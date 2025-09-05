Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Приседания своим весом
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:10

Чемодан вместо спортзала: неожиданный лайфхак для поддержания формы

Упражнения для поддержания формы в поездке перечислили врачи

Путешествия, даже короткие, часто ломают привычный ритм. Мы берём с собой форму, обещаем себе тренироваться каждый день, но уже к середине поездки замечаем, что спортзал остался только в планах. Выход есть — не выключать привычку движения, а просто подстроить её под новые условия.

Как не потерять форму в дороге

Главное правило — движение и циркуляция. Даже минимум активности поможет сохранить тонус и самочувствие. Смена места не должна становиться поводом для паузы: здоровый образ жизни нельзя включать и выключать как свет. Лучше воспринимать его как "регулятор яркости" — усилие можно уменьшить, но выключать полностью не стоит.

Полезные советы для тренировок в поездке

  1. Делайте упор на многосуставные упражнения — они дают больше результата за короткое время.

  2. Для баланса комбинируйте одно упражнение на толчок, одно на тягу и одно на ноги (например, отжимания, тяга и выпады).

  3. Работайте в диапазоне от 10 повторений и выше, стараясь приблизиться к утомлению мышц.

  4. Вдыхайте при расслаблении, выдыхайте на усилии — так мышцы получают больше кислорода.

  5. При дефиците времени сокращайте паузы между кругами до 30-60 секунд.

  6. Обязательно делайте короткую разминку — хотя бы несколько лёгких повторов.

  7. Помните: даже малая нагрузка лучше её отсутствия.

Упражнения, которые можно выполнять где угодно

Приседания

Укрепляют ягодицы, корпус и суставы. Встаньте чуть шире бёдер, сядьте назад, как будто на стул, следите за спиной и коленями. Вставая, напрягите ягодицы.

Отжимания

Развивают грудные мышцы, руки и стабилизируют корпус. Можно делать от кровати, стула или стены. Следите, чтобы спина оставалась прямой.

Выпады с шагом

Задействуют ноги и сердечно-сосудистую систему. Шагайте вперёд, опускаясь до прямого угла в коленях. Держите корпус прямо, возвращайтесь в исходное положение толчком пяткой.

Тяга в наклоне

Укрепляет спину, плечи и ягодицы. Используйте рюкзак или чемодан. Из положения полуприседа подтяните груз к груди, сводя лопатки.

Планка

Отлично работает с мышцами кора, плечами и бёдрами. Встаньте на предплечья, выпрямите тело от плеч до пят, удерживайте 15-60 секунд.

Обратные скручивания

Вариант для нижнего пресса. Лягте на спину, согните колени под прямым углом и подтягивайте их к груди, слегка приподнимая таз.

Прыжки "джампинг-джек"

Разгоняют кровь, повышают выносливость и сжигают калории. Прыгайте, разводя руки и ноги в стороны, затем возвращайтесь в исходное положение.

Растяжка "собака мордой вниз"

Помогает снять напряжение со спины, шеи и ног. Встаньте в упор, выпрямите руки и ноги, вытяните спину и толкайте бёдра вверх.

20-минутная программа

Попробуйте комплекс:
• 20 приседаний
• 10 отжиманий
• 20 выпадов (по 10 на каждую ногу)
• 10 тяг (каждой рукой)
• 15-60 секунд планки
• 10 обратных скручиваний
• 30 прыжков "джампинг-джек"

Сделайте три круга, отдыхая не более минуты после каждого.

Главное помнить

Поездки могут утомлять не меньше, чем работа, поэтому регулярное движение помогает снизить стресс и поддерживать уровень энергии. Достаточно включить простые упражнения, чтобы не выпадать из привычного ритма. Не ставьте на паузу то, что уже стало частью вашей жизни, просто настройте "режим" под новые обстоятельства.

