в это время из-за жары менее комфортны.

Как добраться

Прямых рейсов нет, добираться придётся с пересадками. Билеты туда-обратно — от 55 000 рублей*.

Правила въезда

Без визы россияне могут находиться до 30 дней.

Турция

В стране продолжается бархатный сезон. В Анталье и Белеке купаться можно до середины октября, а к концу сентября температура снижается ниже +30 °C. Можно попробовать и менее популярные курорты Чёрного моря — Трабзон или Ризе.

Как добраться

Из Москвы выполняются прямые рейсы. В Стамбул — от 23 000 рублей*, в Анталью — от 22 500 рублей*.

Правила въезда

Виза не нужна, достаточно загранпаспорта. Срок пребывания — до 60 дней.

Грузия

Сентябрь в Грузии считается одним из лучших месяцев. В Тбилиси днём около +23 °C, на побережье +25 °C. В Батуми море тёплое, а поток туристов заметно снижается.

Вместо пляжей можно отправиться в Ботанический сад, национальный парк Мтирала или крепость Гонио.

Как добраться

Удобнее всего через Ереван или Стамбул.

Правила въезда

Россиянам виза не требуется.

Таиланд

В начале осени в стране влажный сезон, но на курортах Андаманского моря можно поймать много солнечных дней. Средняя температура +30 °C, море — +28 °C.

Курорты Пхукета и Краби остаются популярными, а любителям дайвинга стоит отправиться на Симиланские острова.

Как добраться

Прямые рейсы в Бангкок и Пхукет из Москвы. Цены начинаются от 55 500 рублей*.

Правила въезда

Виза не нужна до 30 дней.

Армения

В сентябре здесь царит золотая осень. Днём в Ереване +26 °C, можно гулять по городу, наслаждаться фруктами и вином. В окрестностях стоит посетить храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан.

Как добраться

Прямые рейсы из Москвы в Ереван.

Правила въезда

Виза не нужна, срок пребывания — до 180 дней в год.

Египет

В сентябре жара немного спадает, и отдых становится комфортнее. В Хургаде и Шарм-эль-Шейхе днём +33 °C, море прогревается до +28 °C.

Египет популярен у дайверов: здесь коралловые рифы, риф Абу Нухас с затонувшими судами и множество морских парков.

Как добраться

Прямые рейсы из Москвы и регионов. Цена — от 40 700 рублей*.

Правила въезда

Виза по прибытии за 25 долларов США.

Сербия

Сентябрь здесь напоминает позднее лето: воздух днём около +24 °C. Страна подойдёт для экскурсионных поездок: Белград с его крепостью, винные регионы, монастыри и термальные курорты.

Как добраться

Прямые рейсы из Москвы.

Правила въезда

Безвизовый режим до 30 дней.

Абхазия

Самый доступный вариант для отдыха без визы. В сентябре море ещё тёплое, около +25 °C, а воздух — +27 °C. Пляжный отдых можно сочетать с экскурсиями к озеру Рица, в Новый Афон и Гудауту.

Как добраться

Наземным транспортом или через аэропорт Сочи.

Правила въезда

Виза не нужна, достаточно российского паспорта.

Сравнение направлений

Страна Температура воздуха Виза Длительность пребывания Особенность Черногория +26 °C Не нужна 30 дней Бархатный сезон, праздник скумбрии Южная Корея +28 °C K-ETA 90 дней Совмещение экскурсий и пляжей Малайзия +33 °C Не нужна 30 дней Тропики и пляжи Турция +30 °C Не нужна 60 дней Бархатный сезон, курорты Грузия +25 °C Не нужна 90 дней Экскурсии и море Таиланд +30 °C Не нужна 30 дней Пляжи и дайвинг Армения +26 °C Не нужна 180 дней Экскурсии и кухня Египет +33 °C Виза по прилёту 30-90 дней Кораллы и дайвинг Сербия +24 °C Не нужна 30 дней Вино и экскурсии Абхазия +27 °C Не нужна Без ограничений Близость и природа

Советы шаг за шагом

Определите цель поездки: пляжный отдых, экскурсии или гастротур. Сверьте сроки безвизового пребывания — везде они разные. Забронируйте жильё заранее: бархатный сезон всё ещё востребован. Проверьте загранпаспорт — срок действия должен быть минимум 6 месяцев. Возьмите страховку для поездки, особенно если планируете активный отдых.

Если хочется продлить лето без лишних формальностей, сентябрь подойдёт идеально. В Черногории и Грузии вас ждёт мягкий бархатный сезон с прогулками по набережным и экскурсиями в горы. Турция — универсальный вариант для пляжного отдыха "всё включено" и поездок в Стамбул. В Малайзии сезон купания практически не заканчивается, а Южная Корея хороша для сочетания моря и насыщенной культурной программы. Все эти направления не требуют визы (или оформляются максимально просто), а значит, можно быстро собрать чемодан и улететь к теплу.