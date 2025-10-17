Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Растяжка задней поверхности бедра
Растяжка задней поверхности бедра
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Командировка без спортзала — не приговор: фитнес-режим, который поместится в чемодан

Отжимания, выпады и планка: инструкторы объяснили, как тренироваться в отеле без оборудования

Путешествия, командировки и даже вахтовая работа больше не повод выпадать из тренировочного ритма. Где бы вы ни оказались — в гостинице, на пляже или на улице, — сохранить форму и энергию вполне реально. Главное — знать, как адаптировать тренировки под имеющиеся условия и использовать то, что под рукой.

Тренировка в номере отеля

Если пространство ограничено кроватью, стулом и парой метров пола, не беда. Даже в таких условиях можно устроить полноценное занятие, включающее кардио и силовые упражнения.

Кардио без оборудования

Для разминки подойдут два варианта — со ступеньками и без. Если в отеле есть лестница, выполните:

  1. Пять забегов вверх и вниз по ступенькам.

  2. Прыжки через ступеньку с приземлением в полуприсед — пять подъёмов.

  3. Выпады через три ступеньки — три подъёма.

  4. Прыжки с хлопком над головой через ступеньку — пять подъёмов.

Если лестницы нет, делайте интервальную кардиосерию:

  • 45 секунд "джампинг джек";

  • 45 секунд "скалолаз";

  • 45 секунд бёрпи;

  • 45 секунд выпады с чередованием ног;

  • 45 секунд бег на месте.
    После каждого упражнения отдыхайте 15 секунд. Работайте на 60-70% от максимальной интенсивности, чтобы пульс поднялся, но усталость не наступала слишком быстро.

Силовая часть

Всё, что нужно, — собственный вес тела и немного настойчивости.

  • Отжимания: три подхода по 15 повторений. Можно пробовать классические, алмазные, с переносом веса или в стойке на руках.

  • Обратные отжимания: три подхода по 15 раз. Для усложнения поставьте ноги на кровать.

  • Упражнения на пресс: три подхода по 30 повторов — подъемы корпуса, ног или работа с опорой на кровать.

  • Приседания: три подхода по 20 повторов, включая сплит-присед и глубокие приседания.

  • Выпады: три подхода по 20 раз, можно добавить прыжок или движение рук вверх.

  • Ягодичный мостик: три подхода по 20 повторов, вариант — на одной ноге.

  • Планка: по 60 секунд в трёх подходах, чередуйте классическую, боковую и вариант с коленом у локтя.

Комплекс на выносливость

Есть два пути.

  1. Выполните 100 бёрпи без остановки и засеките время. С каждой тренировкой стремитесь уменьшать результат.

  2. Альтернатива — как можно больше раундов за 12 минут:

  • 10 бёрпи;
  • 10 выпадов в проходке;
  • 20 отжиманий.

Тренировка на улице

Когда погода позволяет, переносите занятия на свежий воздух. Турники, лавочки, лестницы — всё это заменит спортзал.

Кардио

Начните с километра лёгкого бега или выберите любую из домашних кардиосерий. Если рядом есть лестница, устройте "лестничный спринт".

Силовой блок

Известный атлет Эл Кавадло демонстрирует базовые упражнения калистеники, и по его примеру можно построить программу:

  • Отжимания: три подхода по 15 повторов.

  • Приседания: три подхода по 20.

  • Подтягивания: три подхода по 10.

  • Отжимания на брусьях: три подхода по 15.

  • Пресс: подъёмы коленей или ног к турнику — три подхода по 15.

Комплекс на выносливость

  • Кроссфит-комплекс "Синти": 5 подтягиваний, 10 отжиманий, 15 приседаний. Делайте максимальное число раундов за 20 минут.

  • Альтернатива: 5 раундов:

  • 250 м бега;
  • 5 бёрпи с подтягиванием;
  • 10 запрыгиваний на лавку;
  • 15 отжиманий на брусьях;
  • 15 подъёмов ног к турнику.

Тренировка на пляже

Песок делает любые упражнения сложнее — мышцы стабилизаторов работают активнее. Используйте это преимущество.

Кардио

Выполняйте каждое упражнение по 30 секунд:

  • бег на высокой скорости;

  • галоп в одну сторону;

  • галоп в другую;

  • бег спиной вперёд.
    Отдохните и повторите серию.

Силовой блок

  • Медвежья проходка: 3 подхода по 30 секунд.

  • "Велосипед": 3 подхода по 15 повторений.

  • Отжимания с планкой: 3 подхода по 30 секунд.

  • Бёрпи с прыжком в длину: 3 подхода по 20 раз.

  • Приседания с выпрыгиванием: 3 подхода по 20.

  • Приседания на одной ноге с перепрыгиванием в сторону: 3 подхода по 20.

Комплекс на выносливость

Делайте упражнения по убывающей схеме — от 10 повторов до 1, без отдыха:

  • выпрыгивания из приседа;

  • отжимания;

  • упражнение "складка" на пресс.

Что взять с собой

Чтобы тренировки в поездках были разнообразнее, достаточно пары лёгких аксессуаров.

  • Лента-эспандер. Компактный и универсальный тренажёр. Позволяет усложнить выпады, отжимания, приседания или заменить тренажёр "кроссовер". Подходит и для растяжки.

  • Петли. Отличный способ прокачать мышцы всего тела и развить равновесие. Закрепите их на турнике, двери или ветке.

  • Скакалка. Укрепляет сердечно-сосудистую систему, тренирует выносливость, почти ничего не весит.

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте тренировки заранее: выделите 20-40 минут в расписании командировки или отпуска.

  2. Всегда начинайте с разминки — суставной гимнастики или лёгкого бега.

  3. Следите за пульсом: не выходите за пределы 70-80% от максимума.

  4. После тренировки делайте растяжку — особенно если работаете за ноутбуком или долго сидите.

  5. Если чувствуете усталость, замените интенсивную сессию на прогулку или плавание.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: игнорировать разминку и заминку.

  • Последствие: повышенный риск травм и крепатура.

  • Альтернатива: пять минут вращений суставов, лёгких приседаний и растяжки после тренировки.

  • Ошибка: тренироваться на максимуме ежедневно.

  • Последствие: переутомление и потеря мотивации.

  • Альтернатива: чередуйте силовые и кардиодни, один день в неделю оставляйте для восстановления.

  • Ошибка: отсутствие структуры.

  • Последствие: замедление прогресса и "плато".

  • Альтернатива: придерживайтесь системы — чередуйте типы нагрузок, ведите дневник тренировок.

А что если нет мотивации?

Попробуйте "тренировки по привычке": ставьте напоминание на одно и то же время, даже если тренируетесь всего 10 минут. Дайте себе установку, что это часть вашего распорядка, как чистка зубов. Через пару недель организму станет не хватать движения, и пропуск будет казаться странным.

Мифы и правда

  • Миф: в поездке невозможно сохранить форму.

  • Правда: достаточно 20 минут активных движений в день, чтобы поддерживать мышцы и тонус.

  • Миф: без оборудования нет смысла тренироваться.

  • Правда: упражнения с собственным весом развивают силу и координацию ничуть не хуже тренажёров.

  • Миф: на отдыхе надо полностью отдыхать от спорта.

  • Правда: лёгкая активность ускоряет восстановление и улучшает самочувствие.

Интересные факты

  • Всего 15 минут высокоинтенсивных упражнений в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%.

  • Прыжки на песке сжигают на 40% больше калорий, чем аналогичные на твёрдой поверхности.

  • Отжимания и приседания активируют более 200 мышц тела одновременно.

Занимаясь даже в самых скромных условиях, вы не просто поддерживаете форму, а формируете устойчивую привычку к движению, которая вернёт вас в спортзал ещё сильнее и мотивированнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные установили, что умеренные нагрузки ускоряют восстановление тканей после травм сегодня в 1:10
Боль прошла, но страх остался: что мешает вернуться к форме

После травмы важно не бросать тренировки, а грамотно перестроить их под новое состояние. Узнаем, как сохранить форму и ускорить восстановление.

Читать полностью » Фронтальные приседания снижают нагрузку на поясницу и колени — данные спортивных тренеров сегодня в 0:50
Колени мстят за каждую ошибку: как одно движение превращает тренировку в пытку

Боль в коленях и спине может лишить удовольствия от тренировок. Узнаем, как изменить технику приседаний, чтобы сохранить суставы и силу.

Читать полностью » Мышечный дисбаланс возникает из-за травм, малоподвижности и ошибок в тренировках — Георгий Темичев сегодня в 0:10
Симметрия тела — иллюзия: незаметный перекос, который делает вас слабее

Мышечный дисбаланс не всегда заметен, но влияет на силу, координацию и риск травм. Узнаем, как его распознать и вернуть телу гармонию.

Читать полностью » Men Today: преподаватель Анушка Шенн назвала вчера в 23:26
Не качай, а держи: упражнение из гимнастики, которое заменяет 100 скручиваний

Преподаватель йоги раскрыла, почему одно простое изометрическое упражнение способно заменить целую тренировку для пресса.

Читать полностью » Тренер Яна Стулень: регулярные тренировки кора улучшают осанку и защищают спину вчера в 22:26
Забудьте про 100 скручиваний: вот как на самом деле качают пресс

Фитнес-тренер раскрыла девять упражнений, которые помогут укрепить пресс и сделать живот рельефным без тренажеров.

Читать полностью » Фитнес-резинки признаны эффективным инструментом для снижения веса и тонуса мышц вчера в 21:16
Минус в талии без спортзала: как обычная резинка сжигает лишние сантиметры

Фитнес-резинки помогают не только подтянуть тело, но и ускорить похудение без изнурительных тренировок. Главное — знать, как ими пользоваться.

Читать полностью » Ученые подтвердили эффективность тайцзи для здоровья и снижения веса вчера в 20:27
Худеют без зала, дышат глубже, живут спокойнее: древняя практика возвращается с научной силой

Древняя китайская гимнастика, которую называют «медитацией в движении», помогает не только расслабиться, но и заметно укрепить тело.

Читать полностью » Криштиану Роналду поддерживает физическую форму после 35 лет благодаря строгому режиму питания и тренировок вчера в 19:50
Не генетика, а алгоритм силы: что делает Роналду машиной без сбоев

Криштиану Роналду известен не только точными ударами, но и железной дисциплиной. Узнаем, как питание, сон и тренировки помогают ему оставаться машиной скорости и силы.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Музей-усадьба Льва Толстого опубликовал список победителей премии "Ясная Поляна"
Туризм
Названы популярные места для встречи Нового года 2025 в России
Культура и шоу-бизнес
Риз Уизерспун и Харлан Кобен выпустили триллер Gone Before Goodbye
Туризм
Эксперты назвали лучшие горнолыжные курорты России на сезон 2025–2026 годов
Дом
Эксперты рассказали, как сода и лимон помогают вернуть свежесть холодильнику
Красота и здоровье
Эндокринолог Овчарова объяснила, почему йод и витамин D нельзя пить без анализа крови
Еда
La Repubblica: итальянские шефы рассказали, как готовить пасту без сливок и мяса
Технологии
OpenAI запустит проект Stargate с энергопотреблением уровня 20 ядерных реакторов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet