Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Саранск
Саранск
© commons.wikimedia.org by WildBoar is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:12

Куда поехать за щами из крошева и мордовской вышивкой: гид по Саранску и Пензе

Музеи и парки Саранска: Мордовское подворье, фонтан Звезда Мордовии, Собор Ушакова

Побывать в объятиях приветливого кентавра, отведать легендарное блюдо «Медвежья лапа», прогуляться по арт-парку и рассмотреть работы скульптора мирового уровня — всё это можно совместить в одном маршруте по Саранску и Пензе. Два города удобно соединяются дорогой, и путешествие на автомобиле превращается в настоящий уикенд-приключение.

Как добраться до Саранска из Москвы

Поездка из столицы до Саранска может стать интересной частью маршрута.

Через трассы Е-30 и М5 путь займёт около десяти часов. Это примерно 650 километров, и по дороге можно заехать в Луховицы, известные как «огуречная столица Подмосковья». Там туристы любят фотографироваться у памятника огурцу. Если добавить к маршруту ещё одну ночёвку, то хватит времени прогуляться по старинной Рязани, которая находится всего в 130 километрах от Москвы.

Если хочется сэкономить время, можно выбрать платную трассу М-12. В таком случае дорога займёт около семи часов, но первые 450 километров отдыхать и перекусить придётся в основном на заправках. Затем маршрут выходит на обычную дорогу Р-158 в сторону Арзамаса.

Где остановиться в Саранске

• Отель «Саранск» (3 звезды, рейтинг 9) — от 2 450 рублей за ночь.
• «Меридиан» (4 звезды, рейтинг 10) — от 5 500 рублей.
• Radisson Hotel & Congress Center Saransk (4 звезды, рейтинг 10) — от 6 500 рублей.

Выбор зависит от бюджета и желаемого уровня комфорта.

Национальная кухня и современные рестораны

Главное гастрономическое открытие в Мордовии — «Медвежья лапа». Несмотря на устрашающее название, блюдо делают из свиной отбивной, печени и орехов. Его форма напоминает звериную лапу, а сама подача уходит корнями в традицию ритуальной охоты. Попробовать это угощение лучше всего в ресторане «Мордовское подворье», где собрано более десятка региональных рецептов. Заведение популярное, поэтому бронировать столики лучше заранее.

Тем, кто предпочитает современные блюда, подойдут рестораны и бары города. Например, Big Pig предлагает мясо на гриле, разнообразные напитки и бургеры. Для быстрой трапезы работают сетевые пиццерии и точки фастфуда.

День второй: знакомство с Саранском

Музей имени Эрьзи

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств носит имя Степана Дмитриевича Эрьзи. Скульптор получил мировое признание и работал с разными материалами — от мрамора и чугуна до уникального дерева кебрачо, произрастающего в Южной Америке. Живя в Аргентине, он создавал выразительные образы богов, женщин и исторических личностей. Даже тем, кто редко посещает выставки, стоит увидеть эти работы.

Лисий мостик

Перед музеем расположен милый сквер с декоративным мостиком. На его перилах сидит бронзовая лисица — символ города. Горожане и туристы верят, что прикосновение к её носику приносит удачу.

Парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина

Это просторное место для прогулок. С одной стороны, здесь тишина и зелёные аллеи, с другой — зона аттракционов с лодками и каруселями. В центре внимания — скульптурная композиция с бюстом поэта и героями его сказок.

Советская площадь и Фонтанный спуск

Главная площадь Саранска хранит атмосферу города. Здесь работает магазин «Книжный мир», где можно найти сувениры — от магнитов с лисичкой до одежды с традиционной вышивкой. От площади начинается Фонтанный спуск — прогулочная зона со скульптурами, лестницами и водоёмами.

Музейно-этнографический центр «Мордовское подворье»

Этот комплекс переносит в атмосферу жизни народов эрзя и мокша. Старинные дома, хозяйственные постройки и этнический интерьер позволяют ощутить историю региона. Главное здание занимает двухэтажный ресторан национальной кухни. При заказе экскурсии можно услышать рассказ о быте и даже примерить традиционные костюмы.

Площадь Дружбы Народов

На площади возвышается монумент «Навеки с Россией» — символ единства Мордовии и страны. Сквер с фонтанами делает это место популярным для прогулок и фотографий.

Площадь Тысячелетия

Современная площадь появилась в 2012 году. Здесь установлен памятный камень с картой Руси X века, работает светомузыкальный фонтан «Звезда Мордовии». Сохранились и символы чемпионата мира по футболу 2018 года: Забивака и надпись «Саранск-2018». Архитектурным акцентом площади стал дворец спорта «Огарёв Арена».

Соборная площадь

Кафедральный собор имени Фёдора Ушакова — главное православное строение Саранска, выполненное в стиле ампир. Рядом популярная фотозона «Семья», мемориал военного и трудового подвига 1941–1945 годов и колоннада Вечного огня.

Стадион «Мордовия Арена»

Стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года, интересен не только фанатам спорта. Архитектура арены включает элементы национальной символики. Чтобы попасть внутрь и увидеть трибуны и закулисье, нужно заранее записаться на экскурсию.

Вечером можно отправиться в Пензу — дорога занимает около двух часов по трассе Р-158.

Сравнение маршрутов

Вариант дороги Время в пути Особенности
Е-30 и М5 10 часов Возможность остановиться в Луховицах и Рязани
М-12 + Р-158 7 часов Быстрее, но меньше мест для остановок на первых 450 км

Советы шаг за шагом

  1. Забронируйте отель в Саранске заранее — популярные даты быстро раскупают.
  2. Для «Мордовского подворья» лучше оформить бронь столика.
  3. Если планируете экскурсию на стадион или в этнографический центр, уточните расписание онлайн.
  4. Сувениры выгоднее покупать в «Книжном мире» — там широкий выбор изделий.
  5. На площади Тысячелетия захватите фотоаппарат: светомузыкальный фонтан особенно красив вечером.

Маршрут «Саранск + Пенза» — это сочетание традиций и современности: национальная кухня, наследие Эрьзи, атмосферные площади и парки Мордовии плавно переходят в пензенские музеи, скульптурные парки и креативные пространства. Уикенд в двух городах даёт возможность почувствовать культуру региона во всём её многообразии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россия рассматривает введение безвизового режима для туристов из Китая — Решетников вчера в 21:57

Миллионы туристов без лишней бумаги: к чему приведёт взаимный безвиз РФ и КНР

Россия готовит ответ на безвиз от Китая: Минэкономразвития прорабатывает упрощённый въезд для туристов из КНР. Когда ждать перемен и к чему они приведут?

Читать полностью » В Нижнем Новгороде владелицу турагентства обвинили в мошенничестве на миллионы рублей вчера в 20:52

Миллионы улетели без рейса: турагент из Нижнего оставила туристов без отпуска

В Нижнем Новгороде туристы остались без отдыха и денег: турагентство обвинили в многомиллионном мошенничестве. Что пошло не так и как защититься?

Читать полностью » Египет с конца сентября ввёл платную регистрацию телефонов для туристов вчера в 19:48

Туристы в Египте остались без связи: смартфоны блокируют, пока не заплатишь почти 40%

Туристы в Египте столкнулись с новым правилом: за регистрацию телефона для местной сим-карты теперь нужно платить почти 40% от его стоимости.

Читать полностью » Каосан Роуд в Бангкоке превратился из рисовой улицы XIX века в центр молодёжного туризма вчера в 18:41

От пирса к неону: маршрут на Каосан Роуд в историческом Бангкоке

Каосан Роуд — это сердце молодежного туризма Бангкока! Узнайте все секреты этой улицы, ее историческое значение и полезные советы для туристов.

Читать полностью » Арена Пулы в Хорватии старше Колизея и сохранила все четыре башни вчера в 17:34

Рим завидует: амфитеатр в Хорватии сохранил все башни

Пула в Хорватии восхищает своим амфитеатром, старше Колизея. Узнайте, чем этот город отличается от популярных курортов и какие тайны он скрывает.

Читать полностью » Национальное блюдо Ямайки — аки с солёной рыбой едят на завтрак по всей стране вчера в 16:31

Кухня Ямайки рушит стереотипы: фрукт с рыбой стал национальным завтраком

Ямайская кухня удивляет своим многообразием: откройте для себя уникальные блюда, от аки с соленой рыбой до дымного джерка и волшебного кофе из Голубых гор.

Читать полностью » Кузгунчук в Стамбуле сохранил деревянные дома, бостаны и соседство мечети, церкви и синагоги вчера в 15:22

Маленький ворон на берегу Босфора: чем удивляет район Кузгунчук

Кузгунчук – это уникальный район Стамбула, где переплетаются история и современность. Откройте для себя его тайны, гастрономию и атмосферу уюта.

Читать полностью » Тропа Пеко длиной 22 дня соединяет деревни и чайные плантации Нувара-Элии вчера в 14:17

Сафари, танцы и древние города: как собрать маршрут Шри-Ланки без ошибок

Шри-Ланка — это не просто остров с пляжами! Откройте мир диких слонов, чайных плантаций, медитации и богатой культуры, наслаждаясь незабываемыми приключениями.

Читать полностью »

Новости
Еда

Торт Новинка с чередованием светлых и тёмных коржей готовится на основе сметанного крема
Садоводство

Садоводы предупреждают: многолетние сорняки осенью опаснее всего
Еда

Салат с авокадо и красной рыбой сохраняет свежесть при заправке оливковым маслом
Красота и здоровье

Врач Демьяновская: офисная работа приводит к остеохондрозу, сколиозу и артрозу суставов
Авто и мото

Эксперт-автоэлектрик: мультиметр показывает состояние предохранителей за минуту
Технологии

Стартап Friend потратил $1 млн на рекламу ИИ-гаджета в метро Нью-Йорка
Питомцы

Лабрадор, ретривер и бигль названы самыми добрыми собаками для детей
Спорт и фитнес

Исследователи: жим из-за головы и тяга к подбородку связаны с воспалением плечевых суставов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet