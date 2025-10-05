Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Самарканда, Узбекистан
Самарканда, Узбекистан
© commons.wikimedia.org by Գարվիք is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:56

"Косо не смотрят — улыбаются": что на самом деле думают в Узбекистане о туристах из России

Блогер Елена Лисейкина: стереотип о недружелюбии в Узбекистане к россиянам неверен

Российская блогерша Елена Лисейкина отправилась в Узбекистан и поделилась своими впечатлениями о том, как в этой стране относятся к туристам из России. Свою историю она опубликовала в блоге "Путешествия с фотокамерой" на платформе "Дзен".

По словам Елены, стереотип о том, что россиянам здесь не рады, не соответствует действительности.

"Никто не смотрит косо. Наоборот — проявляют искренний интерес. Спрашивают, как дела дома, нравится ли в гостях", — рассказала блогерша Елена Лисейкина.

Отношение местных жителей

В Узбекистане туристов встречают с дружелюбием и вниманием. Местные жители охотно идут на контакт, интересуются жизнью в России и стараются помочь гостям. По мнению путешественницы, именно открытость и гостеприимство создают ощущение безопасности и комфорта.

Язык и общение

Знание русского языка в стране по-прежнему широко распространено. Однако среди молодёжи чаще звучит английский, что делает общение с иностранцами ещё проще. Елена отметила, что барьеров для диалога практически нет — напротив, местные жители рады возможности попрактиковаться в языках.

Особенности культурных норм

Несмотря на то что в Узбекистане часть женщин носит хиджаб, строгих требований для туристок нет. Покрывать голову платком необязательно. Но прикрытые плечи и колени — знак уважения к местным традициям, и этого достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно.

Что важно учесть туристам

  • Улыбка и дружелюбие открывают двери быстрее любых слов.

  • Лёгкая одежда уместна, если она не слишком откровенная.

  • Общение на русском возможно практически везде, но знание английского будет плюсом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Российский тревел-блогер Кутовой сообщил о трудностях отношений с европейками сегодня в 20:26
Европейки, латинки и расстояние в тысячу чувств: что рушит отпускные отношения

Российский тревел-блогер рассказал, почему романы с иностранками редко перерастают в серьёзные отношения, и поделился личным опытом таких знакомств.

Читать полностью » Французские власти призвали туристов использовать репелленты из-за вспышки чикунгуньи сегодня в 19:16
Французский отпуск с температурой под 40: курорт атакует вирус, который сгибает людей пополам

Во Франции зафиксирована вспышка лихорадки чикунгунья. Что это за вирус, как он передаётся и какие меры защиты помогут туристам избежать заражения?

Читать полностью » В Испании ввели новые штрафы за пьянство, нелегальную аренду жилья и нарушение дресс-кода сегодня в 18:21
Отдых по правилам: как Испания делает туризм культурнее и дороже

Испания вводит новые правила для туристов: ограничения на алкоголь, сборы и дресс-код! Узнайте, как избежать штрафов и неприятностей на отдыхе.

Читать полностью » В Копенгагене рестораны новой северной диеты сочетают гастрономию и пользу для пищеварения сегодня в 17:13
Туризм нового поколения: путешествия, которые оздоравливают кишечник

Откройте для себя, как гастрономические путешествия могут улучшить ваше здоровье. Узнайте о 5 странах с полезной кухней и секретах комфортного отдыха для кишечника.

Читать полностью » Летом 2025 года остров Тивай и парк Гола в Сьерра-Леоне вошли в список наследия ЮНЕСКО сегодня в 16:46
Карликовые бегемоты и красные колобусы: кто скрывается в джунглях Тивая

Тивай, или "Большой остров" в Сьерра-Леоне, — это уникальное место, полное редких животных и живописных видов. Откройте для себя его удивительную природу.

Читать полностью » Тейлор Свифт вызвала всплеск интереса к итальянскому курорту Портофино после выхода новой песни сегодня в 15:05
Тейлор Свифт запела — и Италия проснулась: как песня изменила судьбу курорта

Тейлор Свифт снова на пике популярности: в новой песне она упоминает Портофино, и интерес к этому итальянскому курорту вырос на 1300%. Подробности читайте далее.

Читать полностью » Станица Старочеркасская сохраняет традиции донского казачества и привлекает туристов из всей страны сегодня в 14:59
Запах хлеба, звон колоколов и дух вольницы: Старочеркасская без глянца

Старочеркасская – это не просто станица, а место, где оживает культура казачества. Узнайте как туда добраться и что обязательно увидеть!

Читать полностью » Росстандарт определил требования к глэмпингам: стандарт начнёт действовать летом 2026 года сегодня в 13:50
Глэмпинг по-русски: теперь палатка должна быть "по ГОСТу"

С 1 июня 2026 года российские глэмпинги получат официальный стандарт от Росстандарта, который изменит подход к отдыху на природе.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Использование кондиционера в дождливую погоду может привести к простуде
Наука
Компьютерная модель показала десятикратную разницу содержания воды в атмосфере Юпитера
Дом
Эксперты: запах в квартире чаще всего идёт от бытовых приборов и текстиля
Красота и здоровье
Сон на боку с подушкой между коленями помогает при радикулите и болях в пояснице
Авто и мото
Автоюрист Воропаев объяснил, когда водителя могут освободить от штрафа за нарушение ПДД при доставке роженицы
Еда
Шпроты используют не только для бутербродов, но и для салатов, пиццы и запеканок
Садоводство
Эксперты предупредили: при перепадах температуры на балконе тыква быстро портится
Наука
В Танзании жёлтые павианы включили грибы в основной рацион
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet