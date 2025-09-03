Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дубровник, Хорватия
Дубровник, Хорватия
© commons.wikimedia.org by ivanbagic is licensed under CC0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:57

Секреты хорватского этикета: правила, которые спасут от неловких ситуаций

Туристам в Хорватии напомнили о штрафах за пьянство и нарушении дресс-кода

Побережье Адриатики давно манит путешественников своей красотой, но Хорватия — это не только пляжи и лазурные воды. Эта страна хранит в себе удивительное сочетание культурных традиций, старинных городов, живописных островов и спокойных уголков, где можно почувствовать настоящую гармонию. Планируя поездку, важно знать несколько нюансов, которые помогут избежать ошибок и сделать отдых действительно комфортным.

Планирование маршрута

Главная ошибка новичков — желание охватить всё и сразу. Хорватия невелика по территории, но дороги вдоль побережья извилистые и требуют времени. Автобусная сеть развита, но передвижение по прибрежным трассам может затянуться дольше, чем кажется на карте. Если вы хотите увидеть больше одного острова, заранее изучите расписание паромов национальной компании Jadrolinija. Оптимальным считается маршрут не короче двух недель: тогда у вас будет время не только перемещаться, но и наслаждаться атмосферой.

Валюта и финансовые вопросы

С января 2023 года в Хорватии действует евро. Прежняя национальная валюта — куна — полностью вышла из оборота. Если у вас сохранились купюры или монеты, обменять их можно лишь через Хорватский национальный банк. Банкоматы и терминалы оплаты широко распространены, однако в маленьких деревнях или на уединённых островах лучше иметь наличные.

Этикет и правила поведения

Алкоголь в общественных местах

Некоторые популярные курортные города устали от толп нетрезвых туристов. В Хваре ещё в 2017 году начали выписывать штрафы за пьянство в общественных местах, а в Сплите в 2023 году появились таблички с напоминанием о запрете на распитие алкоголя на улицах. Нарушение обойдётся в сотни евро, поэтому лучше оставлять веселье для баров и клубов.

Купальники только на пляже

На курортах атмосфера расслабленная, но в городах действуют строгие правила. В Дубровнике, Хваре и Сплите запрещено ходить по улицам в купальниках или без рубашки. Если собираетесь в церковь, прикройте плечи и ноги, а шляпу снимите у входа. Хорваты ценят аккуратность и любят выглядеть стильно, поэтому нарочитая небрежность будет заметна.

Тема войны и религии

Война за независимость в 1990-х годах оставила глубокий след в обществе. Этот вопрос требует деликатности. Местные жители готовы обсуждать его, но только если сами проявляют инициативу. Также стоит помнить, что Хорватия — католическая страна, и громкие антирелигиозные высказывания здесь неуместны.

Чаевые и сервис

Культура чаевых в Хорватии менее навязчива, чем в других странах Европы, но оставлять вознаграждение принято. В ресторанах рассчитывайте не менее 10% от суммы заказа, а в барах и кафе — просто округляйте счёт. Экскурсоводы будут рады нескольким евро за тур, а таксисты чаевых обычно не ждут, хотя мелкая прибавка к тарифу воспринимается положительно. Если на заправке студенты помогут помыть стёкла вашей машины, не забудьте оставить пару евро — это их единственный заработок.

Национальный характер

На первый взгляд хорваты могут показаться сдержанными или даже резкими. На самом деле это не признак грубости. Стоит немного времени провести в их компании — и вы почувствуете настоящую дружелюбность и радушие. Здесь ценят прямоту, поэтому лучше не пытаться завоёвывать внимание наигранной вежливостью.

Почему стоит задержаться дольше

Хорватия — это не только шумные курорты. За пределами популярных направлений прячутся аутентичные деревни, уютные кафе, старинные монастыри и потрясающие виды. Если останетесь хотя бы на пару недель, успеете прочувствовать настоящий ритм страны: неспешные прогулки по улочкам Загреба, ужины в маленьких трактирах Истрии, плавания между зелёными островами Адриатики. Такой опыт нельзя получить в спешке, когда каждый день расписан по часам.

