Куда поехать за щами из крошева и мордовской вышивкой: гид по Саранску и Пензе

Побывать в объятиях приветливого кентавра, отведать легендарное блюдо «Медвежья лапа», прогуляться по арт-парку и рассмотреть работы скульптора мирового уровня — всё это можно совместить в одном маршруте по Саранску и Пензе. Два города удобно соединяются дорогой, и путешествие на автомобиле превращается в настоящий уикенд-приключение.

Как добраться до Саранска из Москвы

Поездка из столицы до Саранска может стать интересной частью маршрута.

Через трассы Е-30 и М5 путь займёт около десяти часов. Это примерно 650 километров, и по дороге можно заехать в Луховицы, известные как «огуречная столица Подмосковья». Там туристы любят фотографироваться у памятника огурцу. Если добавить к маршруту ещё одну ночёвку, то хватит времени прогуляться по старинной Рязани, которая находится всего в 130 километрах от Москвы.

Если хочется сэкономить время, можно выбрать платную трассу М-12. В таком случае дорога займёт около семи часов, но первые 450 километров отдыхать и перекусить придётся в основном на заправках. Затем маршрут выходит на обычную дорогу Р-158 в сторону Арзамаса.

Где остановиться в Саранске

• Отель «Саранск» (3 звезды, рейтинг 9) — от 2 450 рублей за ночь.

• «Меридиан» (4 звезды, рейтинг 10) — от 5 500 рублей.

• Radisson Hotel & Congress Center Saransk (4 звезды, рейтинг 10) — от 6 500 рублей.

Выбор зависит от бюджета и желаемого уровня комфорта.

Национальная кухня и современные рестораны

Главное гастрономическое открытие в Мордовии — «Медвежья лапа». Несмотря на устрашающее название, блюдо делают из свиной отбивной, печени и орехов. Его форма напоминает звериную лапу, а сама подача уходит корнями в традицию ритуальной охоты. Попробовать это угощение лучше всего в ресторане «Мордовское подворье», где собрано более десятка региональных рецептов. Заведение популярное, поэтому бронировать столики лучше заранее.

Тем, кто предпочитает современные блюда, подойдут рестораны и бары города. Например, Big Pig предлагает мясо на гриле, разнообразные напитки и бургеры. Для быстрой трапезы работают сетевые пиццерии и точки фастфуда.

День второй: знакомство с Саранском

Музей имени Эрьзи

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств носит имя Степана Дмитриевича Эрьзи. Скульптор получил мировое признание и работал с разными материалами — от мрамора и чугуна до уникального дерева кебрачо, произрастающего в Южной Америке. Живя в Аргентине, он создавал выразительные образы богов, женщин и исторических личностей. Даже тем, кто редко посещает выставки, стоит увидеть эти работы.

Лисий мостик

Перед музеем расположен милый сквер с декоративным мостиком. На его перилах сидит бронзовая лисица — символ города. Горожане и туристы верят, что прикосновение к её носику приносит удачу.

Парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина

Это просторное место для прогулок. С одной стороны, здесь тишина и зелёные аллеи, с другой — зона аттракционов с лодками и каруселями. В центре внимания — скульптурная композиция с бюстом поэта и героями его сказок.

Советская площадь и Фонтанный спуск

Главная площадь Саранска хранит атмосферу города. Здесь работает магазин «Книжный мир», где можно найти сувениры — от магнитов с лисичкой до одежды с традиционной вышивкой. От площади начинается Фонтанный спуск — прогулочная зона со скульптурами, лестницами и водоёмами.

Музейно-этнографический центр «Мордовское подворье»

Этот комплекс переносит в атмосферу жизни народов эрзя и мокша. Старинные дома, хозяйственные постройки и этнический интерьер позволяют ощутить историю региона. Главное здание занимает двухэтажный ресторан национальной кухни. При заказе экскурсии можно услышать рассказ о быте и даже примерить традиционные костюмы.

Площадь Дружбы Народов

На площади возвышается монумент «Навеки с Россией» — символ единства Мордовии и страны. Сквер с фонтанами делает это место популярным для прогулок и фотографий.

Площадь Тысячелетия

Современная площадь появилась в 2012 году. Здесь установлен памятный камень с картой Руси X века, работает светомузыкальный фонтан «Звезда Мордовии». Сохранились и символы чемпионата мира по футболу 2018 года: Забивака и надпись «Саранск-2018». Архитектурным акцентом площади стал дворец спорта «Огарёв Арена».

Соборная площадь

Кафедральный собор имени Фёдора Ушакова — главное православное строение Саранска, выполненное в стиле ампир. Рядом популярная фотозона «Семья», мемориал военного и трудового подвига 1941–1945 годов и колоннада Вечного огня.

Стадион «Мордовия Арена»

Стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года, интересен не только фанатам спорта. Архитектура арены включает элементы национальной символики. Чтобы попасть внутрь и увидеть трибуны и закулисье, нужно заранее записаться на экскурсию.

Вечером можно отправиться в Пензу — дорога занимает около двух часов по трассе Р-158.

Сравнение маршрутов

Вариант дороги Время в пути Особенности Е-30 и М5 10 часов Возможность остановиться в Луховицах и Рязани М-12 + Р-158 7 часов Быстрее, но меньше мест для остановок на первых 450 км

Советы шаг за шагом

Забронируйте отель в Саранске заранее — популярные даты быстро раскупают. Для «Мордовского подворья» лучше оформить бронь столика. Если планируете экскурсию на стадион или в этнографический центр, уточните расписание онлайн. Сувениры выгоднее покупать в «Книжном мире» — там широкий выбор изделий. На площади Тысячелетия захватите фотоаппарат: светомузыкальный фонтан особенно красив вечером.

Маршрут «Саранск + Пенза» — это сочетание традиций и современности: национальная кухня, наследие Эрьзи, атмосферные площади и парки Мордовии плавно переходят в пензенские музеи, скульптурные парки и креативные пространства. Уикенд в двух городах даёт возможность почувствовать культуру региона во всём её многообразии.