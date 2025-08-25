Секрет спокойного сна в поездке: что звезды Голливуда кладут в чемодан вечером

54-летний актёр и комик Киган-Майкл Ки признался, что за годы поездок выработал собственные правила, которые помогают избежать лишних хлопот и сделать отдых комфортнее. В интервью журналу PEOPLE от имени Choice Hotels он рассказал о проверенных лайфхаках — и о том, почему вафли всегда вызывают у него тёплые воспоминания.

Чемоданное правило Ки

"Если вы думаете, что берёте с собой слишком много вещей, то это не так", — шутит Ки. — "Будете счастливы, когда в отеле обнаружите, что нужная вещь лежит во второй сумке. Все говорят: одного чемодана достаточно, но правда в том, что именно в той запасной сумке окажется то, что пригодится".

Особое внимание он уделяет мелочам:

всегда берёт запасные носки,

не забывает дополнительное нижнее бельё.

"Настанет день, когда вы неожиданно отправитесь в поход, вернётесь в отель мокрым от пота — и скажете себе спасибо за запасной комплект", — объясняет он.

Собирайтесь вечером, а не утром

Ки признаётся, что когда-то откладывал сборы на утро, но теперь принципиально упаковывается накануне:

"Даже если спишь чуть меньше, спишь крепче — зная, что всё готово".

Этому правилу он научился у своей жены Элль Кей — после пары споров понял, что она была права.

Воспоминания о вафлях и путешествиях

Хотя сейчас Ки чаще летает по работе (например, на съёмки фильма "Грязная игра" с Марком Уолбергом в Сиднее), самые тёплые воспоминания о путешествиях связаны с детством.

"У моего отца был кемпер, и мы ездили к родственникам в Солт-Лейк-Сити. Мы много ходили в походы, а завтраки были особым временем для всей семьи. В кемпере была печка, и моя мачеха пекла вафли".

Именно поэтому для него запах свежих вафель до сих пор связан с дорогой и ощущением уюта.