© commons.wikimedia.org by Александров is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Опубликована сегодня в 7:21

Воронеж без штампов: колыбель флота, чёрный зефир и пещерные святыни в одном маршруте

Воронеж: что посмотреть туристу - маршрут по городу и области

Воронеж — город с характером. Его называют колыбелью российского военно-морского флота: именно здесь Пётр I заложил первые корабли будущей державы. Но туристов он привлекает не только этим. Воронеж удивляет сочетанием истории и современности, архитектурой, музеями и необычными памятниками — от «лечебного стула» до любимых героев мультфильмов. А ещё здесь можно попробовать чёрный зефир и познакомиться поближе с настоящими бобрами.

Как доехать

Прямых рейсов в местный аэропорт пока нет. Из Москвы проще всего добраться поездом: дорога займёт чуть больше шести часов. Билет в купе стоит около 3750 рублей, место в сидячем вагоне — примерно 2050 рублей. Для удобства можно выбрать утренние составы, чтобы оказаться в городе к обеду.

Где поселиться

В Воронеже много отелей на любой бюджет:

  • Cosmos Smart Voronezh (3*) — от 5500 рублей за ночь.

  • Mercure Воронеж Центр (4*) — от 7730 рублей за ночь.

  • Marriott Воронеж (5*) — от 9900 рублей за ночь.

Что посмотреть в городе

Адмиралтейская площадь

Главное напоминание о морской истории. Здесь возвышается ростральная колонна в виде якоря и пушки, а рядом стоит копия первого линейного корабля России «Гото Предестинация». Внутри судна работает музей, где можно увидеть быт и оружие моряков Петровской эпохи.

Океанариум

Самый крупный в Центральном Черноземье и один из лучших в стране. Более 4000 обитателей поделены по тематическим зонам: от «Полярных вод» до «Джунглей». Здесь живут акулы, японский краб-паук, мурены, пингвины и даже черепаха мата-мата. Ежедневно проходят шоу кормления и тренировки морских котиков.

Благовещенский собор

Православная святыня высотой 97 метров — третий по величине храм в России. Построен в русско-византийском стиле, хранит мощи святителя Митрофана Воронежского.

Алексеево-Акатов монастырь

Небольшая, но ухоженная женская обитель, основанная в XVII веке. После долгого закрытия в советский период монастырь возродился и снова принимает прихожан.

Памятники героям книг и мультфильмов

Котёнок с улицы Лизюкова и Белый Бим Чёрное Ухо давно стали символами города. Туристы фотографируются с бронзовым котёнком Васей и гладят верного пса Бима «на удачу».

Лечебный стул

Один из самых необычных памятников. На его спинке написано, что он лечит от жадности. Скульптура стоит у здания правительства области, и горожане уверены: присев на него, станешь щедрее.

Музей кондитерской фабрики

Экскурсия по музею и цехам — сладкая мечта каждого. Здесь расскажут о редких фантиках, старых аппаратах и секретах производства конфет. В финале — дегустация и подарок от фабрики.

Что посмотреть в области

Парк «Нелжа»

В 60 км от города расположена резиденция Чернозёмного Деда Мороза. Зимой он проводит представления, летом гостей ждут экскурсии по деревенским домикам, мастер-классы и ферма.

Бобровый питомник в заповеднике им. Пескова

Здесь можно увидеть бобров в аквариумах и вольерах, а также побывать в музее природы и музее пожаров. Для детей — интерактивные выставки и экологические тропы.

Парк «Белый колодец»

Популярное место отдыха всего в 15 км от города. Здесь пляж, картинг, питомник северных собак, альпаки и уютные домики с видом на меловые скалы.

Дворец Ольденбургских в Рамони

Усадьба в английском стиле, подаренная княжне Евгении Ольденбургской Александром II. В замке организовали первую в России конфетную фабрику с паровыми машинами. Особое внимание привлекает дубовая лестница, созданная без гвоздей.

Дивногорье

Заповедник с меловыми горами и пещерным храмом. Лестница к святыне — испытание для туристов: если количество ступеней совпадёт на подъёме и спуске, желание сбудется.

Костомаровский монастырь

Пещерный храм с уникальной иконой Божией Матери, на которой видны следы от пуль. По преданию, в неё стреляли, но ни разу не попали.

Где поесть

  1. «Гармошка» — ресторан русской кухни в доме необычной формы. В меню — стерлядь в шампанском, заливное из осетра, медвежатина с булгуром.

  2. «1586» — заведение с панорамным видом и авторским сетом «Матрёшка», блюда которого подают в расписных матрёшках.

  3. «Папин Сибиряк» — пельменная с классическими и цветными пельменями, а также варениками с необычными начинками.

Что привезти

  • Пряники с местных кондитерских фабрик.
  • Воронежский квас — белый с хреном или красный с мятой.
  • Чёрный зефир «Воронежский чернозём».
  • Молочные продукты бренда «Вкуснотеево».
  • Местные конфеты.
  • Воронежская матрёшка необычной яйцевидной формы.

Воронеж — идеален для нескучных выходных: едете из Москвы поездом ~6 часов, селитесь в центре и начинаете с Адмиралтейской площади и музея-корабля «Гото Предестинация», затем — топовый океанариум, третий по высоте в стране Благовещенский собор, атмосферные монастыри, «Котёнок с улицы Лизюкова», Бим и «лечебный» стул. На второй день — природа и «вау»-локации области: меловые «космосы» Дивногорья, сказочный дворец Ольденбургских в Рамони, бобровый питомник заповедника им. Пескова и пляжно-экстримный парк «Белый колодец». Едите — «Гармошка», «1586» с сетом-матрёшкой, «Папин Сибиряк»; домой — пряники, квас, чёрный зефир и «вкуснотеевское» молоко.

