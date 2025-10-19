Пять ошибок в отпуске, из-за которых линзы превращаются в пытку

Путешествия с контактными линзами могут быть такими же комфортными, как и обычные поездки, если заранее знать несколько простых правил. Тем, кто предпочитает линзы очкам, не придется отказываться от привычного комфорта: достаточно учитывать особенности климата, условий перелета и активности на отдыхе.

Контактные линзы в отпуске: как избежать проблем

Линзы дают свободу: они не ограничивают обзор, не запотевают, не мешают носить солнцезащитные очки. Но путешествие — это испытание для глаз. Перелет, кондиционер в автомобиле, морская соль, песок или пыль могут вызвать сухость и раздражение. Чтобы этого избежать, нужно немного подготовиться заранее.

"В идеале лучше отказаться от ношения линз в самолете и надеть очки — особенно во время длительного перелета. Это не только позволит избежать сухости, но и даст глазам отдохнуть", — подчеркнула руководитель направления профессионального развития ООО "Джонсон & Джонсон", врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Елена Корнилова.

Если нет возможности заменить линзы очками, обязательно возьмите в ручную кладь увлажняющие капли — так называемые "искусственные слезы". Лучше выбирать варианты без консервантов, совместимые с контактными линзами, и следить, чтобы на упаковке было указано: "Можно использовать с контактными линзами".

В самолете: сухой воздух и защита глаз

Влажность в салоне самолета обычно не превышает 20%, а комфортной для человека считается 40-60%. Низкая влажность приводит к тому, что линзы быстрее теряют влагу, а глаза краснеют и чешутся. Увлажняющие капли помогают сохранить комфорт даже в длительном перелете.

Совет: не забывайте моргать чаще, особенно если читаете или смотрите фильм. Это стимулирует выработку естественной слезы и помогает избежать пересыхания слизистой.

За рулем и в дороге

Во время автомобильных путешествий водители и пассажиры часто долго смотрят в одну точку — на дорогу или экран навигатора. Из-за этого снижается частота моргания, и глаза начинают уставать.

Чтобы предотвратить сухость, делайте короткие остановки каждые пару часов и дайте глазам отдохнуть. Если в машине работает кондиционер или печка, направьте поток воздуха не прямо на лицо, а в сторону — это уменьшит раздражение. Капли-увлажнители помогут справиться с сухим воздухом и сохранить четкость зрения.

Пляж и бассейн: берегите линзы от воды

Во время купания контакт линз с водой категорически нежелателен. Даже чистая на вид вода может содержать микроорганизмы, которые провоцируют воспаление или инфекцию. Если все-таки вода попала в глаза, линзы нужно сразу снять и выбросить.

Песчинки и пыль также опасны: попадая под линзу, они травмируют роговицу и вызывают дискомфорт. Поэтому на пляже незаменимы солнцезащитные очки — они не только защищают от света, но и создают барьер от ветра и мелких частиц.

"Воздействие ультрафиолетового излучения носит кумулятивный характер, то есть эффект накапливается с течением времени. Воздействие интенсивного ультрафиолета способно вызвать фотокератит, также известный как снежная слепота", — пояснила Елена Корнилова.

Чтобы минимизировать риск, выбирайте линзы с УФ-защитой — они блокируют не менее 85% UVA и 98% UVB лучей.

В лесу и в горах: аллергия и ультрафиолет

Весенние и летние прогулки на природе приносят радость, но для аллергиков могут стать испытанием. Пыльца растений оседает на поверхности линз и вызывает раздражение. В сезон цветения офтальмологи советуют использовать однодневные линзы - они не накапливают аллергены и их легко заменить новой парой.

В горах нагрузка на глаза возрастает: воздух там суше, ветер сильнее, а ультрафиолет интенсивнее. Здесь помогут солнцезащитные очки с боковой защитой и поляризационными линзами. Они блокируют блики от снега и камней, а плотное прилегание оправы защитит глаза от ветра и пыли.

Советы шаг за шагом

Всегда имейте при себе запас линз. Даже если поездка рассчитана на 5 дней, возьмите минимум на 7-10 — в дороге возможны непредвиденные ситуации. Упакуйте очки для коррекции зрения - они пригодятся, если глаза устанут или появится раздражение. Обязательно возьмите солнцезащитные очки с высоким уровнем защиты. Лучше выбирать модели, блокирующие до 99% ультрафиолета. Добавьте в косметичку капли-слезозаменители и чистые салфетки для ухода за глазами. Для пляжа, гор и долгих перелетов используйте однодневные линзы - их не нужно хранить в контейнере и дезинфицировать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: плавание в линзах.

Последствие: риск инфицирования глаза.

Альтернатива: купание без линз, использование диоптрийных очков или однодневных линз, которые можно выбросить сразу после купания.

• Ошибка: ношение линз при воспалении.

Последствие: усугубление раздражения и возможное повреждение роговицы.

Альтернатива: временно перейти на очки и обратиться к офтальмологу.

• Ошибка: экономия на солнцезащитных очках.

Последствие: воздействие ультрафиолета, риск фотоожога роговицы.

Альтернатива: очки с маркировкой UV400 и поляризацией.

А что если забыли капли?

Если под рукой нет увлажняющих средств, можно сделать перерыв в ношении линз и перейти на очки. При появлении чувства жжения или "песка" лучше сразу снять линзы и промыть глаза стерильным физиологическим раствором. Никогда не используйте для этого воду из-под крана — она может содержать микроорганизмы.

Плюсы и минусы ношения линз в путешествии

Плюсы Минусы Свобода движений, комфорт при активном отдыхе Требуют тщательной гигиены и ухода Подходят под любые солнцезащитные очки Опасны при купании и контакте с водой Не запотевают, не мешают под шлемом Могут пересыхать в сухом климате Обеспечивают естественный обзор Необходим запас на случай потери или повреждения

FAQ

Как выбрать линзы для отпуска?

Лучше остановиться на однодневных моделях с УФ-защитой. Они удобны, не требуют раствора и контейнера.

Можно ли спать в линзах во время поездки?

Нет. Даже если на упаковке указано "для непрерывного ношения", специалисты советуют снимать их перед сном, чтобы глаза отдыхали.

Что делать, если линза потерялась в дороге?

Используйте запасную пару. Всегда берите с собой дополнительные блистеры и очки.

Как ухаживать за глазами в жарких странах?

Пейте достаточно воды, используйте увлажняющие капли и не забывайте солнцезащитные очки с фильтром UV400.

Мифы и правда

Миф: контактные линзы можно мыть обычной водой.

Правда: нельзя — в воде содержатся микроорганизмы, которые могут вызвать воспаление.

Миф: солнцезащитные очки полностью защищают глаза от ультрафиолета.

Правда: защита зависит от фильтра. Темные очки без UV-фильтра даже опаснее, чем отсутствие очков.

Миф: линзы вредны для глаз.

Правда: современные линзы безопасны при правильном подборе и уходе.

3 интересных факта

Линзы с УФ-защитой не заменяют солнцезащитные очки — они защищают только роговицу, но не кожу век. В горах интенсивность ультрафиолета увеличивается примерно на 10% с каждыми 1000 метрами высоты. В самолетах воздух суше, чем в пустыне Сахара: влажность там может падать до 15%.

Путешествие с контактными линзами не требует сложных приготовлений — достаточно немного внимания к деталям. Тогда отпуск пройдет без неприятных сюрпризов, а глаза будут чувствовать себя комфортно в любых условиях.