Осенний отпуск без виз: 10 стран, где море ещё тёплое и цены падают
Начало осени — лучшее время для тех, кто хочет поймать последние тёплые дни, но не готов тратить силы и время на оформление виз. Существует немало стран, куда россияне могут отправиться без лишней бумажной волокиты. Мы собрали десять направлений, где в сентябре ещё можно купаться в море, загорать на пляже или исследовать города с их культурными и природными достопримечательностями.
Черногория
В сентябре погода здесь мягкая и комфортная: воздух днём до +26 °C, море прогревается до +25 °C. Правда, осень в Черногории капризная — иногда случаются ливни, поэтому в поездку лучше захватить лёгкий дождевик.
Отдыхать в начале осени приятно в Будве, Подгорице и Тивате. А если задержаться в Будве до октября, можно попасть на День шируна — праздник в честь скумбрии с угощениями и концертами.
Как добраться
Прямых рейсов нет. Удобнее всего лететь в Подгорицу через Стамбул. Цена билета туда-обратно в сентябре начинается от 71 000 рублей*.
Правила въезда
Россияне могут находиться в стране до 30 дней без визы.
Южная Корея
Сентябрь отлично подходит для знакомства с этой яркой страной. В начале месяца температура около +28 °C, вода +24 °C, но возможны муссонные дожди. Ближе к октябрю становится комфортнее гулять по Сеулу и осматривать дворцы.
Для пляжного отдыха стоит отправиться в Пусан — город, известный своими берегами и фестивалями.
Как добраться
Прямых рейсов нет. Пересадки возможны в Пекине, Дубае или Ташкенте. Стоимость билетов туда-обратно — от 49 000 рублей*.
Правила въезда
Виза не нужна, но необходимо оформить K-ETA минимум за 72 часа до прилёта. С ним можно оставаться в стране до 90 дней в полугодии (но не более 60 дней подряд).
Малайзия
Здесь лето тянется дольше календаря: в сентябре воздух +33 °C, вода +30 °C. Лучше всего отправляться за пляжным отдыхом на остров Лангкави или Борнео. Экскурсии в это время из-за жары менее комфортны.
Как добраться
Прямых рейсов нет, добираться придётся с пересадками. Билеты туда-обратно — от 55 000 рублей*.
Правила въезда
Без визы россияне могут находиться до 30 дней.
Турция
В стране продолжается бархатный сезон. В Анталье и Белеке купаться можно до середины октября, а к концу сентября температура снижается ниже +30 °C. Можно попробовать и менее популярные курорты Чёрного моря — Трабзон или Ризе.
Как добраться
Из Москвы выполняются прямые рейсы. В Стамбул — от 23 000 рублей*, в Анталью — от 22 500 рублей*.
Правила въезда
Виза не нужна, достаточно загранпаспорта. Срок пребывания — до 60 дней.
Грузия
Сентябрь в Грузии считается одним из лучших месяцев. В Тбилиси днём около +23 °C, на побережье +25 °C. В Батуми море тёплое, а поток туристов заметно снижается.
Вместо пляжей можно отправиться в Ботанический сад, национальный парк Мтирала или крепость Гонио.
Как добраться
Удобнее всего через Ереван или Стамбул.
Правила въезда
Россиянам виза не требуется.
Таиланд
В начале осени в стране влажный сезон, но на курортах Андаманского моря можно поймать много солнечных дней. Средняя температура +30 °C, море — +28 °C.
Курорты Пхукета и Краби остаются популярными, а любителям дайвинга стоит отправиться на Симиланские острова.
Как добраться
Прямые рейсы в Бангкок и Пхукет из Москвы. Цены начинаются от 55 500 рублей*.
Правила въезда
Виза не нужна до 30 дней.
Армения
В сентябре здесь царит золотая осень. Днём в Ереване +26 °C, можно гулять по городу, наслаждаться фруктами и вином. В окрестностях стоит посетить храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан.
Как добраться
Прямые рейсы из Москвы в Ереван.
Правила въезда
Виза не нужна, срок пребывания — до 180 дней в год.
Египет
В сентябре жара немного спадает, и отдых становится комфортнее. В Хургаде и Шарм-эль-Шейхе днём +33 °C, море прогревается до +28 °C.
Египет популярен у дайверов: здесь коралловые рифы, риф Абу Нухас с затонувшими судами и множество морских парков.
Как добраться
Прямые рейсы из Москвы и регионов. Цена — от 40 700 рублей*.
Правила въезда
Виза по прибытии за 25 долларов США.
Сербия
Сентябрь здесь напоминает позднее лето: воздух днём около +24 °C. Страна подойдёт для экскурсионных поездок: Белград с его крепостью, винные регионы, монастыри и термальные курорты.
Как добраться
Прямые рейсы из Москвы.
Правила въезда
Безвизовый режим до 30 дней.
Абхазия
Самый доступный вариант для отдыха без визы. В сентябре море ещё тёплое, около +25 °C, а воздух — +27 °C. Пляжный отдых можно сочетать с экскурсиями к озеру Рица, в Новый Афон и Гудауту.
Как добраться
Наземным транспортом или через аэропорт Сочи.
Правила въезда
Виза не нужна, достаточно российского паспорта.
Сравнение направлений
|Страна
|Температура воздуха
|Виза
|Длительность пребывания
|Особенность
|Черногория
|+26 °C
|Не нужна
|30 дней
|Бархатный сезон, праздник скумбрии
|Южная Корея
|+28 °C
|K-ETA
|90 дней
|Совмещение экскурсий и пляжей
|Малайзия
|+33 °C
|Не нужна
|30 дней
|Тропики и пляжи
|Турция
|+30 °C
|Не нужна
|60 дней
|Бархатный сезон, курорты
|Грузия
|+25 °C
|Не нужна
|90 дней
|Экскурсии и море
|Таиланд
|+30 °C
|Не нужна
|30 дней
|Пляжи и дайвинг
|Армения
|+26 °C
|Не нужна
|180 дней
|Экскурсии и кухня
|Египет
|+33 °C
|Виза по прилёту
|30-90 дней
|Кораллы и дайвинг
|Сербия
|+24 °C
|Не нужна
|30 дней
|Вино и экскурсии
|Абхазия
|+27 °C
|Не нужна
|Без ограничений
|Близость и природа
Советы шаг за шагом
- Определите цель поездки: пляжный отдых, экскурсии или гастротур.
- Сверьте сроки безвизового пребывания — везде они разные.
- Забронируйте жильё заранее: бархатный сезон всё ещё востребован.
- Проверьте загранпаспорт — срок действия должен быть минимум 6 месяцев.
- Возьмите страховку для поездки, особенно если планируете активный отдых.
Если хочется продлить лето без лишних формальностей, сентябрь подойдёт идеально. В Черногории и Грузии вас ждёт мягкий бархатный сезон с прогулками по набережным и экскурсиями в горы. Турция — универсальный вариант для пляжного отдыха "всё включено" и поездок в Стамбул. В Малайзии сезон купания практически не заканчивается, а Южная Корея хороша для сочетания моря и насыщенной культурной программы. Все эти направления не требуют визы (или оформляются максимально просто), а значит, можно быстро собрать чемодан и улететь к теплу.
