"Косо не смотрят — улыбаются": что на самом деле думают в Узбекистане о туристах из России

Российская блогерша Елена Лисейкина отправилась в Узбекистан и поделилась своими впечатлениями о том, как в этой стране относятся к туристам из России. Свою историю она опубликовала в блоге "Путешествия с фотокамерой" на платформе "Дзен".

По словам Елены, стереотип о том, что россиянам здесь не рады, не соответствует действительности.

"Никто не смотрит косо. Наоборот — проявляют искренний интерес. Спрашивают, как дела дома, нравится ли в гостях", — рассказала блогерша Елена Лисейкина.

Отношение местных жителей

В Узбекистане туристов встречают с дружелюбием и вниманием. Местные жители охотно идут на контакт, интересуются жизнью в России и стараются помочь гостям. По мнению путешественницы, именно открытость и гостеприимство создают ощущение безопасности и комфорта.

Язык и общение

Знание русского языка в стране по-прежнему широко распространено. Однако среди молодёжи чаще звучит английский, что делает общение с иностранцами ещё проще. Елена отметила, что барьеров для диалога практически нет — напротив, местные жители рады возможности попрактиковаться в языках.

Особенности культурных норм

Несмотря на то что в Узбекистане часть женщин носит хиджаб, строгих требований для туристок нет. Покрывать голову платком необязательно. Но прикрытые плечи и колени — знак уважения к местным традициям, и этого достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно.

Что важно учесть туристам